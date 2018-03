Hoy partes de madrugada cuando siempre lo hiciste en las tardes





Son las 9 y 20 minutos de la mañana y me dice Tania, nuestra asistente que el periodista David Rodríguez de Bayamo quiere hablar conmigo. Previo saludo, me da una triste noticia, Eduardo Ramos falleció esta madrugada.



Eduardo Ramos el bajista de aquel lejano y ya olvidado Grupo Sonorama 6, junto a encumbrados de la música cubana como Enriquito Plá, Martín Rojas, Carlos Averof, Carlos del Puerto y José Luís Quintana Changuito”. En aquel momento todos unos desconocidos. Hoy contando a los 6, una potencia musical, de la que desgraciadamente van faltándonos ya dos: el destacado saxofonista Carlos Averof y ahora, nos retiran la grata presencia de Eduardo Ramos.



Sí, he dicho grata, porque Eduardo en cada ocasión en que conversamos, encontré una grata presencia, una sonrisa sincera, una sencillez a prueba y una persona solícita. Todo complementado con una estatura musical sin límites, como bajista, compositor y productor.



No olvidemos la Fundación del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC del que formó parte importante; ni su inserción desde un inicio en el Movimiento de La Nueva Trova, al que en un momento de su vida dirigió. Más tarde fue bajista, orquestador y Director Musical del grupo de Pablo Milanés.



Su formación académica la cursó en la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes, recibiendo clases de importantes profesores como: Juan Elósegui, Federico Smith, Silvio Vergara y después de Leo Brouwer en contrapunto,





Si tratáramos de definir la palabra exigencia, bien podría llamarse Eduardo Ramos, porque era el creador que nunca estaba conforme con su obra, siempre se exigía más.



Los que se preguntaban por qué no se le veía en los escenarios, hay que decirles que en los últimos años dedicó su obra a la producción de discos y un meritorio trabajo organizativo en los Estudios de Grabación Musical Abdala.



“Canción con todos”, “Canción de los CDR”, “Llegaste a mi cuerpo abierto”, “Siempre te vas en las tardes”, “Su nombre es pueblo”, “36 peldaños” y “Vocación: Revolución”; son algunas de sus composiciones más conocidas.



Hoy el pentagrama anda perdido buscando entre sus líneas y espacios a uno de sus hijos más fieles. Hoy te nos fuiste en la madrugada, tú que siempre partiste en las tardes. El consuelo está en que siempre regresas y estarás presente, como tu obra.



Llegue a nombre de este equipo de trabajo de Frecuencia Total, y de Radio Rebelde nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Sugerimos en audio un tema antológico del maestro Eduardo Ramos “Siempre te vas en las tardes”, interpretado por Pablo Milanés.

Del Autor