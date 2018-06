Impulsa gobierno cubano proceso de recuperación tras intensas lluvias

2018-06-13 06:22:19 / web@radiorebelde.icrt.cu



Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y varios vicepresidentes del Consejo de Ministros. Foto: Estudios Revolución



Para dar continuidad al chequeo de la recuperación en los territorios afectados por las intensas lluvias que provocó la tormenta subtropical Alberto a finales de mayo, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y varios vicepresidentes del Consejo de Ministros, volvió a dialogar este lunes a través de una videoconferencia con las autoridades de las provincias de Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, así como con varios ministros del país.



En este encuentro —el tercero que se realiza desde que comenzaron las torrenciales precipitaciones— pudo comprobarse el arduo trabajo desplegado en cada uno de los lugares para resarcir los daños en el menor tiempo posible, esfuerzo que fue reconocido por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien convocó además a mantener las medidas adoptadas y a reforzar el apoyo de los organismos de la Administración Central del Estado a las provincias.



Como en ocasiones anteriores, las autoridades locales del Partido y del Gobierno informaron acerca de las afectaciones y las decisiones que de manera puntual han tomado. Se ratificó que los principales perjuicios estuvieron en la agricultura, los viales y la vivienda.



De Pinar del Río se dio a conocer que se trabaja intensamente en la recuperación del tabaco y en la siembra de poco más de 1 200 hectáreas de cultivos. Además se han logrado cosechar 33 000 quintales de productos. En tanto, solo quedan tres viales por reparar, que no impiden el paso de vehículos.



En Artemisa y Mayabeque se reiteró que las lluvias no ocasionaron grandes pérdidas en la agricultura y se mantienen las entregas diarias de productos agrícolas a la capital. En el caso puntual de la primera provincia, se alertó sobre el atraso en las siembras a causa de las persistentes precipitaciones.



Las autoridades de La Habana actualizaron sobre la situación de la vivienda, fuertemente dañada por las lluvias que ocasionaron numerosos derrumbes. Las personas damnificadas son atendidas, tanto en casas de familiares como en comunidades de tránsito, y se buscan alternativas para la construcción de más viviendas en locales que se adaptan para tal fin.



En la provincia de Matanzas la mayor afectación se mantenía en el municipio de Ciénaga de Zapata, fundamentalmente en Cayo Ramona, donde 205 casas seguían inundadas pues el nivel del agua baja con mucha lentitud. Allí permanecían evacuadas más de 3 000 personas y no habían podido recomenzar las clases 219 estudiantes.



En este punto, Díaz-Canel indicó realizar un estudio detallado del terreno y las causas que han provocado que más de 15 días después de que las lluvias cesaran continúe ese territorio anegado. Además orientó buscar soluciones alternativas para que los muchachos que no están recibiendo clases, incluso si se encuentran en otras provincias, culminen el curso escolar.



Desde Cienfuegos se informó que solo permanecen diez familias protegidas y los servicios de agua, electricidad y comunicaciones se han restablecido. Las pérdidas en la agricultura se calculan en 3 182 hectáreas de viandas, hortalizas y granos.

Mientras, han comenzado la siembra de 3 800 hectáreas de cultivos varios.



Sobre la bahía cienfueguera, afectada por el derrame de unos 12 000 metros cúbicos de aguas oleosas, se precisó que continúa el trabajo de saneamiento y se han delimitado diez zonas donde las empresas del territorio, conjuntamente con la población, se han sumado a la limpieza. Aunque aún no ha podido calcularse con precisión, se estiman daños considerables en la biodiversidad del lugar.



Entre los temas más complejos de Villa Clara se señaló lo relacionado con los viales, sobre todo los caminos en las montañas. Además, se calculan unas 4 000 hectáreas de cultivos totalmente perdidas; se cosecha todo lo posible y comenzará la siembra con un plan emergente para paliar la situación de la agricultura en la provincia.



