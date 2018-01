Inaugurarán moderno estadio de béisbol Hugo Chávez en Venezuela

El moderno estadio de béisbol Hugo Chávez se inaugurará en 2019, informó el ministro de Obras Públicas, Cesar Salazar, tras comprobar que la obra está a un 52 por ciento de construcción. La instalación contará con la pantalla más grande de Latinoamérica de 1.000 metros cuadrados y 900 lámparas Led de 100 w., que son las mínimas requeridas para una transmisión full HD, explicó el ministro. Especificó que esta obra debe ser inaugurada para el primer cuatrimestre de 2019 y recordó que el recinto se edifica de acuerdo con los requerimientos de las Grandes Ligas y su sistema de reglamentaciones basados en Major League Baseball (MLB).



Acogerá Cuba dos importantes Torneos de Badminton este año



La edición 19 del Torneo Internacional Giraldilla de La Habana y el Campeonato Centroamericano y del Caribe, serán dos importantes torneos de bádminton que tendrán por sede a Cuba en el presente año. Con escenario en esta capital, el primero de esos certámenes será el Giraldilla, a celebrarse del 14 al 18 de marzo; mientras del 24 al 29 de abril habrá acción en la lid centrocaribeña de ese deporte de raquetas y volantes. Los cubanos volverán a disfrutar de una buena oportunidad de fogueo con eventos de ese tipo en casa, sobre todo los jugadores más jóvenes, que apenas tienen experiencia internacional pues las principales figuras son las que asisten a competencias de rigor en el extranjero.



Participarán entre 400 y 500 atletas de Corea del Norte a Olimpiadas de Inviernos en Pyeonchang 2018



La República Popular Democrática de Corea (RPDC) espera enviar una delegación de entre 400 y 500 personas a las Olimpiadas de Invierno PyeongChang 2018, informó el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yon. Según Lee, esa cifra incluirá a los altos funcionarios, atletas y animadoras que Pyongyang propuso ayer durante el primer diálogo intercoreano celebrado en dos años. Ambos estados -añadió- trabajarán en los próximos días sobre los detalles de la visita de la representación norcoreana en los Juegos Olímpicos del mes próximo. Seúl y Pyongyang se reunieron este martes en la villa fronteriza de Panmunjom, casi una semana después que el líder norcoreano anunció disposición a mandar deportistas de su país a la cita internacional.



Efectuarán en La Habana clasificatoria de tenis de mesa para Barranquilla 2018



Las raquetas más destacadas de Latinoamérica se encontrarán en esta capital, para disputar boletos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y el campeonato regional de mayores, divulgó hoy la prensa local. Ambas justas se efectuarán entre el 28 de febrero y el 9 de marzo y aunque todavía no se conocen los equipos que concursarán, se presagia la asistencia de reconocidos atletas del tenis de mesa del área. Así lo ratificó al sitio digital JIT el comisionado nacional, Bárbaro Oliva, quien explicó que en el primero de esos certamenes no habrá presencia cubana, pues ya aseguraron los boletos para la cita multideportiva en Colombia.



Se enfrenta Messi a España en amistoso con Argentina



Las selecciones de España y Argentina, esta última liderada por Lionel Messi, se plantarán en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid el 27 de marzo para disputar un partido amistoso rumbo al Mundial de Rusia 2018. El choque se efectuará en el último parón de selecciones durante la temporada de clubes 2017/2018 y estará antecedido por otro compromiso de envergadura ante Italia, en Basilea, Suiza. Para La Pulga, no será la primera ocasión en la que reta a sus colegas del Barcelona en duelos entre Argentina y España. La más reciente se disputó después que los europeos se proclamaran campeones del Mundo en Sudáfrica.



Comienzan preparación judocas cubanas para Barranquilla 2018



Motivación por volver a poner en alto el judo cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 reinó entre las atletas del equipo femenino al reanudar la preparación. Tras el descanso del fin de año el entrenador jefe Félix Portundo dijo a JIT que sus pupilas comenzaron bien, con reincorporaciones como la de la laureada Idalys Ortiz y otras con importantes posibilidades como Dayaris Mestre, Aliuska Ojeda y Onix Cortés. «Por ejemplo en 48 estarán discutiendo su inclusión Mestre y Melissa Hurtado. La primera ganó en Veracruz y la segunda fue medallista de bronce juvenil este año, por tanto es una categoría en la que tenemos grandes opciones oro», confirmó.



Estará ciclista colombiano Rigoberto Urán en la Carrera Oro y Paz



El ciclista colombiano Rigoberto Urán competirá en la carrera Colombia Oro y Paz, programada entre el 6 y 11 de febrero próximos en el país sudamericano. El actual subcampeón del Tour de Francia comandará las filas del equipo estadounidense Education First Drapac, acompañado por sus compatriotas Daniel Martínez y Julián Cardona, confirmó la Federación Colombiana de Ciclismo. En la carrera Colombia Oro y Paz competirán los mejores equipos y ciclistas del mundo, anunció en noviembre pasado el presidente del país, Juan Manuel Santos. La prueba es de categoría 2.1, con nivel similar al Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta España.





(Redacción Deportiva de Rebelde)