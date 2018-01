Incertidumbre política previo a jornada clave en Parlamento catalán

La incertidumbre domina este martes la situación política en Cataluña a menos de 24 horas de la constitución del Parlamento regional, encargado de votar al próximo presidente del gobierno de esa comunidad autónoma española.



Los nuevos Legislativo y Ejecutivo catalanes surgen de los resultados de los comicios del pasado 21 de diciembre, convocados por el gobierno español de Mariano Rajoy, como parte de un conjunto de medidas para tomar el control de la región y combatir al secesionismo, después de un referendo ilegal y una declaración unilateral de la independencia en octubre.



Las elecciones fueron ganadas de manera individual por el derechista Ciudadanos, pero muy lejos de la mayoría absoluta para gobernar ni incluso con el apoyo de las otras dos formaciones constitucionalistas o antisecesionistas, es decir, los socialistas y los conservadores del Partido Popular.



Del lado del bloque independentista, la formación Juntos por Cataluña se ubicó segunda detrás de Ciudadanos, pero suma junto a las otras dos agrupaciones soberanistas: Izquierda Republicana de Cataluña y la Candidatura de Unidad Popular, la mayoría parlamentaria para hacerse tanto con la mesa dirigente del legislativo como con la presidencia del nuevo gobierno.







Sin embargo, todavía se desconoce la composición futura de esa Mesa, pues Ciudadanos reclama dirigirla por haber sido el partido que ganó de manera individual las elecciones, mientras que los separatistas reivindican esa dirección por ser mayoría parlamentaria.



El asunto es muy complejo, pues existe una posibilidad remota de que el presidente del parlamento no sea independentista, pero para hacerse efectiva deberían cumplirse una serie de premisas que en este momento parece muy lejos, cuando falta menos de un día para el pleno del legislativo.



Sobre todo, no hay acuerdo entre los cuatro partidos anti-separatistas: Ciudadanos, Socialista de Cataluña, Popular y la izquierdista Cataluña en Común Podemos, para pactar un candidato alternativo y ganar la votación a sus rivales soberanistas.



En Común Podemos ha recordado este martes que no darán apoyo a ninguno de los dos bandos, es decir, ni al de Ciudadanos, los Socialistas y los Populares ni al de los tres partidos separatistas.



Además de la incógnita sobre la batalla en torno a la presidencia del Parlamento, la otra gran contienda de este miércoles en el pleno del legislativo catalán, será la investidura del nuevo jefe del gobierno que ha elegido la mayoría independentista.







La propuesta es Carles Puigdemont, el exmandadatario cesado por Rajoy y líder del partido Juntos por Cataluña, que fue la formación más votada dentro del bloque soberanista en las elecciones del 21 de diciembre.



Puigdemont se autoexilió en Bélgica para evitar ser detenido por rebelión, como ocurrió con varios dirigentes de su gobierno, pero reclamó su derecho a reelegirse.



Sin embargo, las autoridades españolas rechazaron darle garantías de que no sería apresado si retornaba para participar en la jornada parlamentaria y advirtieron también con que recurrirán a la justicia, si una directiva separatista del legislativo catalán acepta investir a su líder de manera no presencial.



Aunque el reglamento del Parlamento catalán no contempla específicamente una investidura a distancia, tampoco la prohíbe de forma explícita.



Sin embargo, los letrados del Parlamento de Cataluña publicaron un informe jurídico en el que rechazan la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido como nuevo presidente de la región, de forma telemática o delegada desde Bélgica y subrayaron que debe ser con participación directa y personal del candidato.





