Hugo Chávez: a cinco años de su partida física (+Audio)





A las 4:25 de la tarde, hora exacta en que falleció el Comandante Chávez el 5 de marzo de 2013, un cañón de montaña del siglo XIX dispara una bala de salva.



El Comandante Hugo Chávez vivió solamente 58 años, pero su legado es inmenso. El 5 de marzo de 2013 apenas emprendió un largo viaje, dejándonos a todos una huella inmensa de amor y honor.



Se quedó en el aire, en el polvo, en el agua, en la tierra americana, en todas partes. Y no solo es soldado, presidente, padre, amigo, hermano, porque Chávez, en primer lugar, es un hombre digno, íntegro, leal.



Chávez rescata la historia venezolana y de América Latina. Tiene una sinceridad que impresiona, un carisma que deslumbra, una alegría que contagia. Posee el don especial de la palabra y la virtud de la sencillez y la hidalguía.



Chávez cambia el rumbo de la patria venezolana, abre nuevos caminos en la integración del continente americano y sella, para siempre, una entrañable amistad con el pueblo cubano y Fidel.



El legado de Hugo Chávez se sembró en América. Está vivo, como su voz, sus ideas, su visionario pensamiento. Chávez es símbolo de ética. Es el cuerpo, el rostro y el alma de un pueblo, que gracias a su líder recuperó la Patria.



Su partida física entristece a millones de personas en el mundo, pero a la vez alienta el espíritu del bravo pueblo venezolano que tiene el inmenso desafío de honrar su memoria.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









Él cree en los milagros; nosotros, en ese milagro que se llama: Hugo Chávez, el hombre que rescató la unidad latinoamericana.



El Comandante Hugo Chávez marcó para siempre el rumbo de Venezuela y de América Latina. Jamás en la historia de su país un líder político había alcanzado tanta legitimidad democrática, ejemplo para el continente y el mundo.



Los cambios en Venezuela no son abstractos. El gobierno del Presidente Chávez mejoró significativamente las condiciones reales de vida de los ciudadanos que se comprometieron con un dinámico proceso de participación política.



Entre los principales logros de la Revolución Bolivariana destaca la elaboración y posterior aprobación de una nueva Constitución en 1999, la cual rompió con el modelo anteriormente imperante en el país. En ese definitorio documento se concretan cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano; además, cambió el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela.



La Revolución tiene un importante componente social, en especial cuando Chávez se declaró como socialista con el transcurrir de su gobierno; y en nombre de "dar poder a los pobres", creó diversos programas, las denominadas Misiones.



La universalización del acceso a la educación tuvo resultados excepcionales. Cerca de 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer y escribir gracias a la campaña de alfabetización a través de la Misión Robinson I.



En diciembre de 2005, la UNESCO decretó que se había erradicado el analfabetismo en la nación suramericana. Para los cubanos, que colaboraron con ese desafío, fue un momento de gloria y honor.



También la Misión Robinson II fue promovida por Chávez para que miles de venezolanos alcanzaran el nivel secundario. Simultáneamente, las Misiones Ribas y Sucre permitieron a decenas de miles de jóvenes y adultos emprender estudios universitarios, y cientos de universidades se abrieron en el país.







Con la Revolución Bolivariana se creó el Sistema Nacional Público de Salud para garantizar el acceso gratuito a la atención médica a todos los venezolanos. La Misión Barrio Adentro ha permitido realizar desde el año 2003 millones de consultas médicas, con la valiosa contribución de los profesionales cubanos.



Hoy en cada obra, en cada misión, en cada renacer de la conciencia popular, están el pensamiento y la acción del líder de la Revolución Bolivariana.



La historia contemporánea del siglo XXI en Venezuela se ha caracterizado por la trascendencia política instaurada por la Revolución Bolivariana que se ha logrado junto al pueblo, porque "esta Revolución no depende de un sólo hombre, se ha desatado un liderazgo colectivo", como enfatizara el 8 de diciembre de 2012 el Comandante Chávez, en su último discurso a la nación.







"Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte años, de hace cuarenta años. No, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una Fuerza Armada, la unidad nacional", subrayó: "Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado".



Y es que, definitivamente, “por culpa” de Chávez, Venezuela es independiente y su pueblo puede construir el camino escogido cuando el 6 de diciembre de 1998 los venezolanos eligieron Presidente al gigante que cambió el rumbo de la historia nacional.



“Por culpa” de Chávez, los venezolanos tienen Patria. Corresponde a su bravo pueblo no defraudar jamás el legado del Comandante Hugo Chávez.







Cinco años después de su lamentable partida física, en el Cuartel de la Montaña, donde fue “sembrado” su cuerpo, se le rinden honores militares y civiles de manera permanente.



En sus Reflexiones escritas unos días después de la muerte de Hugo Chávez, el Comandante Fidel Castro afirmó que había muerto “el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano”.



Digamos a Chávez como expresó Fidel: “Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era”.



Escuche en audio el rerporte especial:









Del Autor