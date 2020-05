Inicia España el desconfinamiento, con la apertura controlada de los pequeños comercios

Inicia Espaa el desconfinamiento, con la apertura controlada de los pequeos comercios

España inició este lunes el fin gradual del confinamiento, con la apertura de pequeños comercios y establecimientos de hostelería aunque con limitaciones, en un proceso que se prolongará hasta finales de junio, según las previsiones del Gobierno. Desde hoy podrán abrir pequeños comercios y establecimientos como librerías, mercerías y peluquerías, pero con cita previa, un aforo limitado y extremando las medidas de higiene y desinfección. Hoy también se podrá ir a bares y restaurantes, pero solo para recoger comida, excepto en cuatro pequeñas islas de Canarias y Baleares, donde la remisión de la pandemia ha permitido abrir estos establecimientos, aunque controlando la afluencia de público. También, este lunes comienzan a funcionar otros centros de trabajo, por lo que, ante la previsión de que más ciudadanos salgan de sus casas para trabajar o adquirir servicios, desde hoy también será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público.



Registra Estados Unidos más de 66 mil muertes por la COVID-19



Estados Unidos supera este domingo la cifra de 66 mil fallecidos a causa de la enfermedad COVID-19, mientras varios estados del país relajan las medidas adoptadas para enfrentar a la pandemia. De acuerdo con el conteo del diario The New York Times, más de un millón 140 mil personas se han contagiado con el nuevo coronavirus en este país, y al menos 66 mil 490 perdieron la vida a raíz de la COVID-19, lo cual confirma al territorio norteamericano como el más golpeado a nivel mundial. Además, el rotativo indicó que más de mil muertes adicionales se han sumado cada día al recuento total desde el pasado 2 de abril, y en algunas jornadas la cifra de decesos ha sido superior a los dos mil. El presidente, Donald Trump, quien ha sido frecuentemente criticado por lo que diversas fuentes consideran un manejo ineficiente de la pandemia, aun cuando su administración presume de lo contrario, permitió que expiraran el 30 de abril las guías de distanciamiento aprobadas por a nivel federal. De hecho, Trump, quien buscará su reelección en el próximo mes de noviembre, parece decidido a tratar del que país regresar a la normalidad cuanto antes, y estará esta noche estará presente en un evento de la cadena de televisión Fox News titulado 'Regresando al trabajo'.



Mostró Sergio Moro varias pruebas contra el presidente Jair Bolsonaro



El exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro presentó disímiles pruebas en su testimonio en la sureña ciudad de Curitiba contra el presidente Jair Bolsonaro por injerencias políticas en la Policía Federal, según informaron los medios de prensa la víspera. El portal de noticias G1 aseguró que, con mensajes, audios y correos de WhatsApp, Moro testificó durante ocho horas en la Superintendencia de la Policía Federal de la capital del estado de Paraná para dar detalles sobre sus acusaciones contra Bolsonaro cuando se apartó del gobierno el 24 de abril. Además, Moro, respondió a las preguntas de los delegados de la Dirección de Investigación y Combate al Crimen Organizado, y de tres fiscales que salieron de Brasilia hacia Paraná para participar en la audiencia. Mientras, los partidarios de Moro y Bolsonaro se enfrentaron frente al edificio donde sesionaba la comparecencia del exministro de justicia; y en los momentos más hostiles, la Policía Militar tuvo que intervenir, se reportó a una manifestante, que apoyaba al presidente, que trató de agredir a los periodistas y fue detenido por agentes del orden.



