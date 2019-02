Inauguran gran exposición fotográfica en los jardines de Coppelia

2019-02-14 06:43:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una gran exposición fotográfica se exhibirá por primera vez en los jardines de la céntrica heladería Coppelia, en el corazón de La Habana y su inauguración será hoy jueves 14 de febrero a las 2:00 pm. Una selección de 20 imágenes del fotógrafo cubano Gabriel Dávalos, muestran a virtuosas bailarinas y bailarines, la mayoría integrantes del Ballet Nacional de Cuba en diferentes momentos, en las calles de la capital. Acompaña la muestra, una selección de pensamientos martianos escogidos para la ocasión por Carlos Rodríguez Almaguer, reconocido investigador cubano. Las exposición, titulada Habana Pasión y organizada por el Centro de Comunicación Cultural (CREART) del Ministerio de Cultura, con el apoyo del Gobierno y Partido de la capital, forma parte de las actividades por el Aniversario 500 de la ciudad y el natalicio de José Martí. La obra de Dávalos es conocida por el pueblo habanero. Hace unos años algunas de sus fotos con bailarinas y bailarines fueron expuestas en grandes vallas, en zonas céntricas de la ciudad. Es autor de cuatro libros de fotografías y cuenta ya con numerosas exposiciones dentro y fuera de Cuba. Algunas de sus obras acompañan la trama de dos de los protagonistas de la telenovela cubana Vidas cruzadas, que actualmente transmite la televisión nacional.



Rendirán homenaje a Félix Pita Rodríguez, en el aniversario 110 de su natalicio



El poeta, narrador, ensayista y periodista Félix Pita Rodríguez, Premio Nacional de Literatura 1985, será homenajeado, en el aniversario 110 de su natalicio, este viernes 15 de febrero, a las cinco de la tarde, en la sala Portuondo, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, como parte de la 28º Feria Internacional del Libro de La Habana 2019. Un panel, integrado por los investigadores Ángela de Mela, Cira Romero y Ricardo Hernández Otero y el periodista Fernando Rodríguez Sosa, analizarán el alcance, trascendencia y permanencia de la obra narrativa de una de las voces más representativas de las letras cubanas del siglo XX. Nacido en Bejucal, en 1909, y fallecido en la capital cubana, en 1990, Félix Pita Rodríguez es autor, entre otros títulos, de los poemarios Corcel de fuego, Las noches, Historia tan natural y Tarot de la poesía.



Llega la Feria del libro de la Habana a su sextimo dia de actividades



La presentación del texto Un poeta en camisa de once varas, del poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar, marca la jornada de hoy en la 28 Feria Internacional del Libro, que tiene lugar en esta capital hasta el 17. El volumen publicado por Ediciones Unión recoge un conjunto de entrevistas concedidas por el Premio Nacional de Literatura 1989 y director de Casa de las Américas seleccionadas por él. La presentación tendrá lugar a las 10:00 am, en la sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una de las subsedes de la cita literaria. También a propósito del evento el Centro de Estudios Martianos acogerá el panel Vigencia de José Martí en los 60 años de la Revolución Cubana, mientras que Casa de las Américas propone un encuentro con la periodista e investigadora argentina Irene Chikiar. Por su parte en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, sede principal del encuentro con los libros, se otorgarán en horas de la tarde los premios del Lector 2018 y Puerta de papel. La 28 Feria Internacional del Libro rinde homenaje a la obra del escritor cubano Eduardo Heras León, Premio Nacional de Literatura 2014, y tiene como país invitado de honor a la República Argelina Democrática y Popular.



Entregan en Feria del Libro de La Habana los premios Calendario



Este miércoles se entregaron en San Carlos de la Cabaña, como parte de la Feria del libro, los premios Calendario que otorga la Asociación Hermanos Saíz (AHS) con la presencia de Susely Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, y Alpidio Alonso, ministro de Cultura. Durante la ceremonia se entregó el lauro en Narrativa a Elisabeth Reinosa Aliada, por Líneas del tiempo, un libro construido a partir de fragmentos y un lenguaje intenso que no olvida la belleza de la vida de un individuo corriente, y relata episodios que han marcado a un país (Cuba). En Literatura para niños y jóvenes lo recibió Leidi González Amador, por El mensajero, texto que, en opinión del jurado, sobresale por su dominio del argumento, depurada escritura y una trama bien concebida. En Ciencia Ficción el Calendario se le otorgó a Alexy Duménigo, en virtud de la calidad escritural, cuidado equilibrio entre todos los cuentos, e interesantes propuestas conceptuales que sostiene a la selección de cuentos Izokumi. Mientras que en el género Teatro recayó en Irán Capote, por lo ingenioso del material Eua de Toiletee, el diseño de personajes, imaginería de la estructura, así como la objetividad con que, desde lo teatral, opera el discurso sobre el contexto cubano contemporáneo. Adrián de Jesús Cabrera Babilonia, lo recibió en Ensayo por tratar un tema novedoso en el campo de la investigación histórica del siglo XIX, también por el uso que hace de categorías diversas, fuentes, y la reconstrucción de un marco epocal con una valoración efectiva, en el texto Un sistema inventado para corregir el discurso penitenciario y la prisión en la Cuba decimonónica. Daniel Duarte de la Vega ganó el lauro en Poesía, considerando el cuidadoso discurso y limpieza formal, se adentra en la cotidianidad con el cuaderno Las transiciones.



(Haciendo Radio)