Inaugurarán evento Post-it 5. Arte cubano contemporáneo

2018-09-03 08:34:57 / web@radiorebelde.icrt.cu

Este miércoles 5 de septiembre en las galerías Galiano, a las 5:00 p.m. y Collage Habana a las 6:00 p.m. será inaugurado el evento Post-it 5. Arte cubano contemporáneo convocado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana. El concurso que arriba a su quinta edición se ratifica como un espacio necesario para las artes visuales en Cuba y como en cada edición la convocatoria se extiende para artistas menores de 35 años, que estén inscritos en el Registro Nacional del Creador. Vuelve a tener una frecuencia anual, que se había interrumpido solo entre las ediciones 3ra (2015) y 4ta (2017) y nuevamente incentiva la creación emergente en el país, al ofrecer espacios de exhibición para las obras seleccionadas, así como apoyo material y premios en metálico para los ganadores. Entre las manifestaciones con mayor presencia en el concurso destacan la pintura, el dibujo y la fotografía, aunque también se podrán disfrutar otras como el grabado, la escultura y la instalación. Integran el jurado Lesbia VentDumois, artista y presidenta de la Sección de Artes Plásticas de la UNEAC; NahelaHechevarría, crítica de arte y curadora en Casa de las Américas; José Ángel Vincench, artista visual; Octavio Irving, artista visual y profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro; Miriam P. Casanellas, Elisa M. López Rodríguez, Sandra García Herrera galeristas del Fondo Cubano de Bienes Culturales.



Presentarán en Bellas Artes volumen El Cartel de la Revolución



Este martes 4 de septiembre, a las 2.00 p.m., en el Teatro del Museo tendrá lugar la presentación del volumen El Cartel de la Revolución que, publicado por la Casa Editora Polymita, contiene más de trescientos carteles políticos, sociales y culturales; impresos entre 1959 y 1989. «Estéticamente bellos y poco conocidos en su mayoría», según se aclara en el prefacio del libro, pertenecen a las colecciones de José (Pepe) Menéndez, Premio Nacional de Diseño del Libro 2017; y Damián Viñuelas. Con textos en español, inglés, francés y alemán, incluye «Catorce preguntas (y respuestas) sobre el cartel cubano», como antesala de su extensa Galería, además del Índice de Autores y una Bibliografía Recomendada.



Ofrecerá Pablo Milanés concierto en el Karl Marx por los 500 años de La Habana



El cantautor cubano Pablo Milanés ofrecerá un concierto en el Teatro Karl Marx de La Habana el 7 de septiembre en homenaje a los 500 años de fundación de la capital cubana. De acuerdo con un comunicado de la oficina del artista, Pablo realizará un recorrido por temas clásicos de su obra, desde Para Vivir y Ya ves , pertenecientes a la década de 1960, hasta alguna de sus composiciones actuales. Por supuesto, también entonará clásicos como Yolanda , Años o De qué callada manera (Canción), junto a otras obras que son parte de la banda sonora de los cubanos hace ya tiempo. Durante el concierto titulado Mi Habana, Pablo Milanés contará con músicos coterráneos de varias generaciones que han compartido y heredado buena parte de sus concepciones musicales, según expone en la nota de prensa.



Convocan en Cárdenas a Salón de Artesanía Artística



La casa sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa), en Cárdenas, Matanzas, convoca al XII Salón de Artesanía Artística que festeja el aniversario XI de la fundación de esa institución, así como los 30 años de creada en la provincia de Matanzas e igual tiempo de inaugurada en ese territorio la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC). El evento tiene como fin estimular la realización de piezas donde se evidencie un maridaje entre el concepto o nivel intrínseco de las obras y su factura estética. Podrán participar todos los creadores matanceros, miembros o no de la Acaa, la Uneac, la AHS y el Movimiento de Artistas Aficionados. La temática será libre y las obras podrán ser realizadas en las distintas manifestaciones de la artesanía, representadas por sus diferentes técnicas. Se pueden entregar hasta tres obras, cuyas medidas máximas deben ser de 100 cm de base y 250 cm de altura, y que no se hayan presentado en otros salones anteriores. Se tomará en cuenta el valor estético-artístico de los trabajos. Cada obra se identificará por el concursante con: nombres y apellidos del creador, título, dimensiones en cm y el valor de estas en MN y en CUC; y deberán enviarse acompañadas de una fotografía de la pieza en formato digital; de lo contrario no se admitirán.



Mostrarán en Cuba seis clásicos del cine mexicano recién restaurados



Seis clásicos del cine mexicano, recién restaurados, llegarán a La Habana en copias excelentes para exhibirse del 12 al 16 de septiembre, anuncia la Cinemateca de Cuba. Una colaboración de esa entidad con la Cineteca Nacional de México hará posible este ciclo de obras de cineastas cimeros vinculados a la llamada 'época de oro' del cine mexicano, como Emilio Fernández, alias El Indio; Julio Bracho y Rogelio A. González. Sus cintas convergerán, en el cine Acapulco, con creaciones de realizadores de generaciones posteriores tan resonantes como Arturo Ripstein, Alberto Isaac y Nicolás Echeverría. La muestra de cine clásico mexicano se inaugura con la película Salón México (1948), del Indio, que mezcla cabaret, melodrama y toques del cine negro. Otros de los filmes en cartelera serán: íAy, qué tiempos, señor don Simón!, (Julio Bracho, 1941); El esqueleto de la señora Morales (Rogelio A. González, 1959); y Cabeza de vaca (Nicolás Echevarría, 1990).



Inaugurarán expo de Wifredo Lam en Cienfuegos



Este martes 4 de septiembre el Centro de Arte de Cienfuegos abrirá una muestra del célebre creador Wifredo Lam, el más universal de los pintores cubanos. La muestra está compuesta por 18 grabados del creador, nacido en Sagua la Grande en 1902 y fallecido en París en 1982, así como por documentos, materiales audiovisuales y el plato de cerámica más grande que confeccionara el autor de La jungla. Estas obras forman parte de la colección privada de Alexis Leyva Machado (Kcho), quien las facilitó para la exposición. La apertura de la expo forma parte del IV Encuentro Nacional de Teoría y Crítica de Arte Rufo Caballero, el cual transcurre en esa ciudad del centro sur de cuba, hasta el miércoles 5 de septiembre, con la presencia de destacados especialistas cubanos de las artes visuales y un prestigioso grupo de doctores en Ciencias sobre Arte.



(Haciendo Radio)