Identifican a personas vinculadas a los ataques al sistema eléctrico

El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez informó la identificación de las personas implicadas con el ataque al Sistema Eléctrico Nacional, publicó Telesur. Al respecto, Rodríguez señaló que los identificados se nombran, Ramón Oswaldo García, residente en España; Miguel José Freita, quien está en Colombia; Julio César Acuña y Jesús Rodríguez Landoni quienes viven en Estados Unidos, y Otoniel Ramón Sánchez, quien se encuentra detenido son los implicados en el saboteo contra el sistema eléctrico venezolano. Además, el vicepresidente de Comunicaciones señaló en la conferencia de prensa, que ya se le informó a la Interpol de estas personas que están relacionadas con el ataque al sistema eléctrico de Venezuela, y que viven en Estados Unidos, Colombia y España. En las investigaciones de los ataques al sistema eléctrico venezolano del 25 al 28 de marzo, se identificó a Jesús Rodríguez Landoni como uno de los implicados, quien huyó hacia Estados Unidos y vive en la residencia de un oficial de las Fuerzas Armadas de ese país. Jesús Rodríguez Landoni, era el encargado de la protección en El Guri, y fue cómplice de los ataques al sistema eléctrico los días 25, 26, 27 y 28 de marzo, y salió del país el 8 de abril de 2019, detalló Rodríguez. También, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó de la detención de uno de los implicados, identificado como Otoniel Ramón Sánchez, ingeniero de operaciones que trabajaba en la empresa Electrificación del Caroní, está detenido por participar en los atentados contra sistema eléctrico venezolano. Por último, Rodríguez reiteró que entre el 7 de marzo y hasta la actualidad, se han perpetrado más de 45 ataques menores contra el sistema eléctrico venezolano. (Telesur)



Reduce el Supremo Tribunal de Brasil la condena a Lula



El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil decidió la víspera rebajar la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero, reportó Prensa Latina. En una decisión unánime, la quinta corte de la Supremo Tribunal de Justicia rebajo la condena a Lula, pero mantuvo la de prisión contra el exdirigente obrero, este juicio fue posible por un recurso presentado por la defensa Lula. Este nuevo fallo del Supremo Tribunal de Justicia hizo emerger la posibilidad de que Lula abandone este año el régimen cárcel y pueda cumplir la sanción a fines de septiembre en prisión domiciliaria. Según la legislación penal brasileña, un preso tiene derecho a reclamar el régimen semiabierto después de cumplir un sexto de la penalidad a que fue condenado. Actualmente, Luiz Inácio Lula da Silva cumple cárcel en régimen cerrado, en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece en prisión por supuestamente haber recibido un lujoso apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras. (PL)

Crece a 359 la cifra de muertos en Sri Lanka a causa de los atentados del pasado domingo



La cifra de muertos a causa de los atentados del pasado domingo de Resurrección contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka subió hoy a 359, y según señalaron hoy fuentes las oficiales revelaron sus sospechas de que puedan cometerse nuevos ataques, informó la agencia española EFE. Puede haber más ataques. Tenemos que estar atentos en estos momentos, tendremos la situación bajo control en los próximos días, declaró el viceministro de Defensa de Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, en una rueda de prensa con periodistas extranjeros. Todas Las informaciones apuntan a que los ataques del pasado domingo fueron cometidos por al menos nueve suicidas que se inmolaron con explosivos matando a centenares. Hasta el momento, 60 personas de origen sirilanqués han sido detenidas con relación a los atentados, precisó Wijewardene que declinó a responder a las preguntas sobre la supuesta detención de un sospechoso con pasaporte sirio, y la víspera el grupo terrorista del estado Islámico revindicó los atentados. (EFE)



Advierte Rusia que adoptará medidas por las acciones de la OTAN cerca de sus fronteras



El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció hoy que Moscú va a tomar contramedidas en respuesta a las acciones prácticas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cerca de sus fronteras, y añadió que la reacción rusa no necesariamente será simétrica. Las acciones prácticas de la OTAN, tanto el desarrollo de la infraestructura militar cerca de las fronteras rusas como el aumento de la actividad en el mar Negro y el Báltico llevan al aumento de la tensión y requieren una reacción adecuada por la parte rusa, indicó el titular de defensa de Rusia. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró que en ausencia de un diálogo entre Rusia y la OTAN, un el precio de un error o malentendido puede tener un costo muy alto. (RT)



Realizarán hoy una vigilia por Julian Assange frente al Parlamento británico



Los simpatizantes, familiares y abogados de Julian Assange se concentrarán hoy frente a la sede del Parlamento, en Londres para protestar contra el arresto del fundador de Wikileaks, y su eventual extradición a Estados Unidos, publicó Prensa Latina. La vigilia tiene como objetivo llamar la atención de los parlamentarios y del Gobierno británico sobre la injusticia cometida contra el periodista australiano, quien fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres el pasado 11 de abril, después de que las autoridades ecuatorianas le retiraron el asilo político concedido siete años atrás, declararon los organizadores. Por otro lado, la madre de Assange denunció que ni siquiera los abogados de la defensa han podido visitar a su hijo en la cárcel londinense de Belmarsh, donde se encuentra confinado desde el mismo día en que agentes de Scotland Yard lo sacaron en andas y esposado de la legación diplomática. La primera audiencia sobre el pedido de extradición presentado por Washington está fijada para el 2 de mayo, y según se anunció, Assange dará su testimonio vía videoconferencia desde la prisión londinense. (PL)



Denuncia Rusia la presión sin precedente de Estados Unidos contra Venezuela



Estados Unidos está retomando la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los países latinoamericanos, presionar a aquellos que no siguen las mismas políticas que Washington, como instrumento de presión tienen en cuenta todos los métodos posibles, incluida la fuerza, comentó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. El mejor ejemplo es la situación en Venezuela, donde el Gobierno legítimo está expuesto a una inmensa presión externa sin precedentes de Estados Unidos, agregó, Lavrov. El pasado 13 de abril, Serguéi Lavrov, también denunció que Washington había desempolvado la notoria doctrina Monroe para amenazar a países como Venezuela. Según, Lavrov estas acciones de Estados Unidos contra Venezuela sacuden los cimientos del derecho internacional, dando lugar a una situación que no promueve el desarrollo y la previsibilidad, sino que contribuye a la permisividad, generando tentaciones para que el propio Washington o, probablemente otros actores, realicen experimentos similares en países de cualquier otra parte del mundo. (RT)



