Hollywood llevará al cine la vida de Whitney Houston

Hollywood llevar al cine la vida de Whitney Houston

La vida de Whitney Houston será llevada al cine de la mano del célebre productor musical Clive Davis en un proyecto que lleva por título “I Wanna Dance With Somebody”. Davis, junto con The Whitney Houston State y la compañía Primary Wave, ya negocian con la cineasta Stella Meghie para dirigir la cinta. El guion correrá a cargo de Anthony McCarten, autor de libretos como los de “Darkest Hour”, “Bohemian Rhapsody” y “The Theory of Everything”. Los productores del proyecto afirman que se usarán numerosas canciones de la diva y consideran que su visión de la historia será “una celebración feliz, emotiva y desgarradora de la vida y la carrera de la mejor vocalista de pop y R&B de la historia”.



A cuatro décadas de su fallecimiento, es recordado Alejo Carpentier



Creador de la teoría de lo real maravilloso americano, galardonado con el Premio Cervantes por la obra de la vida, Alejo Carpentier no ha dejado de ser reconocido dentro de las letras de habla hispana. Nacido en Suiza, el 26 de diciembre de 1904, y fallecido en Francia, el 24 de abril de 1980, Alejo Carpentier fue, como expresó en cierta ocasión, un hombre de su tiempo y logró dejar el más auténtico testimonio del tiempo que le tocó vivir. En su rica bibliografía se atesoran novelas como “El reino de este mundo”, “El Siglo de las Luces” y “Concierto barroco”, que han marcado el desarrollo de la narrativa en el siglo XX y aún hoy son referencia obligada del género. Sus ensayos resultan, asimismo, fuente permanente de conocimiento, al igual que su extenso periodismo. Este 24 de abril, a cuatro décadas de su muerte, continuamos comprobando, a través de sus libros, la vigencia de una obra ya clásica en la literatura universal.



Rock cubano en concierto online para evitar expansión de COVID-19



La banda cubana de heavy metal Zeus puso a tope ayer los decibeles en el concierto online que cerró la semana, en momentos cuando aún el aislamiento social es necesario para evitar la propagación de la COVID-19. Zeus, una de las bandas emblemáticas del heavy metal nacional y con varias décadas sobre los escenarios se suma así a esta iniciativa de las instituciones culturales cubanas que por espacio de más tres semanas han promovido parte importante de lo mejor de la música del país con amplia recepción dentro y fuera de las fronteras de Cuba. El programa de conciertos de la semana que concluye presentó a los cantantes Rochy Ameneiro y Jan Cruz, el grupo D’Cuba, y al trovador Augusto Blanca acompañado de la actriz Corina Mestre.



Envían bailarines del ballet mensaje al pueblo cubano



Los integrantes del Ballet Nacional de Cuba envían al pueblo cubano mensajes de aliento desde sus hogares, a propósito de la situación epidemiológica que vive el país. En esta ocasión, se trata de los primeros bailarines Dany Hernández y Annette Delgado, quienes sugieren a las personas quedarse en casa, cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias orientadas por el MINSAP para prevenir la COVID-19 y así evitar el riesgo de contraer la enfermad. Ambos artistas enviaron un mensaje de agradecimiento al personal de la salud que día a día se enfrenta a la dura batalla de rescatar vidas de entre las manos del Sars-Cov-2, argumentando que el distanciamiento de hoy es el abrazo de mañana.



Tunturuntu pa´tu casa se cuela en la cocina



La plataforma digital Tunturuntu, surgida en el empeño de promover el arte y la cultura de Cuba en diversas latitudes, regresa este fin de semana con un festival musical ampliado que llegará a los hogares con propuestas de culinaria y coctelería. Con el objetivo de extender el llamado de conciencia a permanecer en casa durante el periodo de aislamiento preventivo, el evento ha programado para los días 24, 25 y 26 de abril, las ya habituales sesiones de DJs de los viernes, además de recetas de platos típicos de la cocina cubana y tips de coctelería. Bajo el nombre Tunturuntu pa´tu cocina llega esta propuesta, con el apartado Cocteles cubanos pa´tu cuarentena, este sábado y domingo con un bartender cada día, siempre a las 4:00pm hora Cuba, por los mismos canales de transmisión.



Dan a conocer resultados de las Becas de Creación Dador 2020



El Centro Cultural Dulce María Loynaz, del Instituto Cubano del Libro, dio a conocer los resultados de las Becas de Creación Dador 2020. En esta ocasión, el jurado, integrado por Roberto Manzano, Gerardo Fulleda, Caridad Atencio, Rafael de Águila y Zaida Capote, decidió en todos los casos, por mayoría, elegir los proyectos, "Separado de todo cuanto existe; mambises, amores e infortunios", un ensayo de José Miguel Abreu Cardet y Ronel González Sánchez; "Manuscrito del solipsista", trabajo poético de Osmany Echevarría Velázquez; "Subiendo y bajando lomas", en Narrativa, de Isabel Cristina López Hamze , entre otros. El Centro Cultural Dulce María Loynaz felicita a los premiados y anuncia que la ceremonia de premiación de ambos concursos queda pospuesta a hasta nuevo aviso.



Disponible en internet megaconcierto Un mundo: Juntos en casa



El álbum del concierto solidario Un mundo: Juntos en casa, organizado por la cantante Lady Gaga, con cerca de un centenar de artistas invitados, está disponible hoy en plataformas digitales. La compilación tiene 79 canciones interpretadas en el concierto que reunió, el pasado fin de semana, a leyendas de la música como The Rolling Stones, Elton John y Paul McCartney; además de Taylor Swift, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Sam Smith y Luis Fonsi, entre otros artistas. Entre los temas recopilados está la versión de The Player que interpretaron al unísono Bocelli, Céline Dion, John Legend, Lang Lang y Gaga para cerrar el recital. Todos los beneficios derivados de cada reproducción serán donados al Fondo de Respuesta de la Covid-19 de la OMS. Considerado como el de mayor convocatoria de su tipo, el concierto fue respaldado por la iniciativa Global Citizen para apoyar al personal de la salud que lucha contra la enfermedad.



Les Luthiers recuerdan a Mundstock, su "modelo en el arte del humor"



Hace dos días fallecía uno de los miembros fundadores de Les Luthiers, Marcos Mundstock. Y sus compañeros han querido rendirle un sentido homenaje en un largo y emotivo texto, que también es divertido en sus recuerdos de quien consideran su "modelo en el arte del humor". Un "humorista brillante, creador de magníficos textos en prosa; personajes inolvidables y magistrales letras de canciones", apunta el único miembro fundador que queda en la formación actual de Les Luthiers, Jorge Maronna. Fue, asegura, “el actor más versátil de todo el grupo, seguro y de gran presencia, y un locutor fuera de serie, con un hermoso timbre de voz y una manera inteligente y sensible de subrayar el sentido de los textos". Hoy, pese al dolor, todos los creadores cercanos a Munstock y Les Luthiers sienten una enorme felicidad por haber cumplido ese sueño y lograr formar parte de ese grupo mítico que Marcos contribuyó a fundar.



