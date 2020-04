En Audio: Humildemente un héroe

En Audio: Humildemente un hroe





La Habana-. Hacer una entrevista en estos días es más difícil que inventar un DVD –parafraseando a un amigo cercano-. La imposibilidad de desplazarnos libremente en el transporte urbano con tal de no contraer la Covid-19 ha hecho del trabajo periodístico un reto mayor. Gracias a la tecnología por facilitarnos el acceso a las fuentes y a las historias de vida. Fue así como conocí a Pablo Orlando Nodarse Pérez, aunque “conocí” no es la palabra adecuada porque solo hemos intercambiado la melodía de nuestras voces.



En fin, con la red social Whatsapp mediante, el amor de Pablo por su profesión quedó al descubierto ante un cuestionario poco inquisidor pero lo suficientemente ansioso de convertir una tarea laboral en otra gratificante experiencia.



El 16 de abril hizo un año de que Pablo Orlando Nodarse Pérez recibiera el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Fue ese día del 2019 cuando tantos y largos calendarios de estudio y sacrificio convergieron en la mayor satisfacción de su vida. Fue entonces cuando habérsele enfrentado a su padre por allá por los '60 con un proyecto de “vida propia”, valió la pena.

En ningún momento consideré que recibiría esta condecoración. Estimo que lo que he hecho es solo trabajar con amor a la profesión, nunca he realizado alguna tarea para que se me reconozca. Se lo debo al pueblo de Cuba, a mis pacientes, a mis familiares que me ayudaron a hacerme médico, y a mis compañeros de trabajo del servicio de Gastroenterología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.



El Especialista de Segundo Grado en Gastroenterología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, Profesor Auxiliar y Profesor Consultante, no escapa a la modestia y pretende convencernos de que 55 años en la asistencia médica los puede cumplir cualquiera; incluso, dicotómicamente, en la calma de sus palabras se manifiesta su impaciencia al referirse a sus logros.



Sólo él es capaz de ver y sentir el “antes y después” de ser Héroe del Trabajo de la República de Cuba; mas su rutina es la misma para los que contemplan su desempeño o conocemos por terceros los resultados de su labor.



Yo sigo la vida como antes de recibir dicha condecoración. Como profesor consultante tengo horario libre y continúo asistiendo temprano al hospital donde atiendo a pacientes citados. Voy a la entrega de guardia, posteriormente hago mis consultas, paso visita dos veces a la semana y por las tardes me quedo si hay cualquier otra actividad.



Al parecer mi entrevistado no “le mete” a las redes sociales como a la Gastroenterología, pues al otro lado del teléfono, en los mensajes sin editar, se oye una voz en segundo plano afirmando, refutando o corrigiendo. Es su esposa quien lo asesora, hasta lo anima a hablar de sus otros reconocimientos porque ya sabemos que el doctor es demasiado sencillo para alabarse a sí mismo, y no es que ella no lo sea, pero la admiración y el orgullo ante los valores de los demás, son otras virtudes del ser humano.



Entre la Medalla de la Amistad de la República Democrática de Vietnam en 1975, la Distinción Manuel Piti Fajardo en 1989, la Orden Carlos J. Finlay en 2014, y otros premios, suman más de 30 los momentos que Pablo guarda material y sentimentalmente. Sin embargo, el Título Honorífico de Héroe del Trabajo es el “pus ultra” en su trayectoria profesional.

La Distinción que me ha hecho más feliz es ser Héroe del Trabajo, otorgada por el Consejo de Estado. Es continua la alegría, nunca hablo de ella, pero siempre la tengo presente. Al ministro José Ángel Portal Miranda le planteé que este estímulo moral es mayor que cualquier estímulo material que se me otorgara.



En su enumeración de hechos, Pablo también se detiene en el año 1982, cuando el entonces Ministro de Salud Pública de Cuba le encomendó la tarea de dirigir el Servicio de Gastroenterología del Hospital Hermanos Ameijeiras.

Yo diría que más que alegría sentí una gran preocupación, pues no creía tener los conocimientos necesarios para ocupar tal responsabilidad, pero junto a otros grandes doctores y a las enfermeras y técnicos, logré cumplir la tarea que se me había asignado.





Ya dije que mis preguntas no pretendían husmear en cada detalle de la vida de Pablo, el gastroenterólogo del “Ameijeiras” que desde hace un año es Héroe del Trabajo en este país. Pero considero avezado de mi parte incluir al final del cuestionario una última línea.



“Cualquier otra cosa que quiera decir”, con la cual el protagonista de esta historia se sintió cómodamente presionado a contar sus esencias más puras.





Nací en Cabaiguán el 2 de marzo de 1935. Aprendí a leer y a escribir con una profesora particular. Luego estudié hasta tercer grado en la escuela rural en Santa Lucía, y terminé la Enseñanza Primaria en la Escuela Presbiteriana de mi pueblo.

Ingresé en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sancti Spíritus, graduándome de Bachiller en Ciencias. Por motivos económicos me vi en la imperiosa necesidad de posponer un año en los estudios universitarios. En 1957 comienzo a estudiar Medicina en la Universidad de La Habana, la cual fue cerrada en ese mismo curso por el gobierno de Batista.

Durante dos años trabajé con mi padre y mi hermano, ayudaba a ordeñar las vacas por las mañanas, después llevaba leche para vender en Cabaiguán, a seis kilómetros de donde vivíamos. Trabajé en el cultivo de tabaco, fortaleciéndome como persona. Un día le planteé a mi padre que ya yo era un poco mayor, y tenía deseo de hacer mi vida propia, y me dijo: “Usted haga lo que desee y recuerde que el sacrificio no ha sido solamente suyo”. Seguí tras él y le dije: “Voy a seguir estudiando”.



Fue ahí, en ese final rotundo, donde comprendí y creí tanta humildad y sencillez en las respuestas anteriores. Pablo es, sin duda, la evidencia personificada de la frase: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Tanto así que su esfuerzo se deshace ante sus ojos, su abnegación es visible para todos menos para él, su trayectoria es igualable por otros… Pero aquí estamos nosotros, para recordarle que humildemente es Héroe del Trabajo de la República de Cuba.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.

Artículos relacionados

Del Autor