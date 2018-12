Homenaje perpetuo a Fidel en Camagüey (+ Audios)

Foto: Leandro Pérez



Camagüey, Cuba.- Esta noche, en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte, inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de Julio de 1989, el pueblo le rendirá tributo, como hace dos años, cuando sus cenizas reposaron en ese sitio.

En el salón Jimaguayú de la Ple la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte descansaron las cenizas del Comandante en Jefe en la noche del 1 al 2 de diciembre de 2016 Foto: Pedro Paneque



En la Plaza, el eco de su palabra no se apaga, y en cada encuentro, su voz resuena, “¿Por qué, después de tantos años de Revolución —ya son algunos— el entusiasmo, lejos de decaer, crece; el espíritu de lucha crece? ¿Qué es lo que puede explicar esto? Me parece que no hay misterio: es lo que la Revolución ha hecho por el pueblo; es lo que la Revolución ha hecho por el hombre en todo el país y en esta provincia; es lo que ha significado, para nuestra nación y para nuestros compatriotas, la posibilidad de construir su propio camino y escribir su propia historia”.



El compromiso del pueblo de Camagüey, que marcha por el camino abierto el Primero de Enero de 1959, es permanente.



“A Fidel no le fallaremos; tenemos que ser más eficientes, cumplir todas las tareas; la Revolución puede contar con nosotros; y en los jóvenes está la continuidad de la obra; defenderemos siempre los principios que nos enseñó; y cada día ser mejores y trabajar más”, son algunas de las expresiones del pueblo, que esta noche se concentrará en una cantata-homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana.





En la gala, Un Canto a Fidel, de poco más de dos horas de duración, actuarán más de 360 artistas, confirma el director artístico de la gala, Luis Molina.

“El hilo conductor del espectáculo es la cronología de la revolución, para ofrecer entre cantos, música, la danza y la poesía, la semblanza humana de Fidel en todas las esferas de la vida.





“Solistas, el Ballet de Camagüey, la Orquesta Sinfónica, el Dúo Voces, integrantes del movimiento de aficionados, estudiantes de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, la compañía Teatro del Viento, el Coro de Camagüey, músicos, declamadores, y actores, entre otros, se suman al homenaje de los agradecidos”.

