Incauta la policía brasileña pruebas sobre el asesinato de Marielle

2018-12-15 06:55:42 / web@radiorebelde.icrt.cu

Telesur informó que La Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro, Brasil, incautó varios materiales e información de la concejala Marielle Franco, dentro de la casa del también concejal Marcello Siciliano, quien es uno de los principales sospechosos de planear el asesinato de Franco, ocurrido en pasado mes marzo.

Las autoridades encontraron documentos, datos y material digital relacionado con Franco, lo que implicaría más en el hecho al concejal Siciliano, quien está siendo acusado como el presunto autor intelectual del crimen, en conjunto con el exmilitar brasileño Orlando Oliveira de Araújo. En la residencia de Siciliano se confiscó un computador, documentos y otras pruebas durante una requisa ordenada por la justicia brasileña, al cumplirse nueve meses del crimen contra la activista afrodescendiente y su chofer Anderson Gomes, quienes murieron al ser interceptados por unos sujetos que dispararon contra su carro. Por su parte, Siciliano reiteró su inocencia, al tiempo que consideró que no existen pruebas concisas en su contra y todo se trata de operación inventada para intentar incriminarlo. Sin embargo, este sería el segundo indicio que lo involucra en el crimen, luego que hace semanas las autoridades encontraran la grabación de una llamada, en la que Siciliano está conversando con varios de los policías detenidos por su culpabilidad en el caso. Hasta ahora varias personas, entre ellos policías y milicianos de Río de Janeiro han sido detenidos por su vinculación en el crimen contra Franco y Gomes.



Retiran en Nicaragua el status jurídico a organizaciones vinculadas con el pasado intento de golpe de estado



El Ministerio de Gobernación de Nicaragua privó de personalidad jurídica a nueve organizaciones con probados vínculos con el intento de golpe de estado del pasado mes de abril, publicó Prensa Latina. En un comunicado de la institución informó que la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica mediante un decreto legislativo a las entidades Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Cisas, Ipade, Ieepp, Popol Nah, Cenidh, Cinco y Hademos.

En todos los casos fueron probados que esas organizaciones brindaron apoyo y financiamiento al intento de golpe que causó centenares de muertos y cifras millonarias en concepto de daños materiales. También, esas instituciones 'incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de estado, precisó el comunicado publicado en la web oficial de Ministerio de Gobernación. Además, el texto señaló que esas organizaciones que promovieron el terrorismo, los crímenes de odio, alentando y celebrando la destrucción de propiedades públicas y privadas, de viviendas, negocios, y de asalto a la dignidad humana de miles de personas y familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, con secuestros, torturas, y amenazas a su vida, en absoluto irrespeto a su dignidad y a los derechos humanos.



Detienen a siete personas para prevenir incidentes violentos en la nueva protesta de los chalecos amarillos en Francia



Siete personas fueron detenidas en París con carácter preventivo para impedir incidentes violentos en la nueva protesta de hoy de los chalecos amarillos, según indicó la Prefectura de Policía, reportó la agencia española EFE. Este es el quinto sábado consecutivo de manifestaciones, y la anterior convocó a unas 125 mil personas en todo el país y a 10 mil en la capital francesa. En la protesta del pasado sábado de los chalecos amarillos en las primeras horas de la mañana, las fuerzas del orden habían arrestado al menos a 278 personas por formar parte de grupos susceptibles de protagonizar actos violentos o por estar en posesión de objetos que podían utilizarse para ello. El movimiento de los chalecos amarillos mantuvo esta nueva jornada de manifestaciones pese a las medidas anunciadas el pasado lunes por el presidente, Emmanuel Macron, en favor del poder adquisitivo de los franceses. Como en las últimas semanas, los Campos Elíseos son el epicentro de la protesta, en medio de un amplio dispositivo de seguridad que incluye registros a quienes quieren acceder a esa avenida, y todas las líneas de metro en los alrededores han sido cortadas y las líneas de autobuses desviadas. También diversos monumentos, museos y comercios parisinos cerrarán sus puertas como medida de seguridad, como el Arco del Triunfo, el Panteón, la Santa Capilla, el Petit Palais o el Museo de Arte Moderno.



Renunció hoy el primer ministro de Sri Lanka



Notimex indicó que el primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, firmó hoy sábado su renuncia, para poner fin a una crisis política que ha paralizado al gobierno desde octubre pasado, informó la televisión News First. Rajapaksa firmó su carta de renuncia, rodeados por legisladores de su partido y bendecida por budistas y otros líderes religiosos en presencia de los medios de comunicación. No está claro de inmediato si la carta ha sido entregada al presidente Maithripala Sirisena, aunque se espera que Rajapaksa presente más tarde, este mismo sábado, las razones que expliquen su renuncia. El controvertido expresidente firmó, en una ceremonia desde su residencia reunido con sus partidarios, la renuncia al cargo que ocupa desde finales de octubre, en un intento por permitir el regreso de la estabilidad a la nación insular. 'El cambio de gobierno que la gente esperaba ahora ha tenido que postergarse. Pero las personas definitivamente obtendrán el cambio que desean. Nadie podrá evitar eso', señaló Rajapaksa en una declaración por escrito enviada a los medios locales. Un legislador cercano a Rajapaksa, afirmó a los periodistas el viernes que Rajapaksa decidió abandonar el gobierno luego de la crisis que estalló en octubre cuando Sirisena destituyó a Ranil Wickremesinghe y nombró al ahora renunciante como primer ministro.



Lidera Biden sondeo sobre posibles candidatos demócratas en Estados Unidos



El exvicepresidente estadounidense Joe Biden aparece como el posible candidato demócrata más apoyado de cara a las elecciones presidenciales de 2020, seguido por el senador independiente Bernie Sanders, indicó este viernes una encuesta de CNN. El sondeo conducido por la televisora del 6 al 9 de este mes muestra al excompañero de fórmula de Barack Obama (2009-2017) con un 30 por ciento del respaldo cuando se le pregunta a electores demócratas a qué figura del partido considerarían para su nominación a la Casa Blanca. Tal cifra está tres puntos porcentuales por debajo de la registrada en un estudio similar realizado en octubre; en tanto Sanders (Vermont), quien fue precandidato de la fuerza azul en los comicios de 2016, aparece con un 14 por ciento, un punto más que hace dos meses.



Demanda Rusia la desmilitarización de Kosovo



Rusia demandó a Naciones Unidas la aplicación de medidas para la desmilitarización de Kosovo y acciones contra la formación allí de un ejército regular, en violación de resoluciones de ese órgano internacional. En un comunicado la cancillería rusa señala que la ONU, su misión Unmik y las Fuerzas para Kosovo deben dar pasos para evitar la creación de fuerzas armadas en la referida provincia serbia, lo cual viola la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Precisa el texto que el llamado parlamento kosovar decidió en Pristina transformar las Fuerzas de Seguridad de Kosovo en un 'ejército' regular, paso que busca exacerbar gravemente la situación en los Balcanes, impregnada de una recurrencia del conflicto armado en la región.















