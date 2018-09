Impone Erick Hernández otro récord mundial (+Video)

La Habana.- El cubano Erick Hernández impuso hoy otro récord mundial de dominio del balón, al mantenerlo tres horas, dos minutos y tres segundos sin que cayera al suelo, en la modalidad de sentado y solo con los pies, en los cuales tenía atado un peso de 1.50 kilogramos.



En su intento, rubricado en el Hotel Parque Central, de esta capital, Erick quería quebrar la anterior plusmarca que ostentaba su coterráneo Luis Carlos García, la cual era de una hora, 32 minutos y un segundo, y llevarla hasta una hora y 40 minutos, aproximadamente.



Pero el dominador capitalino, de 52 años de edad, en una muestra fehaciente de su potencial técnico y físico, para sorpresa de todos los presentes, golpeó con acierto al balón Telstar 18 y duplicó ese resultado.





"A mí siempre se me dificulta la primera media hora de cada intento; para este récord no estaba bien preparado sicológicamente, pues mi madre, a quien se lo dedico, falleció hace apenas dos semanas y eso me costó mucho para reponerme", comentó Erick al culminar el intento.



"No obstante, cuando calculé que andaba por los 40 minutos, ya sabía que lo tenía logrado, pues poseía un excelente fondo físico para conseguirlo, además de haberlo realizado en los entrenamientos; pero la parte sicológica era la que me afectaba", explicó el dominador.



"Mi idea era hacer, al menos, el doble del récord establecido por Luis Carlos, no solo porque yo lo quería, sino por cómo se había montado todo el escenario donde sería la competencia: en una hora y 30 minutos, no iba a dar tiempo hacerlo todo, incluidos temas publicitarios y las filmaciones de algunas televisoras que estaban presentes", aseveró.







Erick afirmó que en este intento sufren mucho los músculos del cuádriceps y abdomen, aunque también hay incidencia de la espalda alta, los hombros y el trapecio, que fueron en los que concentró su preparación desde el pasado mes de mayo.



El avezado recordista mundial en dominio del balón, explicó que para el próximo mes intentará otro récord mundial, en la modalidad de sentado y solo con la cabeza, e igualmente les pondrá pesos a sus pies.



(Agencia Cubana de Noticias)