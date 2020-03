Incrementan acciones constructivas por aniversario 300 de la fundación de Holguín

Incrementan acciones constructivas por aniversario 300 de la fundacin de Holgun

2020-03-19 10:52:25 / web@radiorebelde.icrt.cu

La ciudad de Holguín transita desde enero último por un abarcador programa de mantenimiento y restauración de sus principales áreas urbanas, a propósito del aniversario 300 de su fundación, por conmemorarse el próximo 4 de abril. El programa incluye acciones constructivas y de conservación en más de 400 obras e instalaciones estatales, además de viviendas y plazas públicas. Las acciones proyectadas se concentran mayormente en el centro histórico y edificaciones emblemáticas ubicadas en los alrededores del área urbana de la ciudad, así como el museo La Periquera, la Casa del Teniente Gobernador, la Biblioteca Alex Urquiola, el Parque Central Calixto García y las calles que enlazan a la urbe de un extremo a otro. Las obras están valoradas en más de 41 millones de pesos, y ya se percibe un ambiente renovador de la ciudad con sus emblemáticos parques y todo el entorno que circunda La Loma de la Cruz, entre los sitios referenciales que distinguen la capital holguinera.



Pospone Casa de las Américas agenda cultural por amenaza de coronavirus



Con el objetivo de dar cumplimiento al plan de medidas preventivas contra la propagación en Cuba de COVID-19, y en correspondencia con la decisión informada por el Ministerio de Cultura, La Casa de las Américas decide aplazar las actividades planificadas en su programa mensual. “Hasta tanto se normalice la situación sanitaria, haremos lo posible por evitar los riesgos que podrían ocasionar las aglomeraciones de público y el contacto cercano entre personas; pasada esta etapa de peligro, se harán públicos los detalles de nuestra programación cultural”, declaró la institución en nota de prensa. La Casa ofreció disculpas por el temporal aplazamiento de su cartelera de actividades, la cual incluía para esta semana el estreno, en la Sala Manuel Galich, del documental Fátima Patterson, raza, género y teatro, de la realizadora uruguaya-estadounidense Juana María Cordones Cook. Asimismo, la propia Sala Galich acogería la presentación del libro Cuba y su Emigración 1978: Memorias del primer diálogo, una compilación de Elier Ramírez Cañedo editada por Ocean Sur. Para culminar la semana se tenía prevista una conferencia del poeta y ensayista cubano Rafael Acosta de Arriba, titulada Fotografía y cuestión racial en Cuba: las imágenes de los otros, sobre la relación entre fotografía y racialidad en el país.



Continuará Feria del Libro por el país, con el reordenamiento de su calendario



El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, anunció que la Feria Internacional del Libro continuará su paso por las 10 provincias del país que restan, a medida que las condiciones lo vayan permitiendo, a partir de las medidas excepcionales que han tomado el Ministerio de Salud Pública y la dirección del Gobierno, para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional. La culminación de la Feria, importante fiesta del libro en la nación antillana, es el principal desafío del instituto este año, aseguró Cabrera. “Las 10 provincias restantes serán avisadas oportunamente de la nueva fecha, según las circunstancias lo permitan”, afirmó el directivo. Cuando culmine la Feria del Libro en la última provincia, explicó, se darán a conocer el país y los autores invitados a la 30 edición a efectuarse en febrero del 2021, que ya se debe comenzar a preparar. Entre los empeños del Instituto Cubano del Libro para lo que resta del año, se encuentran continuar presentando novedades literarias, mantener los espacios fijos posibles, y preparar, de ser posible, el Festival del Libro en la Montaña. Igualmente, el Festival Nacional Anual del libro del verano, que se hace a lo largo del país, en sus capitales provinciales y en algunos municipios posibles.



Ciudad expuesta rinde homenaje a villa colonial de Cuba



La exposición fotográfica Ciudad Expuesta fue inaugurada en Sancti Spíritus como antesala de los festejos por el aniversario 506 de la fundación de la otrora villa del Espíritu Santo. En el Centro de Interpretación de la ciudad, la cuarta de las siete primeras villas fundadas por los conquistadores españoles en la isla, quedó abierta la muestra derivada del concurso fotográfico Ciudad Expuesta, en su primera edición. Este concurso fotográfico plasmó la visión de la localidad desde la arquitectura, tradiciones, cultura e idiosincrasia. El primer lugar fue para La llave de mi ciudad, de Álvaro Moisés Brunet, el segundo recayó en Todo el tiempo en cámara lenta, de Mario Fleites, y el Tercero en Guitarra Mía, de Tomas Cordoví. Sancti Spíritus fue fundada por el Adelantado Diego Velázquez de Cuéllar el 4 de junio de 1514 y ocho años después trasladada hacia orillas del río Yayabo donde se mantiene hasta nuestros días.



