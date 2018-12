Holguinero Cáceres firma con los Indios del Bóer

El pelotero cubano Maykel Cáceres firmó este jueves en el lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva su nuevo contrato con la liga profesional de béisbol de Nicaragua donde jugará por tercera oportunidad con los Indios del Bóer.



Ante la presencia de Martha Lidia Ruiz, Jefa de Relaciones Internacionales del INDER, e Higinio Vélez, titular de la Federación Cubana de Béisbol se hizo oficial la contratación del versátil jugador holguinero.



Cáceres, de 35 años de edad, jugó durante dos temporadas con los Indios, y además tuvo una experiencia con el club italiano Rimini y con el venezolano Bravos de Margarita.



“La liga de Nicaragua es un béisbol de buena calidad, uno ve un picheo exigente, el bateo es similar al de Cuba, pero se incorporan jugadores importados que han jugado en distintas categorías, Doble y Triple A y hasta grandes ligas, el rendimiento mío se lo debo a la experiencia que he tenido jugando en ligas foráneas”, comentó.



Maykel estuvo dos años en Nicaragua con los Indios, jugó una temporada en Italia y otra en Venezuela, la cual considera es la más exigente de todas.



“En Venezuela los equipos se refuerzan con peloteros que provienen de las Grandes ligas, yo no había jugado en ligas extranjeras y cuando me enfrenté a eso me chocó un poco, tuve que hacer ajustes rápidamente porque ahí no te dan mucho tiempo a fallar, tienes que ser cada día mejor, la liga venezolana me enseño mucho como atleta”, apuntó.



Con preferencia por jugar los jardines, Cáceres adelantó que el gerente general y el manager de los Indios del Bóer se comunicaron con él, e indagaron sobre la posición que estaba jugando en Cuba.



“Yo les dije que estaba como camarero, y ellos me preguntaron si estaba en condiciones de jugar otra posición, yo en los dos años anteriores jugué tercera, los tres jardines y hasta de inicialista, yo estoy dispuesto a jugar donde me necesite el equipo” señaló.



El primer bate de los Cachorros hasta el pasado martes viajará el sábado 15 hacia la nación centroamericana para incorporarse a un certamen que anda ya por la mitad de su calendario.



La liga nica en la que compiten solo cuatro equipos se inició el 30 de noviembre y concluye su fase regular el 30 de este mes. El primer lugar se clasifica de manera directa a la final, en tanto el segundo y terceros lugares disputan un play–off semifinal al mejor de cinco juegos para buscar al segundo finalista.



Escuche detalles en el siguiente reporte:





Del Autor