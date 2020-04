Holguín: una respuesta para ahora mismo (+Audio)

Holgun: una respuesta para ahora mismo (+Audio)





Para cualquier holguinero son denominaciones familiares Limoncito, Chavaleta, Arroyo Seco, Manglito, Yuraguanal, Ramón ll, Beola… nombres propios de apartados sitios rurales de la Provincia de Holguín, y, además, son las exactas ubicaciones de los polos productivos principales de esta región.

No fueron designaciones improvisadas, algunos se benefician con las inmensas aguas del Trasvase este oeste, y todos son el resultado de integrales estudios.



Tienen las mejores tierras, agua suficiente, y cercanos asentamientos, desde donde se asegura la fuerza laboral. De lo dicho se desprende una lógica aseveración: el aporte de los Polos Productivos existentes en la provincia de Holguín, resultará decisivo para incrementar la producción de alimentos, ahora mismo, empezando por renglones de pronta producción como boniato, calabaza, maíz, yuca, y también arroz y frijoles, mediante la implementación de nuevas tecnologías y el uso racional y eficiente del agua y el suelo, en función de garantizar los encadenamientos productivos con mini industrias para aumentar renglones y minimizar pérdidas.



Es como una imprescindible retaguardia, que asegure sobrevivir, con alimentos que puedan producirse cercanamente, y sin muchos recursos adicionales, ante las amenazas diversas que ya genera en el mundo, la presencia universal de la pandemia del Covid-19, tal como destacó el Presidente del Consejo de Defensa en Holguín, Ernesto Santiesteban, cuando hace solo unas horas recorría el Polo Agrícola de Limoncito.



Solo de ese Polo Agrícola ubicado en Limoncito, al sur de la ciudad de Holguín, y a manera de ejemplo, tienen que salir este año más de dos mil toneladas de viandas, directamente para mercados de la capital de la provincia. Y no es el único. Estrategia clara, que no admite espera, porque la respuesta es para ahora mismo.



Puede escuchar el reporte desde Holguín, a través de la plataforma TeVeo:

