Inicia Estados Unidos otra semana de agitación social

Inicia Estados Unidos otra semana de agitacin social

2020-06-01 18:37:37 / web@radiorebelde.icrt.cu





Tras seis días consecutivos de protestas, Estados Unidos inicia esta semana con la perspectiva de una continuada ira e indignación en las calles, pese a las medidas represivas para aplastar una virtual revuelta, cuya magnitud asombra en paralelo a la comunidad internacional.



Dentro como fuera de la nación norteña, las miradas apuntan a cómo se desarrollarán hoy los acontecimientos, tras las imágenes que dejó un domingo de escalada de las manifestaciones, extendidas ya a más de 140 ciudades de un extremo a otro del país, e incluso hasta las cercanías de la Casa Blanca, en Washington.



La capital vivió sus episodios más graves de violencia en décadas, cuando las pacíficas marchas de la tarde de ayer en memoria de George Floyd y otras víctimas de la brutalidad policial, dieron paso a una noche de furia y fuego.



De mirar por la ventana de la Casa Blanca, Donald Trump, habría podido ver varias columnas de humo en los alrededores de su residencia, donde las luces fueron apagadas a las once de la noche, en un acto inusual.



El pasado viernes, cuando se registraron las primeras protestas cerca de la Casa Blanca, Trump fue trasladado durante una hora al bunker de recinto presidencial, como una medida de seguridad, según reportan hoy Fox News y The New York Times.







Del viernes al domingo, el clima de agitación social se ha agravado, con manifestaciones masivas, en su mayor parte pacíficas, pero ensombrecidas por disturbios y saqueos, mientras policías y manifestantes por igual exhortaron a poner fin a la violencia, asegurando que únicamente perjudica al reclamo de justicia racial.



Las autoridades han decretado toques de queda en más de 40 urbes, al tiempo que 21 de los cincuenta estados que conforman la nación norteña tienen desplegada a su Guardia Nacional, el contingente militar de reserva que se emplea para situaciones de emergencia interna.



Pero desplegar la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, son una variedad de tácticas policiales que pueden exacerbar una situación ya tensa, a juicio del decano de ciencias sociales en la Universidad de California, Hunt Darnell, entrevistado por la cadena británica BBC.



Según trascendidos, la Casa Blanca valoró ayer la posibilidad de que Trump pronunciara un discurso a la nación para hacer un llamamiento a la unidad nacional, como algunos asesores le sugerían.

Sin embargo, se habría impuestola opinión de quienes, como su yerno Jared Kushner, creen que no servirá de nada y podría ser incluso contraproducente.



Algunos políticos demócratas dudaron de la capacidad de Trump paraconectar con el sentir general del país y aplacar la cólera, después de que avivara las protestas,con su amenaza de recurrir a temibles armas para responder a los manifestantes, quienes podrían salir, ”gravemente heridos”, recalcó.



Incluso, Trump utilizó la red social Twitter para atacar a los medios de prensa, a los que acusó de fomentar el odio y la anarquía, a la vez que anunció que planea declarar como organización terrorista a ANTIFA, a la que señaló como líder de las protestas.



ANTIFA es un movimiento de lucha antifascista, formado por diferentes grupos sin una estructura definida, cuya etiqueta de terrorista que le aca de asignar Trump, puede llevar en el futuro a la criminalización de ciertas manifestaciones en Estados Unidos.



“No hace más que empeorar las cosas. No se trata de usar la fuerza militar. Se trata de dónde estamos como país, América está desbordada y su retórica No hace más que inflamar todo eso, a veces lo que debería hacer es callarse”, reclamó la alcaldesa de Atlanta, la demócrata negra Keisha Lance Bottoms.



(Noticiero Nacional de Radio)

