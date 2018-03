Honrarán a Graziella Pogolotti con la distinción Calibán

2018-03-12 09:01:29 / web@radiorebelde.icrt.cu

A la insigne intelectual Graziella Pogolotti le será entregada la distinción Calibán 2018, que confieren la compañía Teatro Cimarrón y el Centro de Teatro de La Habana en la Bienal Internacional de Oralidad Escénica BarrioCuento, a celebrarse en la capital cubana del 22 al 27 de marzo. Nacida en París, en 1932, Pogolotti estudió Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana y en La Sorbona. En 1959 obtuvo el título de Periodista. Entre sus libros sobresalen: Examen de conciencia, El camino de los maestros, El oficio de leer, Experiencia de la crítica y, recientemente, Dinosauria soy (Memorias). En el 2005 recibió el premio nacional de Literatura y el premio nacional de Enseñanza Artística. Fue decana de la Facultad de Artes Escénicas del ISA. Actualmente es presidenta de la Fundación Alejo Carpentier y mantiene una valiosa columna en los periódicos Juventud Rebelde y Granma. Las palabras de elogio a tan singular mujer de las letras cubanas estarán a cargo de la directora del Departamento de Teatro y de la revista Conjunto de la Casa de las Américas, Vivian Martínez Tabares. Además del diploma acreditativo del Calibán 2018, recibirá el óleo La quimera del lago, creado especialmente para la distinción por el artista de la plástica Jorge Martínez Camilleri.

Buena Vista Social Club regresa a Argentina



Con el sabor caribeño que llevan en sus venas, los veteranos músicos de la orquesta cubana Buena Vista Social Club, llegarán a Buenos Aires el 17 de mayo para presentar su espectáculo Adiós Tour. Los ganadores de un Grammy subirán al emblemático Luna Park en un único concierto, cuyas entradas están disponibles en el sitio en internet de ese teatro, tras dos años de ausencia. Será una nueva temporada de esta gira que iniciaron con éxito en junio de 2014 en Praga y que los ha llevado a recorrer el mundo con la sabrosura de sus canciones y el carisma de sus integrantes, algunos longevos, pero con sus voces intactas. Según anunciaron los músicos en enero último, la gira abarca once conciertos en países de Latinoamérica, en los que harán un recorrido por la discografía de la agrupación, y no faltarán sus principales figuras como Omara Portuondo, Eliades Ochoa y Barbarito Torres.



Recibe Luis Álvarez Premio Nacional de Literatura 2017



Con la presencia del Ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, fue otorgado el Premio Nacional de Literatura 2017 al reconocido escritor camagüeyano Luis Álvarez Álvarez, en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro en Camagüey. Durante la ceremonia, la presidenta del jurado que otorgó el galardón, Margarita Mateo, se refirió a los principales avales que hicieron merecedor al destacado investigador y profesor del más importante lauro literario que se concede en Cuba. La obra de Luis resulta un acercamiento a la prosa de José Martí con matices de la corriente neobarroca, resaltó Mateo, quien valoró además la línea de pensamiento teórico y la perspectiva culturológica que caracterizan su creación. En palabras de agradecimiento, el galardonado precisó que en la actualidad el ensayo resulta aún un género subestimado en Cuba, y evocó a Félix Varela como su fundador con Cartas a Elpidio, libro en tres tomos donde se refleja el fuerte antianexionismo del destacado escritor y filósofo cubano del siglo diecinueve.



Estrenará Karamba CD Desahogos



El Grupo Karamba presentará su más reciente fonograma, Desahogos, el próximo 15 de marzo, a las ocho y media en concierto único en el teatro Mella, de La Habana. Al decir del líder de Karamba, Jorge Luis Robaina, el álbum, muestra la versatilidad y el sello que ha caracterizado a la banda, a lo largo de los 15 años de carrera profesional. De igual forma, destacó que Desahogos es la quinta producción musical del grupo y tiene como particularidad que por primera vez, las canciones de su autoría reflejan historias propias. La presentación en el "Mella" será una oportunidad única, para que el público disfrute de clásicos del repertorio del grupo así como de nuevos temas como Cómeme, Siempre que quieras, Quién te va a querer y Resaca, con Adrián Berazaín como invitado.



Honran a la rumba en última jornada de Fiesta del Tambor



Homenajes al conjunto de rumba Los Papines y al promotor de esa manifestación músico-danzaria, Guillermo Amores, marcaron la última jornada de la decimoséptima Fiesta del Tambor “Guillermo Barreto in Memoriam''. La cita aconteció en el habanero Teatro Mella, donde se recordaron las más de cinco décadas de trabajo de Los Papines, agrupación fundamental en la expansión global de la rumba, expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. También se honró la activa labor pedagógica y de promoción de Guillermo Amores, creador del proyecto Team Cuba de la Rumba, iniciativa de importantes resultados en la defensa de los valores de esa expresión y sus cultores. La velada fue ocasión propicia para dar a conocer los resultados de la competencia de percusión del evento y celebrar los 25 años de carrera de la agrupación de música popular bailable Manolito Simonet y su Trabuco, festejo al que se unieron los legendarios Muñequitos de Matanzas y Yoruba Andabo.



Presentan Arte contemporáneo de Cuba y Japón en el Centro Wifredo Lam



Al aniversario 120 de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses a Cuba dedican la exposición Going Away Closer, sobre arte contemporáneo de ambos países. El Centro de Arte Wifredo Lam acoge la exhibición hasta el 28 de abril con un amplio programa conjunto, en el que se inserta la muestra organizada por la Embajada de Japón en La Habana y la Fundación Japón. Proponemos un proyecto que por primera vez se realiza en la Isla, sobre todo con la inclusión de tantos jóvenes artistas para dar paso a un diálogo que comenzó solamente con creadores de nuestro país, pero convertida con el paso de los años en una idea más abarcadora, apuntó la presidenta ejecutiva de la Fundación Japón, Hiroko Tsuka. Asimismo, Tsuka precisó que se trata de un proceso que ha durado dos años para su preparación, y hoy une lazos y fortalece otros existentes entre dos naciones tan distantes.



Despidió Matanzas la Feria Internacional del Libro



Con la presencia de autores de los Estados Unidos, Ecuador y Cuba, concluyó la víspera en Matanzas la vigesimoséptima Feria Internacional del Libro. Fue una fiesta de los autores con el público, si algo debemos mejorar de cara a las próximas ediciones del evento son las condiciones para los lectores, y cumplir en lo posible con la demanda de sus libros preferidos, expresó el director del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Efrahim Pérez Izquierdo. Pérez Izquierdo explicó que pese a las limitaciones en el número de títulos así como también la cantidad de ejemplares, se mantuvo el servicio de venta de novedades y otros textos procedentes de nuestros inventarios. El funcionario agregó que pusieron a disposición del lector más de un millón de títulos de todas las épocas en formato digital, diariamente alrededor de 500 personas accedieron a esa clase de contenidos, entre libros, entrevistas a personalidades, revistas, y otros materiales siempre relacionados con la literatura.



(Haciendo Radio)