Idioma inglés y arte: 20 años del British Council en Cuba (+Fotos)



Parte del colectivo que integra el British Council en Cuba al concluir una sesión de trabajo. En la primera fila, a la derecha, su directora Minerva Rodríguez. Foto: @British Council Caribbean



El British Council funciona en Cuba desde hace dos décadas. Esta organización británica no gubernamental, con representación en más de 100 países, celebrará un amplio plan de actividades durante el 2018 a propósito de su vigésimo aniversario en la Mayor de las Antillas.



En el contexto cubano, su colectivo de trabajo labora en función de dos objetivos fundamentales: colaborar con entrenamientos de la lengua inglesa y potenciar la adquisición de capacidades en las artes para internacionalizar el talento cultural cubano.



En aras de conocer otros detalles sobre la trayectoria del British Council en nuestro país, conversamos con Minerva Rodríguez, directora de la oficina en la Isla.









¡INGLÉS! PARA ENTENDERTE MEJOR



¿Cómo ejecutan los entrenamientos en lengua inglesa?



Con relación a la lengua inglesa tenemos dos líneas de trabajo. Primero, entrenar a profesores sobre los contenidos del Marco Común de Referencia Europeo, estándar que se ha establecido en aquel continente para el aprendizaje del inglés como segunda lengua y que Cuba ha aceptado como modelo para lograr un nivel de asimilación del idioma por parte de los estudiantes que les permita intercambios académicos con sus iguales en cualquier parte del mundo.



La otra línea de acción se refiere a las políticas educacionales. Así generamos intercambios con expertos del Reino Unido y de nuestra región. En este sentido, trabajamos con los Ministerios de Educación (MINED) y de Educación Superior (MES) sobre estrategias y políticas educacionales que puedan mejorar el aprendizaje del idioma inglés tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores, y siempre medimos los niveles de asimilación de la lengua a través de diferentes pruebas.





Entrenamiento a varios profesores de inglés, en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Foto: Sitio oficial de la UCI



¿Han formulado algún plan específico para colaborar en el empeño del MES de que sus graduados a partir del 2020 cuenten con un nivel B1 o B2 de inglés?



Vinculado con el idioma inglés vamos a preparar baterías de pruebas para medir los niveles de asimilación de la lengua y también los niveles de preparación de los profesores de la Enseñanza Básica puesto que es fuerte y ambicioso el reto de la Educación Superior de tener graduados universitarios con niveles B1 y B2 (este último para quienes van a impartir docencia) y se necesita consolidar el trabajo en los niveles Primario, Secundario y Preuniversitario.



En este sentido desarrollaremos un conjunto de talleres para elevar la asimilación de esta lengua en esos grados ya que los alumnos deben alcanzar un nivel A2 para ingresar a la universidad.



El Consejo Británico en La Habana entrena aproximadamente mil profesores anualmente y ellos vuelven a sus centros de trabajo con el compromiso de transmitir esos conocimientos a sus compañeros. Además, el próximo año comenzaremos con el entrenamiento a estudiantes de quinto año de la carrera de Licenciatura en Idioma Inglés.



Hasta ahora el British Council ha trabajado con profesores experimentados, pero sabemos que si queremos acelerar un poco más la estrategia del MES y la preparación que deben tener los profesionales de la lengua para preparar al resto de los estudiantes, no basta solo con que entrenemos a los profesores más preparados, también podemos colaborar a través de intercambios con los estudiantes de quinto año que también impartirán docencia.



ADELANTOS DE LA CELEBRACIONES POR EL VIGÉSIMO CUMPLEAÑOS



Según explica Minerva Rodríguez, el próximo año va a ser bastante intenso porque pretenden darle un toque de aniversario a todas las actividades que realicen.



“Vamos a comenzar el año con lo que llamamos El Show de carretera de la lengua inglesa. Como en otras ocasiones, visitaremos cuatro provincias de Cuba que funcionarán como sedes para la reunión de profesores de la Educación Superior de diferentes territorios. A partir del 22 de enero del 2018 estaremos en Santiago de Cuba, Holguín, Las Villas y La Habana para entrenar a los profesionales en conocimientos vinculados al Marco Común de Referencia Europeo. En este ocasión priorizaremos las habilidades de la escucha y el habla, ya que han sido las más solicitadas. Además, vamos a generar un intercambio entre los asistentes para que expliquen los logros que en la implementación de estas políticas en sus universidades, los retos que tienen y las soluciones que han logrado hasta ahora.



En cuanto a la línea de trabajo relacionada con el arte cubano, ¿qué estrategia seguirán durante el próximo año?



El próximo año nos vamos a enfocar fundamentalmente a tres manifestaciones: la danza, la música y el cine vinculado a la animación porque hemos detectado en intercambios con jóvenes creadores que esta especialidad pudiera tener muchísima más relevancia de acuerdo al talento creador que hay en Cuba.



Seguiremos realizando los talleres de creación con Danza Contemporánea de Cuba (DCC), agrupación con la cual desarrollamos el proyecto “Islas Creativas”. Gracias a esto un coreógrafo británico, diferente cada año, viene a Cuba y monta una pieza que se estrena con DCC y que a partir de ese momento forma parte de su repertorio. La novedad de estos trabajos es que se crea una pieza particular adecuada a las habilidades de los bailarines que la interpretarán.





Conferencia de prensa sobre el proyecto Islas Creativas antes del estreno en Cuba de la pieza “Equilux”, de la coreógrafa británica Fleur Darkin. De izquierda a derecha: Fleur Darkin, Minerva Rodríguez, Miguel Iglesias (director de DCC) y Antony Stokes (embajador de Gran Bretaña en Cuba). Foto: Alejandro Rojas





Gran estreno de “Equilux” en el Teatro Mella de La Habana. Foto: Alejandro Rojas



Además, este año pretendemos incrementar nuestros intercambios con los DJ a través de talleres de creación y de producción radial, para internacionalizar más el trabajo de los productores de radio y DJ cubanos y que puedan compartir con homólogos británicos y de nuestra región.



El tres y cuatro de febrero participaremos en el Festival “Cámara Chica”, enfocado en los audiovisuales realizados por niños, adolescentes y jóvenes en Pinar del Río. También celebraremos el aniversario del programa: “Selector Radio”, espacio que realizamos junto a Radio Taíno para promover la música británica contemporánea.



Además, por primera vez vamos a participar en Festivales de la Lengua Inglesa en las Universidades de Las Villas y Oriente, en abril y mayo respectivamente. Allí no solo trabajaremos con profesores: estimularemos el uso de la lengua y cultura inglesas por parte de los estudiantes.

Del Autor