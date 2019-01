Imaginando un mundo sin cine

Mucha concentración sé que les estoy pidiendo, pues más de 100 años hace que los seres humanos disfrutamos del cine, pero se me ocurrió esta especie de ejercicio y quiero compartirlo.

Es difícil, pero imaginen que nunca han visto una película, porque la TV no se inventó, ya que es una especie de hijastra del Séptimo Arte. No hagan trampa, el cine no existe. Por eso mismo no hay computadoras ¡Qué desastre!

No podríamos castigar a los niños con prohibirles su tan preferida tanda de animados, y el viejo radio ocuparía su lugar perdido en la sala de la casa.



Grandes actores estarían ceñidos solo al teatro y serían conocidos nada más que en su país, si no viajan a otras tierras.

Pero hay esperanza: un día unos hermanos franceses se valdrían del mecanismo de antiguas máquinas de coser y asombrarían a este mundo con el cinematógrafo en pleno siglo XXI.

Entonces seríamos nosotros los que nos taparíamos los ojos ante la imagen de un tren que parece que se nos viene encima, proyectado sobre una sábana blanca, dentro de una tienda negra.



Una buena forma de comprobar esa primera vez que se ve cine, sin referencias de ningún tipo, es el valioso documental de Octavio Cortázar de 1967 “Por primera vez”, premio Mejor Documental en la Jornada de Valladolid, España, donde vemos a campesinos de monte adentro cubanos esgrimiendo antorchas encendidas para llegar hasta el conocido como “cine móvil”, que llevó las imágenes en movimiento a todas partes.



Basta de pesadillas por hoy, el cine existe, por fortuna, y lo disfrutamos todos; también de su querida hijastra.

Del Autor