Nuevo documental aborda la obra de Marta Jiménez



El matiz femenino y la fuerza expresiva en la obra de la escultora y pintora Marta Jiménez resaltan en un audiovisual que estrenó la Oficina del Historiador de La Habana. Perteneciente a la serie Luces y Sombras, de la realizadora Estrella Díaz, ese documental recoge valoraciones, testimonios y anécdotas de prestigiosos intelectuales y creadores como Eusebio Leal, Eduardo Roca (Choco), Luis Álvarez y José Rodríguez. En veintisiete minutos, el material fílmico recorre parte de la carrera de la también grabadora y ceramista, de la autora del conjunto escultórico Plaza del Carmen en la ciudad de Camagüey, quien recibió hace unos días una importante distinción en España. La productora audiovisual de la Oficina del Historiador de La Habana cuenta ahora con 20 documentales de la serie Luces y sombras, que toma su nombre del programa Homónimo de Habana Radio.



Cancelan Eurovisión 2020 por pandemia de Covid-19



Los organizadores del concurso Eurovisión 2020 cancelaron el evento a causa del brote de coronavirus que ahora tiene su principal foco en Europa. El festival de música iba a celebrarse entre el 12 y el 16 de mayo en Róterdam, Países Bajos. "Es imposible continuar con el evento en vivo como se planeó", declararon en un comunicado, al expresar su "profundo pesar" por la cancelación. Rusia iba a ser representada por el grupo de música rave Little Big, de San Petersburgo, que aspiraba a la victoria con su tema 'Uno', que combina el inglés con el español y alcanzó más de 33 millones de visualizaciones en el canal de YouTube del concurso.



Artistas cubanos ofrecen conciertos online



Un grupo de músicos cubanos se suma a la iniciativa de varios creadores internacionales de hacer conciertos vía internet para llevar un mensaje de esperanza a los millones de personas que se quedan hoy en el mundo recluidas en casa ante el avance del nuevo coronavirus COVID-19. El Ministerio de Cultura de Cuba informó el 13 de marzo pasado que, como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento en el país a la pandemia, los eventos artísticos de carácter nacional o internacional quedaban pospuestos hasta nuevo aviso para evitar las aglomeraciones y luchar contra su propagación. En consonancia con la decisión ministerial y en busca de continuar llevando el arte a la población mundial en estos tiempos difíciles, el reconocido cantante, compositor, arreglista y multi instrumentista David Blanco, promotor de la iniciativa en Cuba, realizó un recital por Instagram Live. La fecha acogió las actuaciones, además, de Jan Cruz por Facebook Live, de William Vivanco y New World; y concluyó con las sesiones de Pepe Gavilondo a las ocho de la noche por Facebook Live y de Dj Landeep. Para hoy jueves están previstos en recital Degnis Boffil a las seis de la tarde, seguido por Eduardo Sandoval a las siete e Idania Valdés a las ocho, como final del cronograma de presentaciones de la iniciativa online. Sentimos suspender los conciertos, pero es más importante la salud de todos, explicó David Blanco en sus redes sociales; “sencillo, acústico, natural y sincero”, así caracterizó a este concierto que transmitió desde su hogar. Mientras, el pianista cubano Chucho Valdés ofreció vía Facebook un recital de casi 20 minutos, durante el cual instó a sus seguidores a mantener la esperanza de que todo se va a normalizar. Anunció que realizará otro hoy jueves 19 de marzo. Desde casa muchos han podido disfrutar ya, a través de las redes sociales y plataformas como YouTube, de las presentaciones de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Juanes, Jorge Drexler, entre otros.



Bono compone un tema a los trabajadores de salud que luchan contra el COVID-19



El cantautor irlandés Bono publicó en las redes sociales de su banda U2 la canción "Let your love be known", inspirada en la situación de los italianos cercados por el coronavirus y en homenaje a los médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera fila contra la enfermedad. Acompañado únicamente por un piano y con voz ronca, Bono cantó el tema en un video casero y explicó que lo acababa de componer. Este tema es una melancólica y dulce balada que describe las calles vacías y la sensación de desconexión que se puede sentir en aislamiento. También alienta a cantar a pesar de lo difícil del momento y ofrece la promesa de una nueva cercanía. Ni U2 ni Bono habían sacado música inédita desde 2017, cuando salió al mercado su último disco, “Songs of experience”, por lo que el tema fue recibido con gran entusiasmo por sus fans que le aplaudieron la empatía con la situación y el talento musical, muchos en italiano. Otros aprovecharon para dedicarle el tema a amigos o familiares en Italia, considerado el país epicentro de la pandemia en Europa, con 35.713 enfermos y 2.978 fallecidos a la noche de ayer. Bono es el primer artista de fama internacional en escribir una canción inspirado en el efecto en la gente de las medidas para reducir los contagios del COVID-19.



(Haciendo Radio)