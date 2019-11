Igualan Cuba y China Taipéi en preparatorio para el Premier 12

Igualan Cuba y China Taipi en preparatorio para el Premier 12

Cuba y China Taipéi igualaron hoy 2-2 en duelo preparatorio para el Premier12 de Béisbol disputado en el estadio Intercontinental de Taichung, donde se dieron cita más de 8 000 espectadores. Este domingo la selección antillana enfrentará a Venezuela. La novena cubana conectó 10 hits y no cometió errores, mientras el equipo de China Taipéi batió 7 hits y perpetró un error. Por Cuba el abridor fue Yadiel Rodríguez, quien cubrió tres entradas con cinco ponches, un jit permitido y un trío de bases por bolas, factor que decidió que admitiera una carrera. Alexander Ayala, pegó un doble largo al central y colocó el juego 2-1 favorable a Cuba, instantes después se lastimó su pierna izquierda, debido a este hecho salió del juego y recibió atención médica para evitar consecuencias mayores. Miguel Borroto, director del equipo señaló que fue un excelente partido “Los muchachos salieron a jugar con se les preparó. Puede venir la derrota o la victoria, pero lo importante es jugar con la agresividad, el entusiasmo y la dedicación con la que jugaron este partido”.



Gana Heydi Pradera título sub-23 en contrarreloj del Caribe



La cubana Heydi Pradera consiguió el título en la categoría sub-23 años, de la contrarreloj individual en el décimo noveno Campeonato del Caribe de Ciclismo de Ruta que se desarrolla en el Malecón de La Habana. Heydi concluyó en el segundo puesto en la categoría élite a un minuto y 23 segundos de distancia de la bermudeña Caitlin Conyers, ganadora del trayecto de 22 kilómetros, 800 metros. La otra cubana corriendo contra el tiempo, Iraida García quedó en la cuarta posición a 41 segundos de la trinitaria Alexi Costa, bronce en la justa élite. Este es el debut de la cubana en este tipo de lides, donde la Mayor de las Antillas compite por segunda oportunidad luego de tomar parte en la edición precedente.



Se titula Milaymis de la Caridad Marín en Mundial sub-23 de lucha



Un segundo período vertiginoso en el combate final dio a Milaymis de la Caridad Marín Potrillé la corona de los 72 kg en el Campeonato Mundial Sub-23 de Luchas, con sede en Budapest, Hungría. En el tiempo inicial la nuestra mayoreó las acciones hasta conseguir la pasividad de su rival. Tenía, entonces, que defender durante 30 segundos para conseguir su primer punto y colocarse delante en el marcador. De modo cuestionable, sin dudas, Marín atacó a las piernas de su rival a falta de 11 flat para la ventaja, pero la asiática se defendió y pasó a una postura en que logró sacarla del colchón. Así, debajo 0-2 en la pizarra, llegaron las hostilidades al segmento decisivo, en que la fogosidad y fortaleza de la nuestra pudieron más que la depurada técnica de Wang. Medio minuto necesitó la cubana para igualar el pleito (2-2) y colocarse en ventaja por última acción. Ocurrió a 14 segundos del pitazo final, cuando Wang buscó sus piernas y acabó agarrada por la espalda y en desventaja de 2-4. Sin embargo, no se rindió, y en su rutina de defensa casi proyecta a la cubana, en un trance que habría sido la debacle para nuestra representante. El veredicto final fue 6-2. El 4-4 puede llegar este sábado, cuando el grequista Daniel Grégorich vaya por el bronce en los 87 kg. Hoy venció en octavos y cuartos de final, pero cedió por plata.



Combatirán judocas cubanos en Grand Slam de Osaka y World Masters de Qingdao



Idalys Ortiz encabeza el grupo de judocas cubanos que participará en el Grand Slam de Osaka, Japón, y en el World Masters de Qingdao, China, en el cierre del calendario anual de la federación internacional de este deporte. Ortiz, quien lidera el ranking absoluto entre ambos sexos con 8 mil 740 puntos y la clasificación olímpica para Tokio 2020 en la división de +78 kg, reaparecerá en la lid japonesa pactada para los días 22, 23 y 24 próximos en la Maruzec Intec Arena. En el Grand Slam se reportan mil unidades para los primeros lugares, en tanto en la urbe china los titulares podrán agenciarse mil 800 cuando se compita del 12 al 14 diciembre, de acuerdo con el sistema de la IJF sobre la puntuación del Judo World Tour. Por Cuba también tendrán oportunidad de mejorar sus puestos Maylín del Toro (63 kg) y Kaliema Antomarchi (78), sexta y cuarta, respectivamente, en el escalafón para Tokio 2020. Por los hombres, Iván Silva -segundo en 90 kg- es el mejor ubicado, aunque en zona verde hasta hoy se encuentran igualmente Magdiel Estrada (73) y Andy Granda (+100). Por cuota continental tiene acceso el joven Orlando Polanco (66 kg). Por esa opción solo se puede aspirar a una plaza por país. Para las dos competencias, según informó a JIT el comisionado nacional Rafael Manso, igualmente deben participar Aliuska Ojeda y Arnaes Odelín (57 kg), Onix Cortés (70) y Osniel Solís (66).



