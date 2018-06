Inglaterra vs. Túnez: previa del juego en Copa Mundial





Inglaterra



Inglaterra llega a Rusia después de una excelente clasificación donde arrollaron a sus rivales. Luego de dos resultados desastrosos (eliminado en fase de grupos en el Mundial 2014, y eliminado en octavos ante Islandia en la Euro 2016) la federación confió en el joven Gareth Southgate quien tenía experiencia en las categorías inferiores de la selección.



El técnico inglés, desde su llegada, apostó porun equipo joven y un 3-4-3 basado en las transicionesrápidas explotando la velocidad de Sterlig y la segunda pelota con Harry Kane y Dele Alli. Como en los últimos años, la escuadra de los tres leones, no cuenta con un portero de primer nivel mundial. Pickford, arquero del Everton, parte con ventaja gracias a su buena temporada con los Toffees. En la línea de tres en el fondo sorprende la utilización de Kyle Walker con tercer central.



Una apuesta arriesgada que dota a la zaga de más velocidad. En el medio destaca la ausencia de WiIlshere, un jugador con gran toque de balón y capacidad para romper líneas. Un aspecto importante del conjunto inglés es que tiene claro a qué juega, otra cosa es que le alcance para derrotar a los principales favoritos.



Como luz de esperanza queda el gran futuro que tiene esta selección, pues está dominado las categorías inferiores (Campeones europeos sub 19, Campeones mundiales sub 20).







Túnez



La selección de Túnez regresa a un mundial después de 12 años de ausencia. En Rusia disputarán la quinta copa del mundo en su historia, teniendo como precedente que nunca han logrado pasar de la primera ronda y apenas suman una victoria.



En las eliminatorias africanas, Túnez lideró de manera invicta el grupo A. Las águilas de Cartago contaron con bastante fortuna en el sorteo, pues quedaron emparejados con las débiles Libia, Guinea y República Democrática del Congo.



Túnez basa su juego en el contragolpe. Es un conjunto que carece del gol y la lesión de Youssef Msakni, su principal artillero, le resta posibilidad de dar la sorpresa. Otra lesión que puede marcar el devenir de los africanos fue la sufrida a pocos días del mundial por el capitán Khazri. El objetivo para Túnez luego de este panorama parece claro. En la última fecha se jugará la tercera posición del grupo ante Panamá buscando su segunda victoria en copas del mundo.









