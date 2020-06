Informa el Minint sobre incidente en la subestación de la PNR de Calabazar

jose ostorga laureleanobuendia@gmail.com Canada

05.06.2020 - 9:35 pm

Quien ataca a un oficial de la policia revolucionaria en Cuba no es mas que un delincuente y una persona violenta ya que la policia no ataca ni usa sus armas contra los civiles hasta no ser necesaria esa ultima fase de una persecucion. Lo Contrario sucede en lugares como Canada donde si el sospechoso aparentemente armado, no depone dicha arma, el policia puede hacer uso de la fuerza, aunque no este comprobado que este estaba armado.