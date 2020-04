Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza

Hoy se celebra el Da Internacional de la Danza

2020-04-29



Foto de Alejandro Rojas.



El Consejo de Europa del Instituto Internacional de Teatro; Organización Mundial de las Artes Escénicas / UNESCO, en su reunión ordinaria de abril, a petición de la Delegación cubana de ITI UNESCO, acordó rendir homenaje el Día Internacional de la Danza a la figura de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, con motivo del centenario de su nacimiento y en reconocimiento a su extraordinaria labor artística y como Embajadora Mundial de la UNESCO. El homenaje internacional estaba previsto para realizarse públicamente el próximo 16 de julio en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; sin embargo, dada la emergencia mundial provocada por la Covid-19, es poco probable que este evento pueda llevarse a cabo en toda su dimensión mundial. Por esta razón, se decidió organizar un homenaje internacional virtual difundiendo la vida y obra de la eximia bailarina. El Newsletter de ITI UNESCO del Día Internacional de la Danza estará dedicado a la figura de Alicia Alonso, donde aparecerá el enlace de la página web especialmente creada para homenajearla en este día mundial de la Danza.



Fue celebrada Fina García-Marruz en su cumpleaños



La literatura cubana celebra este martes el nacimiento de la poetisa y ensayista Fina García Marruz, una de sus principales exponentes, quien ostenta un palmarés a la altura de las más importantes figuras de las letras hispano-americanas. Con más de nueve décadas de vida, García-Marruz ha sido reconocida como una escritora de dimensión universal por la lucidez, variedad y belleza de su obra, con una alta dosis de patriotismo y compromiso social. Entre sus aportes destacan los vínculos con el grupo Orígenes junto a su compañero de vida, el también poeta y ensayista Cintio Vitier, así como sus abundantes aportes a los estudios sobre la obra del Héroe Nacional que la han hecho merecedora de importantes reconocimientos como la Orden José Martí y el Premio de literatura en la nación caribeña.



Estrenan documental sobre labor de la prensa cubana en tiempos de pandemia



El canal Telecubanacán, de Villa Clara, estrenó el documental Quijotes contra la COVID-19, el cual refleja el quehacer de la prensa en el territorio desde la primera línea de combate, para informar de la lucha contra una pandemia que tiene paralizado al planeta. Resultado del empeño de los servicios informativos de la televisión local, el sistema provincial de la radio y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el producto audiovisual de 13 minutos recoge la labor de casi 40 días de heroísmos cotidianos y una ágil actualización de la situación en el territorio villaclareño. El documental expone lo sobresaliente de la unidad del gremio en el propósito común de entregar la mejor información a la población, fortaleza que deja enseñanzas para situaciones futuras.



Cuentos al oído, iniciativa holguinera de Palabras al Viento en tiempos de Covid-19



Cuentos de nueve a doce es la nueva y atractiva propuesta de la compañía holguinera de Narración Oral Palabras al Viento, iniciada esta semana como otra de las acciones que emprenden los artistas para paliar, a partir de la creación, los efectos de la Covid-19 en el país. Desde su sede, la Casa del Cuento, en las inmediaciones de la Loma de la Cruz, los versátiles integrantes, liderados por el actor Fermín López, ofrecen a todo el público ávido de las historias y la imaginación cuentos narrados. Las personas que así lo deseen pueden marcar el número 24453304 y detrás de la línea encontrará un narrador en espera de su llamada para contarle el cuento que desee. A disposición de la familia cubana estos actores relatarán ficciones de la literatura nacional e internacional, compartiendo, además, enseñanzas históricas que resultan útiles en los tiempos actuales y enriquecen la cultura general de quien los escucha.



