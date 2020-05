🎧 Incrementan producción de alimentos en Empacadora camagüeyana

Fotos de la autora

Camagüey.- El colectivo de trabajadores de la Empacadora “Raúl Cepero Bonilla”, de esta provincia, responde al llamado del país de incrementar la elaboración de alimentos.

La administradora de la unidad, Milena Rodríguez Suárez, significó que “los trabajadores están comprometidos en el cumplimiento de los planes de producción, porque las condiciones actuales lo exigen; y estamos elaborando módulos para la población y servimos los productos de la canasta familiar, y las unidades comerciales”.

Para satisfacer esas demandas, los niveles de producción se incrementan.

“En la planta sacrificamos cerdos, y hacemos los ahumados; además, hemos incorporado varios renglones de producciones novedosas, entre ellas, las masas de albóndiga y de chorizo, croqueta conformada, y pasta de bocadito”.

“El trabajo es intenso, todos los días, alrededor de las cinco y media de la madrugada carga una Empresa Minorista de Comercio, para los municipios de la provincia”.

El Secretario General del Buró Sindical de la Empacadora, Jorge Daniel Cabalé, confirma la disposición y el aporte de los trabajadores en todas las tareas.

“Tenemos cinco Secciones Sindicales en la industria y todos los trabajadores están afiliados; ya cumplimos el Aporte a la Patria; y la cuota sindical está al día”.