Las autoridades de Sancti Spíritus actualizaron la situación de la presa Zaza, que se encontraba al 76% de llenado y seguía recibiendo agua. Igualmente, estaban ya restablecidos todos los acueductos, la energía eléctrica y las comunicaciones. Los mayores daños se contabilizan en la acuicultura, con más de mil toneladas perdidas de peces, y en la agricultura con 2 400 toneladas de arroz inutilizadas.



Acerca del puente sobre el río Zaza, que perdió dos de sus luces por la avalancha de la corriente, se supo que no se ha podido definir con precisión si existe daño en sus cimientos pues el agua continúa turbia. Entretanto, se iniciaron las labores encaminadas a fortalecer las bases del puente ferroviario, también averiado en uno de sus estribos por las fuertes crecidas del Zaza.



En Ciego de Ávila la situación mejora, se avanza en la recuperación de las producciones agrícolas y se ha comenzado un plan emergente para sembrar más de 3 000 hectáreas de cultivos. Las autoridades del territorio aseguraron que no debe haber afectaciones en el tabaco y se está cosechando todo el mango que se ha madurado a causa de las lluvias. Asimismo, se trabaja en el restablecimiento de los viales.



Durante la reunión se informó sobre la decisión de entregar a los territorios 15 000 colchones para distribuir entre los afectados, pues este es uno de los artículos que más se ha reportado como pérdidas.



Alejandro Gil Fernández, viceministro primero de Economía y Planificación, explicó también que se venderán dos libras percápita de papa para todos los consumidores de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, las tres más perjudicadas por las lluvias.



A estos territorios llegarán paulatinamente 1 200 toneladas de plátano, maíz tierno y malanga, procedentes de otras provincias para complementar las asignaciones a la población. Además se priorizará la venta liberada de arroz, chícharo, frijoles y huevo.





Acerca de los daños ambientales provocados por la tormenta subtropical Alberto, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, refirió que hasta el momento solo se tiene una evaluación preliminar, no obstante se han constatado deterioro en la calidad de las aguas, deslizamientos de tierra, erosión de los suelos, así como la desaparición casi total de seis zonas de playa en Villa Clara.



Por otra parte, alertó que los análisis de pronósticos para esta semana plantean que persistirán las lluvias sobre el territorio nacional, por lo cual deben seguirse adoptando las medidas correspondientes para enfrentar este fenómeno, dada la saturación de los suelos.



El viceministro primero de la Agricultura, Julio García Pérez, aseguró que se continúan cosechando y acopiando las producciones, que son llevadas directamente a los mercados para su venta a la población. Asimismo, se le está dando un seguimiento continuo al arroz maduro que permanece en los campos y al tabaco.



Reiteró que se han ido entregando las semillas y el fertilizante a los territorios para que puedan emprender la recuperación.



Sobre las afectaciones del ferrocarril, Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro del Transporte, explicó que se mantienen algunas todavía, tanto en la línea norte como en la sur, en cuyos tramos de vías se desarrollan labores de recuperación de conjunto con el Ministerio de la Construcción.



El ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, insistió en que se han reforzado las medidas higiénico-epidemiológicas en todas las zonas afectadas, con especial cuidado en el municipio de Ciénaga de Zapata, donde todavía persisten zonas inundadas. Igualmente, llamó la atención sobre la urgencia de no descuidar estas medidas en lo adelante, dada las complejidades de los próximos meses en lo referido a las lluvias.



La presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman Waugh, informó que los embalses del país se encuentran a un 84,4% de llenado y varios aún vierten en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus. Detalló que todos los sistemas de abasto de agua se han recuperado, con la excepción de la Ciénaga de Zapata.



El titular de la Construcción, René Mesa Villafaña, informó que más de 9 000 trabajadores del sector y una cifra superior a las 4 000 máquinas ingenieras y equipos de transporte intervienen en las labores de recuperación de obras hidráulicas y viales.



Dijo que de manera preliminar hasta la fecha se contabilizan unas 10 000 viviendas dañadas. Insistió en que los territorios empleen las fuerzas y medios que en cada uno de ellos se localizan, así como la producción local de materiales que constituyen elementos de los cuales pueden disponer de inmediato.



(Granma)

Artículos relacionados