Celebraciones especiales marcarán conciertos online de esta semana



Las celebraciones del Día Internacional del Jazz y de los Trabajadores marcarán esta semana el programa de conciertos online de agrupaciones y artistas cubanos de gran convocatoria. Los festejos por la importante fecha jazzística llegarán el jueves 30 de abril, en cita con el joven percusionista Degnis Bofill, ganador del Primer Premio en la categoría de Mayores en el Festival Jojazz 2016, y su grupo Golpes Libres. El viernes 1º de mayo tocará a Vocal Sampling animar el Día Internacional de los Trabajadores, sumado a la inusual celebración de la significativa jornada desde casa. La programación de conciertos online de la semana abrió este lunes a ritmo de rap con el carismático dúo femenino La Reina y la Real; y continuó con trova el martes y hoy miércoles, con los cantautores Raúl Torres y Fernando Bécquer, respectivamente.



Los premios Oscar se abren en esta edición a películas estrenadas online



La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood ha tomado varias y cruciales decisiones para la viabilidad de su más famosa actividad: los premios Oscar. A causa del coronavirus, en esta edición se abrirá a películas que se estrenen solo en Internet. Hasta esta gala, era obligatorio que las películas elegibles para los Oscar hubieran sido estrenadas en un cine en el condado de Los Ángeles y se hubiera proyectado allí siete días (y con al menos tres sesiones diarias). Ante el cierre de los cines, la Academia entiende que no es fácil el cumplimiento de posibles candidatas de todas sus reglas. Pero subraya que tenían que haber estado agendadas antes con un estreno físico, que tienen que cumplir el resto de la normativa y que deben de ser accesibles para todos los posibles votantes en la zona de streaming de la Academia de Hollywood durante 60 días para su visionado.



Chico Buarque recibe premio literario Camoes



El reconocido músico, poeta y escritor brasileño Chico Buarque agradeció el Premio Camoes, principal trofeo literario en lengua portuguesa, previsto para entregarse en Portugal el pasado sábado, pero suspendido por la pandemia de la Covid-19. La recepción de la entrega del diploma estaba programada para el 25 de abril, el mismo día que en 1974 tuvo lugar en Portugal la Revolución de los Claveles. "Esta tarde, dejaré claveles rojos en la ventana y cantaré alto y claro "Grndola, Vila Morena" de Zeca Afonso, comentó Buarque en un video que circula por disímiles plataformas digitales. El diploma de la distinción está firmado por los presidentes de Brasil y Portugal, pero Jair Bolsonaro manifestó que no rubricará el documento ganado por su compatriota. Después del comentario, Buarque usó las redes sociales para ironizar sobre el discurso del exmilitar nostálgico de la dictadura. "El hecho de no haber firmado Bolsonaro es para mí un segundo Premio Camoes", escribió en la ocasión.



Se rinde homenaje mundialmente en el 40 aniversario del fallecimiento de Alfred Hitchcock



Como aquel fisgón James Stewart que observaba a sus vecinos a través de su teleobjetivo en "Rear window", el confinamiento ha convertido nuestros días en la versión 2.0 de este clásico de Alfred Hitchcock al que, con esta particular coincidencia, se rinde homenaje en el 40 aniversario de su fallecimiento. Hitchcock fue guionista, director artístico y ayudante de dirección antes de tomar las riendas de su primera película, que llegaría en 1925 con "The pleasure garden". En cambio, el éxito comenzaría dos años después con "El enemigo de las rubias", que da pie, curiosamente, a su obsesión por las mujeres de pelo claro. Resulta ahora imposible desvincular el término 'suspense', del cine de Hitchcock. Sin embargo, es en torno a su figura donde se crea una seña de identidad única. Su magnífica técnica para crear suspense es parte del éxito, pero es su propia imagen, siempre presente en todas sus obras, la que convirtió al genio londinense en una estrella de cine. De ahí que los homenajes, como ha ocurrido a lo largo de este mes en el canal TCM con el maravilloso maratón "Hitchcosis", tanto de los aniversarios de su nacimiento como de su muerte, no dejen de sucederse y convertirse en días de culto para fans en todo el mundo.



(Haciendo Radio)