Inaugurarán en La Habana proyecto expositivo cubano- japonés

El proyecto expositivo cubano- japonés Going away closer (Ir lejos pero más unidos), el primero de su tipo, será inaugurado el próximo día 9 de marzo en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, de La Habana. Como su nombre lo indica, el propósito principal de la muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 28 de abril, es acercar a ambos pueblos, mediante el intercambio cultural, a pesar de la distancia existente. La propuesta nace del trabajo conjunto en la esfera artística y tiene lugar precisamente en el año en el cual se celebra el aniversario 120 de la llegada del primer emigrante japonés a la mayor de las Antillas. El arte contemporáneo japonés se ha mostrado ocasionalmente en Cuba, principalmente en eventos como las bienales de La Habana, pero esta es la primera vez que se expone, de manera conjunta, la obra de la más nueva generación de creadores nipones.



Realizará La Colmenita Gira Artística Especial por la Ciudad de Santiago de Cuba



La Compañía Infantil “La Colmenita” realizará una Gira Artística Especial por la Ciudad de Santiago de Cuba - del 8 al 11 de Marzo, que los llevará a presentarse en el Poblado de Boniato, las Comunidades de “Altamira”, “Siboney” y “13 de agosto”, los Distritos “José Martí” y “Abel Santamaría” y en el popular barrio de Chicharrones - En saludo al 60 Aniversario de la Creación del II Frente Guerrillero “Frank País” y a las Elecciones Generales del Poder Popular .



Inicia hoy en Camagüey Feria del Libro



La facilidad de obtener por vez primera títulos en formato digital, deviene una de las principales novedades en la XXVII Feria Internacional del Libro que se desarrollará en Camaguey desde este 7 al 11 de Marzo. Dedicada este año al Doctor Eusebio Leal, y a China como país invitado, en este territorio se homenajeará también durante la cita al escritor e investigador lugareño Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2017. Ese lauro le será entregado oficialmente el 10 de marzo en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, a manos del Ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, momento que destaca entre los más importantes durante el evento. Las áreas del Casino Campestre, parque urbano más extenso del país, acogerán como es habitual las principales actividades, a las que se sumarán otras instituciones, entre ellas la Unión Nacional de Escritores, la Biblioteca Provincial, y la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación Hermanos Saíz.



Presentarán Género y sociedad: Encrucijadas teóricas y alternativas para el cambio



La Presentación y venta del Libro: “Género y sociedad: Encrucijadas teóricas y alternativas para el cambio” de las Compiladoras la Dra. Clotilde Proveyer Cervantes y Dra. Magela Romero Almodovar seré este jueves 8 de marzo de 2018 en el Salón Frío de la Facultad de Filosofía e Historia Universidad de la Habana a las 10:00 am. Según la nota de la contraportada el libro que se presenta intenta ser otra contribución a la visibilización de problemáticas de género presentes en la Cuba de hoy, al tiempo que pretende dar voz e ir a las fuentes primarias del feminismo para reivindicar sus aportes inestimables en el empeño por la emancipación de las mujeres y por una sociedad libre de prejuicios y discriminación. La compilación consta de 2 partes temáticas bien delimitadas. La primera presenta reflexiones netamente teóricas, encabezadas por un análisis que incluye el compendio de fragmentos importantes sobre las más notables contribuciones de un grupo selecto de clásicas del feminismo a través de sus obras cimeras. La segunda parte contiene un grupo de artículos aplicados al análisis de la realidad cubana, mediante estudios dedicados a la evaluación de problemáticas específicas de las relaciones de género.



Inició concurso y festival internacional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto In Memoriam



El espectáculo inaugural, con sede en el habanero Teatro Mella durante la noche de este martes, mostró la pertinencia del evento, que se consolida como uno de los más significativos de su tipo de cuantos se organizan en el país. Bajo el título 'Los mejores percusionistas de Cuba', el concierto inaugural fue una muestra de la amplia riqueza de esa familia de instrumentos, y la variedad de estilos que desde ellos se pueden abordar. La Fiesta del Tambor, como también se conoce al festival, apenas cumple su primera jornada, aun resta del programa las clases magistrales y los conciertos dedicados a los tres grandes de la tumbadora en Cuba: Chano Pozo, Tata Güines y Angá, y a Brasil, país al que se consagra esta XVII edición de la cita. También se recordará la impronta en la música de la isla del conjunto Los Papines, la agrupación que llevó la rumba cubana a los más importantes escenarios del mundo; y la incansable labor de promoción a favor de ese género músico-danzario de Guillermo Amores, principal impulsor del Team Cuba de la Rumba. El evento, que evoca la memoria de Guillermo Barreto, considerado uno de los percusionistas más importantes de todos los tiempos en América, convierte a La Habana en estos días en capital mundial de la percusión.



(Haciendo Radio)