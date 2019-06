Indignación en trabajadores del turismo por nuevas medidas anticubanas

Indignacin en trabajadores del turismo por nuevas medidas anticubanas

2019-06-06 22:06:28 / web@radiorebelde.icrt.cu



Fotos tomadas del perfil de Facebook de Oscar Alfonso Sosa.



Las más recientes medidas del gobierno norteamericano, que prohíben los viajes de cruceros y otras embarcaciones recreativas desde ese país hacia Cuba, han provocado gran indignación en la población, especialmente en trabajadores vinculados al turismo.



Entrevistado por la Agencia Cubana de Noticias, Joany Camejo, guía de la agencia Havanatur, comentó que esperaban este miércoles el arribo a la terminal de cruceros de La Habana de uno de esos barcos, el Norwegian Sun, el cual cambió su rumbo al conocerse la disposición del Departamento del Tesoro estadounidense, de lo contrario sería multado con altas sumas de dinero.



Como yo, se sienten muy disgustados mis compañeros de trabajo, y también lo están muchos de esos clientes que por esa vía en las últimas horas visitaron Cuba, pues nos manifestaron su total inconformidad y rechazo a las medidas de la administración de Donald Trump, contra las cuales se pronunciarán en cuanto lleguen a Estados Unidos, señaló.







Camejo subrayó que en los lustros que lleva atendiendo visitantes de esa nación no ha conocido alguno que esté de acuerdo con el bloqueo económico, comercial y financiero, y lamentó que tras el acercamiento logrado entre ambas naciones durante el mandato de Barack Obama “ahora Trump venga a joderlo todo, como decimos en buen cubano”.



Para él la Ley Helms-Burton no tiene ningún sentido, como nunca lo ha tenido esa política genocida implantada desde el triunfo de la Revolución, y por ello reitera que es bien grande el disgusto e indignación que ha provocado, tanto en trabajadores cuentapropistas como del sector estatal, las medidas dirigidas a afectar el turismo, y por tanto, a la economía cubana.







En términos similares se expresó a la ACN Héctor García, taxista de Autos Antiguos Clásicos Descapotables, al considerar “totalmente locas y absurdas esas nuevas regulaciones, que pretenden asfixiar a nuestro pueblo, acabar con la vida de los cubanos, a la par que priva al pueblo norteamericano de su libre derecho de viajar acá”.



Señaló que la economía de muchas familias se verá seriamente afectada pues gran parte de sus ingresos monetarios provenían de ese segmento, y por ello ya los dueños o propietarios de los más de 300 coches clásicos o de lujo asociados a esa agencia, como otros tanto arrendadores, estamos preocupados de cuál será el futuro que nos espera.



Bajo el título de Cuba no se amedrenta ante medidas de reforzamiento del bloqueo, una Declaración del Gobierno Revolucionario repudia en los términos más enérgicos las medidas anunciadas por la administración de Donald Trump el 4 de junio, con las que refuerza el bloqueo económico impuesto a la Isla por más de 60 años.







La nueva escalada, con efecto a partir del 5 de junio, “refuerza aún más las duras restricciones que ya sufren los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, agrega prohibiciones absolutas para embarcaciones de todo tipo procedentes de Estados Unidos y prohíbe de inmediato que buques cruceros visiten nuestro país, dice la nota.



“Son acciones que desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, cuyo interés por conocer Cuba y ejercer su derecho a viajar se demostró en los 650 mil que nos visitaron en 2018, junto a medio millón de cubanos residentes en Estados Unidos”, señala la declaración.



(Agencia Cubana de Noticias)

Del Autor