Extiende Japón el estado de emergencia por coronavirus hasta el 31 de mayo



El primer ministro japonés Shinzo Abe extendió hoy, hasta finales de mayo el estado de emergencia en el país por la pandemia del nuevo coronavirus, luego de que responsables gubernamentales advirtiesen que era demasiado pronto para flexibilizar las restricciones. 'Extenderé hasta el 31 de mayo el periodo del estado de emergencia que declaré el 7 de abril. El área cubierta es todas las prefecturas de la nación', afirmó ABE tras una reunión. El estado de emergencia en Japón es menos exigente que en algunos países de Europa y de Estados Unidos, permite al gobierno exhortar a los habitantes a quedarse confinados y a cerrar comercios, pero no permite a las autoridades imponer restricciones a la circulación de las personas y no prevé ninguna sanción. Japón, con 126 millones de habitantes, registra desde el comienzo de la pandemia más de 15 mil enfermos de la COVID-19, de los cuales 510 han fallecidos.



Descubren investigadores anticuerpos que bloquean infección de la COVID-19 en las células



Varios investigadores han identificado un anticuerpo monoclonal humano que impide que el virus SARS-CoV-2 pueda infectar células cultivadas, lo que supone el primer paso para desarrollar un tratamiento contra la enfermedad, según informó este lunes la revista Nature Communications. Con este descubrimiento, a cargo de investigadores de la Universidad de Utrecht, el Erasmus Medical Centre y el Harbour BioMed, los científicos confían en que ayude a desarrollar anticuerpos humanos para tratar o prevenir la enfermedad respiratoria COVID-19 causada por el nuevo coronavirus. 'Esta investigación es continuación del trabajo que nuestros grupos han realizado en el pasado con anticuerpos que tienen como blanco el SARS-CoV que surgió en 2002/2003, señaló Berend-Jan Bosch, investigador de la Universidad de Utrecht. 'Utilizando esta colección de anticuerpos SARS-CoV, hemos identificado un anticuerpo que también neutraliza la infección del SARS-CoV-2 en células cultivadas. Este anticuerpo neutralizador tiene el potencial de alterar el curso de la infección en el huésped infectado, apoyar la eliminación del virus o proteger a un individuo que no está infectado, pero que expuesto al virus', señaló Bosch.



Registra Vietnam 18 días sin casos autóctonos del nuevo coronavirus



Vietnam extendió hoy a 18 días sin casos autóctonos de la COVID-19, aunque un británico recién llegado al país aumentó a 271 el número de enfermos. El hombre, de 37 años de edad y asesor del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam, arribó al país por el aeropuerto internacional de Ciudad Ho Chi Minh el 28 de abril junto a otras 12 personas y, como es reglamentario, de allí fueron trasladados a un área de cuarentena concentrada, y al ser sometidos a la prueba de detección del SARS-Cov-2 en la propia fecha, ninguno dio positivo, pero el pasado sábado, un segundo test determinó que el británico había contraído el nuevo coronavirus. De los 271 casos detectados en el país, 219 ya están de alta, y entre los 52 enfermos aún activos, 21 resultaron negativos en una o dos o pruebas consecutivas, por lo que la cifra de restablecidos podría aumentar esta semana. Todavía en centros médicos especializados o en sus casas cumplen cuarentena preventiva o están bajo observación más de 30 mil personas que tuvieron contacto con los infectados o visitaron lugares donde antes estuvieron estos.



Inicia Italia la segunda fase en gestión de la epidemia de la COVID-19



Italia inicia hoy la segunda fase del enfrentamiento a la COVID-19, decidida a intentar un retorno gradual a la normalidad, aunque obligada a convivir por tiempo indefinido con el nuevo coronavirus. En ese período, los dispositivos individuales de protección y la distancia de seguridad en los contactos interpersonales, seguirán siendo los recursos principales para evitar el contagio hasta tanto exista una vacuna de comprobada eficacia contra el nuevo coronavirus. Alrededor de 4,4 millones de trabajadores regresarán a sus labores en sectores como la construcción, las manufacturas y el comercio mayorista asociado con esos dos renglones, la producción textil y automotriz, así como las industrias extractivas, del mueble y la moda. Todas las empresas están obligadas a cumplir con los protocolos acordados para garantizar la protección y seguridad en los puestos de trabajo y las medidas aplicadas en todo el país para contener la propagación del nuevo coronavirus.