Convoca agencia Prensa Latina su encuesta deportiva anual



La agencia Prensa Latina informó que el próximo lunes 4 de noviembre publicará sugerencias de los mejores deportistas de América Latina y el Caribe en 2019, como parte de la edición 56 de su Encuesta Deportiva. La recepción de votos está abierta desde ayer, pueden participar todos los medios de prensa del mundo y los resultados serán dados a conocer el 19 de diciembre del presente año. En esta ocasión, la Encuesta elegirá a los principales deportistas femenino y masculino, el mejor equipo del año y los cinco más sobresalientes sin distinción de sexo, tras el cómputo final de los sufragios. El primer ganador de la Encuesta fue el velocista cubano Enrique Figuerola, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, en los 100 metros planos. Casi dos décadas después, en 1980, se decidió incluir al Mejor Equipo del Año, y en 1988 comenzó por separado la premiación de hombres y mujeres, cuando la nadadora costarricense Silvia Poll resultó la primera triunfadora femenina de la Encuesta. Las votaciones de los medios de comunicación -radio, televisión y prensa escrita- (no a título personal), podrán enviarse a la siguiente dirección electrónica: deportes@prensa-latina.cu.



Competirán siete ajedrecistas cubanas en torneo continental de Aguascalientes



Un total de siete cubanas, encabezadas por la campeona nacional Oleiny Linares, animarán entre el 18 y el 26 próximos el torneo Continental de Ajedrez entre mujeres, que acogerá la ciudad mexicana de Aguascalientes. Según confirmación del metodólogo Wilfredo Toledo, también integrarán el grupo caribeño Maritza Arribas, Lisandra Ordaz, Yerisbel Miranda, Yaniela Forgas y las menos experimentadas Yoana González y Karen Gutiérrez. Aún no se publica el listado de inscritas en el sitio web de los organizadores, pero se espera sobrepasar la treintena de concursantes, todas animadas por el boleto que se ofrece para la Copa Mundial del 2020. Solo la ganadora conseguirá ese premio adicional, un beneficio que en las últimas cuatro ediciones ha correspondido a la peruana Deysi Cori, quien debe volver a aparecer esta vez entre las animadoras. En la edición que comienza en apenas unos días también se jugarán nueve fechas por el sistema suizo y el ritmo de juego será de 90 minutos para las primeras 40 jugadas y media hora más hasta terminar la partida, siempre con 30 segundos de incremento tras cada movida.



Vence Rafael Nadal en cuartos de final en Masters mil de París



El español Rafael Nadal, número dos del tenis mundial, continuó con paso certero en el Masters mil de París, tras vencer al francés Jo-Wilfred Tsonga en los cuartos de final por 7-6 (7/4) y 6-1. Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, apeló a su mayor experiencia para derrotar a Tsonga, 35 de la clasificación, y mantener sus esperanzas de ganar la justa parisina por primera vez en su carrera profesional. Hoy el ibérico tendrá net por medio al canadiense Denis Shapovalov, a quien ya enfrentó en dos ocasiones en los Masters de Canadá y Roma en 2017 y 2018 respectivamente, con saldo de una victoria para cada uno. En caso de levantar el trofeo el domingo, el español terminaría el año al frente del escalafón profesional. El Masters 1000 de París se disputa sobre superficie dura y reparte 5.2 millones de euros en premios y puntos para el ranking.



Buscará Cuba mejorar sus resultados de Rio de Janeiro 2016 en Tokio 2020



Cuba asistirá a los Juegos Olímpicos Tokio-2020 con el objetivo de mejorar sus resultados de la cita precedente, Río de Janeiro-2016, adelantó el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Raúl Fornés. En declaraciones a Prensa Latina en esta capital, el funcionario recordó que en la ciudad brasileña la delegación de la isla terminó en el puesto 18 entre más de 200 participantes, con cinco medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce. No estamos definiendo cifras y colores de las preseas, solo reiterando el compromiso de trabajar para mejorar el desempeño de entonces, insistió el también diputado a la Asamblea Nacional, quien participó en la sede de la Unesco en la séptima Conferencia de las Partes en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. De acuerdo con Fornés, los esfuerzos se centran en la clasificación de atletas para Tokio-2020 y en la preparación de los mismos, proceso que incluye la selección de las bases de entrenamiento. Alcanzamos en los Juegos Panamericanos de Lima-2019 algunos boletos para la cita estival y buscamos cupos en los eventos clasificatorios que tienen lugar a nivel mundial, priorizando los deportistas con opciones reales, a partir del financiamiento disponible, subrayó.



Buscan hoy voleibolistas de playa avanzar a cuartos de final en circuito Norceca de dominicana



Yanileydis Sánchez y Lidiannys Echevarría aseguraron el viernes un par de triunfos en el grupo C de la novena parada del Circuito Norceca de Voleibol de Playa, que tiene lugar en Hato Mayor, República Dominicana. Las de la Mayor de las Antillas barrieron por 2-0 sets (21-9, 21-6) a las anfitrionas del equipo B, Saldy Amparo y Ángeles Betancourt, en solo 23 minutos. En el segundo cotejo dispusieron de la segunda dupla de Canadá, integrada por Alexandra Poletto y Megan Nash, en un intenso desafío que sellaron 2-1 (19-21, 22-20, 15-11) en 53 minutos, según el sitio del evento. Cierran este sábado la fase de grupo en calidad de favoritas frente a las salvadoreñas Kathya Vásquez y María Fernanda Vargas para avanzar a los cuartos de final. Las centroamericanas perdieron contra las norteñas 0-2 (19-21, 13-21) y vencieron a las dominicanas en dos parciales (21-6, 21-10).



