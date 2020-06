🎧 Hospital Militar Luis Díaz Soto, frente de combate directo contra la COVID-19 (2ª parte)

🎧 Hospital Militar Luis Daz Soto, frente de combate directo contra la COVID-19 (2 parte)





Yusleidys Sosa Zulueta del municipio Marianao no imaginó que, en medio de contracciones, dolor bajo vientre, característicos de las 39 semanas y 2 días de gestación y el parto inminente, le aquejara también falta de aire y tos, síntomas de la COVID-19, por eso con las luces de las balizas y la sirena de la ambulancia, encendidas, llegó en la noche al hospital Militar Luis Díaz Soto.

El nacimiento fue el 28 de marzo. Era una paciente sospechosa de la COVID-19. Llegó en franco trabajo de parto y antecedentes de cesárea anterior

Nos habla la Dra. C. teniente coronel Sara Urgellés Carrera, jefa del centro Materno Infantil del Hospital militar Central Luis Díaz Soto, Orden Carlos J. Finlay.

Se prepararon las condiciones y se realizó la operación por la madrugada. En ese momento había dos médicos, el ginecólogo Alejandro Cruz y la residente Yudith, que fue el primer equipo de esta especialidad que entró en Zona Roja. Todo salió bien. A los dos días de la cesárea se le realizó el PCR a la muchacha y después se supo que era negativa





En el Hospital Militar Central Luis Díaz Soto se han atendido desde el diagnóstico de los primeros casos positivos de la COVID-19 en Cuba, 62 embarazadas, de ellas 6 positivas a la enfermedad.

Las embarazadas positivas han sido todas de poca edad gestacional, a término no hemos tenido ninguna enferma

A voluntad propia los pediatras y neonatólogos decidieron extender los 14 días de trabajo en el área roja, algo que la Dra. Sara no logra disimular en su mirada orgullosa.

Sobre todo porque los pediatras que han sido los que más han trabajado dentro del área de mayor peligro de contagio, han tenido un comportamiento heroico. Me ha impresionado la actitud de los jóvenes. Dieron su paso al frente desde el inicio. Al principio se conformaron dos brigadas de pediatras que estuvieron 30 días cada una directo en la atención de los pacientes y luego los 15 días de aislamiento, es decir durante 45 jornadas se alejaron de sus hogares, ya han repetido el ciclo y desean que sea así, que no se acorte el tiempo de servicio

Felizmente, dice la Dra. Lucrecia Cabrera Solís, segunda jefa del Centro Materno Infantil, los 57 niños positivos a la COVID-19 que han atendido en el centro han tenido una evolución favorable. Sobre la complejidad de la atención a un niño nos comenta la especialista.

La pediatría tiene una particularidad en la asistencia de que es un binomio: los familiares, que pueden ser las madres, en ocasiones los padres, los abuelos y el paciente. El trabajo se hace bien difícil, en primer lugar, porque es la primera vez que en el centro tenemos ingresados a los pacientes 14 días de manera continua. Debido al protocolo definido para esta afección deben permanecer los 14 días ingresados con tratamiento médico y además sin moverse de la sala, toda la asistencia y las labores de alimentación y limpieza se realizan con el paciente dentro del área. No crea que ha sido un trabajo fácil porque mientras más pequeño es el niño menos percepción tiene y más difícil es hacerle cumplir las medidas higiénico-sanitarias

Ningún momento es más conmovedor para enfermos y personal asistencial que el instante en que se despiden a los pacientes. La Dra. teniente coronel Daimilé López Tagle, vicedirectora general de Hospital Militar Luis Díaz Soto, recuerda los momentos en que reconoció que cada madrugada sin dormir, valió la pena.

Realmente ese momento en que ve que el paciente va a egresar, eso es indescriptible. El otro día mientras despedíamos a una enfermera que estuvo ingresada en la institución, reportada de crítica, vi como todos nos fundimos en un aplauso. Ella fue capaz de reconocer allí, todo el esfuerzo que realizó el equipo médico. Se nos salen las lágrimas muchas veces

“Antonio Ante y Toscano”, la vicedirectora del centro pronuncia sus nombres con la familiaridad que se nombra a personas cercanas, me explica: “es que diariamente uno escucha todo el tiempo el nombre de los pacientes graves y críticos, conoce de sus mejorías, retrocesos, del tratamiento y medidas de intervención. Uno llega a sentirlos como seres queridos”.



De los 600 pacientes positivos a la COVID-19 atendidos en el centro, ya 530 adultos y 50 niños se encuentran de alta hospitalaria. Solo 3 enfermos en estado grave y crítico han fallecido de un total de 237 que han recibido asistencia en las salas de Cuidados y Terapia Intensiva. El coronel Dr. Julio Andrés Pérez Salido, director de la institución no esconde su orgullo por la tropa que ha hecho posible vencer muchas batallas, aunque la estocada final para ganar la guerra no dependa solo de ellos.



Me siento muy orgulloso de mi consejo de dirección, de mi colectivo en general, de mi cuerpo de oficiales. Me siento orgulloso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio de Salud Pública”.



Médicos, enfermeras, personal de apoyo del Hospital Militar Central Luis Díaz Soto son hoy el motivo para el aplauso de las 9 de la noche de más de 500 familias. El rigor en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la disciplina, la exigencia, los valores profesionales y humanos constituyen la clave para salvar vidas de la COVID-19.

