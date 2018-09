India acaba con anacrónica ley que censuraba la homosexualidad

A las puertas del tribunal, una multitud de miembros del colectivo LGTBI y sus defensores aguardaban desde primeras horas de la mañana de este jueves para escuchar la decisión final de la Corte Suprema. Desde que comenzase su debate hace dos meses, la sentencia se intuía en favor de los homosexuales de India que, según el último censo, suman cerca de dos millones, aunque se estima que muchos otros nunca han declarado su orientación sexual a las autoridades sanitarias, precisamente por la criminalización que esta ley tenía sobre ellos y el total de más de 4,8 millones de miembros de la comunidad LGTBI en India.







“Las relaciones privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo no constituyen una violación del artículo 377 del Código Penal”, comenzó diciendo el presidente del Tribunal Supremo de India, Dipak Misra, tras la deliberación con el resto de magistrados. La sentencia supone la abolición de los efectos en contra de la comunidad homosexual que tenía la ley victoriana de 1861, aun vigente en India, y en la que se establecía que el “acceso carnal contra natura con un hombre, mujer o animal, será penado con prisión de por vida, o con prisión por término o que podrá extenderse a 10 años y una multa”.

Lo más curioso es que no es la primera vez que se despenaliza la homosexualidad en el país. En 2009, la Corte Superior de Nueva Delhi ya había declarado inconstitucional la ley británica de la época victoriana, que castigaba lo que definía como "sexo contra natura".



Sin embargo, el Supremo volvió a ratificar en 2013 esa misma ley, convertida en artículo del código penal y que ha seguido en vigor hasta ahora.



India se convierte así en el 124º Estado del mundo en el que los actos homosexuales no son —o ya no son— criminalizados, según datos de la Asociación internacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexos.







