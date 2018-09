Industriales deja al campo a Villa Clara, y son tres los punteros

Un sencillo de Alexander Malleta para empatar y otro del emergente Osmel Cordero para decidir, dejaron al campo al líder Villa Clara 6x5 ante Industriales, en el estadio Latinoamericano.



Los centrales ganaban 5x3 en la baja del noveno episodio, ya con dos out y las bases limpias, cuando el relevista Javier Mirabal soportó tres indiscutibles consecutivos, que lo hicieron saltar del montículo.



En su rescate, en busca del out 27, vino el zurdo Marlon Romero y fue recibido por el veterano Alexander Malleta, que con un indiscutible al derecho igualó el marcador, y dejó la escena lista para que el emergente Osmel Cordero con otro sencillo al central definiera el juego ante el derecho Yoandri Ruíz.



Esta resultó la octava derrota para los discípulos de Eduardo Paret, que pese a ello se mantienen primeros (15-8) por mejor promedio de Gy P, que Ciego de Ávila y Artemisa, que con 16-9, también son líderes, pero por diferencia de juegos.



Industriales, por su parte, se sitúa a solo medio juego de los tres colíderes, por lo que una nueva victoria esta noche, los colocaría por delante de los villaclareños.



Entre tanto, Ciego cayó este martes ante el colero Matanzas 8x3, en el Victoria de Girón, con la primera victoria del zurdo Irandi Castro, y los cazadores artemiseños continuaron con su gran paso como visitantes y superaron 6x3 al subcampeón nacional, Las Tunas, en el Julio Antonio Mella.



Artemisa, quinto en la campaña anterior, ha jugado para un impresionante balance de 9-4, fuera de casa, no han perdido hasta la fecha ninguna serie particular en calidad de visitantes.



En otros resultados de los primeros juegos de las novenas subseries particulares, Santiago se quedó solo en el quinto lugar de la Serie, tras vencer al desmejorado equipo de Camagüey, Sancti Spíritus fue mejor que Cienfuegos 5x3, y Mayabeque conquistó su sexta victoria en los últimos siete juegos, tras superar 5x2 al seleccionado de La Isla.



En este partido, celebrado en Güines, el talentoso jardinero Pedro León, pegó su sexto jonrón de la temporada, tercero en los dos últimos juegos.



Por último, el campeón Granma cedió 4x3 ante el sotanero Pinar del Rio, y Guantánamo se impuso en Regla Ibaf 7x4 a Holguín, en desafío que los llamados “Cachorros” empataron a cuatro en el final del noveno, pero en la parte alta del décimo, los del guaso fabricaron tres carreras, y los locales no pudieron ripostar.



TABLA DE POSICIONES: (los nueve primeros)



1-VCL 15-8

2- CAV 16-9

3- ART 16-9

4- IND 15-9

5- SCU 14-10

6- LTU 14-12

7- HOLG 13-11

8- SSP 13-12

9-GTM 13-12

