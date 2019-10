Ildefonso Acosta: La música es academia, pero también corazón

Ildefonso Acosta: La msica es academia, pero tambin corazn

Matanzas, Cuba.- Que mejor sitio que la sede de la Unión de Escritores y Artistas, de la que fue su primer presidente, para que el guitarrista concertista Ildefonso Acosta, festejara en medio de anécdotas y confesiones, la sana alegría de compartir el Premio Nacional de Música 2019.

Curiosamente, también es el primer músico matancero con tal lauro y como era de suponer, nos instalamos en la oficina “de las ideas” de la UNEAC yumurina, por casualidades de la vida, cercana al sitio escogido ese día para la audición de nuevos talentos de la música en Matanzas.

No lo podía disimular, su atención oscilaba entre el auditorio y la evaluación, como profesor al fin, de cualquier arpegio de guitarra que se escuchara en el piso de los altos.

“Podría decir desde aquí, donde puso mal el dedo; bromeó Ildefonso quien reveló que su musa es la cuidad, “esa urbe que se le antoja medieval y capaz que influirle energías y motivaciones con el simple hecho de deleitarme desde el portal de mi casa y disponer de la bahía, dos de sus puentes y respirar su tranquilo aroma. La matanceridad, es casi una enfermedad”.

Nacido en 1939, comparte el lauro de este año con Joaquín Betancourt y en animado encuentro con la prensa yumurina reconoció que todo lo que ha hecho hasta ahora es para que la obra quede en la historia de su país. Al tiempo que comentó que su reacción es de agrado y placer profundo, de agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. “Feliz de este reconocimiento el más alto que se le puede conceder en Cuba a un músico”.

Gustoso, acepta un par de preguntas de Radio Rebelde.

¿Cuál es la obra que le queda por escribir?



- La que no he compuesto.

¿Y cómo sonaría?



- No sé, habría que esperar por el genio, la musa. Porque uno se sienta, lo invoca y a veces, no viene; aunque no es menos cierto, se puede hacer música por técnica.

Pero también por encargo.



- SÍ, cierto; he hecho música por encargo, pero subrayo; con técnica. Esa ha sido mi vida, dedicada a la música, dedicada a la enseñanza; soy en este momento profesor de música en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

¿Cuál, es el mejor momento para componer, en la alegría, o el pesar?



- Son iguales de motivadores. Hay momentos de pesar en que uno como compositor lo cambia todo. Recuerdo una obra que escribía para la ciudad y en ese momento veo a Fidel en la televisión, explicando de las dificultades que nos impone el bloqueo, de su carácter tan agresivo, y la pluma tomó posesión de mí ser. La obra venía bien; pero lo siguiente fueron acordes que insinuaban misterio, según la técnica… luego me dije que no, que va; esto tiene que ir para adelante sin desánimo y; como rugido de león, se alzó la música y la orquesta se desbordó; como ocurrió en la clausura de la gala de reapertura de la Sala White, con la gente de pie tras el cierre de los percusionistas de Afrocuba, que son insuperables.

¿Piensa usted en música?



- Pues claro, la música se ha de pensar y por eso ha de tener academia y también corazón.

Escuche la entrevista con Ildelfonso Acosta en audio en nuestro canal de Teveo:







