Homenaje a los mártires del III Frente Oriental (+Audio)



El General de División Ulises Rosales del Toro, pronuncio las palabras central del Acto Político Cultural y Ceremonia Militar. Fotos: Carlos Sanabia Marrero



Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Pueblo de Cuba, depositadas ante la tumba donde reposan los restos del Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque en el Mausoleo a los mártires del III Frente Oriental “Mario Muñoz”, simbolizaron el homenaje de la patria a los combatientes de éste baluarte guerrillero al cumplirse 60 años de su fundación.



El Acto Político Cultural y Ceremonia Militar estuvo presidido por los Comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, así como por el Viceministro de las FAR, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín y Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba, entre otros dirigentes.



“A la distancia de 60 años el III Frente Oriental está insertado con presencia y luz propia en la historia, la gloria y la victoria de la Revolución Cubana”, expresó el General de División de la Reserva, Ulises Rosales del Toro, al pronunciar las palabras centrales en las que rindió homenaje al fundador de este frente guerrillero.



“Recordaremos siempre al Comandante Juan Almeida Bosque cuya presencia en éste territorio irradia e inspira a los pobladores cada amanecer con su grito de guerra ¡Aquí no se rinde nadie!... Esta serranía que hoy le sirve de lecho eterno, se honra con tenerlo como surtidor de las nuevas generaciones, junto a sus compañeros de lucha”, señaló en otro momento el también vicepresidente del Consejo de Ministros.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







Marcha de la Bandera.



Ulises Rosales, natural de este territorio y combatiente del III Frente Oriental, resaltó las avanzadas transformaciones realizadas en favor de los casi 30 mil habitantes de este montañoso municipio, logros que sólo son posibles en una Revolución como la nuestra.



“Es por eso, dijo, que nuestro pueblo el próximo once de marzo, coincidiendo con el Aniversario 60 de la fundación del II Frente Oriental “Frank País”, materializando el legado de Fidel hará patente su compromiso con la patria, con Raúl y una vez más reafirmaremos el apoyo incondicional a nuestro proceso revolucionario con la participación masiva en las elecciones generales”.



En el marco de la celebración fue depositada una ofrenda floral ante el monumento que rinde homenaje al Dr. Mario Muñoz Monroy, asesinado tras el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y que honro con su nombre, el frente guerrillero fundado el 6 de marzo de 1958 por tropas rebeldes al mando del Comandante Juan Almeida Bosque.



Escuche en audio el reporte:









Soldados de la EJT en el tributo a los Mártires del III Frente Oriental en el aniversario 60 de su fundación.



