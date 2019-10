Inicia en Holguín 25 Fiesta de la Cultura Iberoamericana

Inicia en Holgun 25 Fiesta de la Cultura Iberoamericana

Más de 150 artistas e intelectuales de 16 países convergen desde hoy en Holguín, convocados por la 25 Fiesta de la Cultura Iberoamericana. El evento aúna a las más diversas manifestaciones artísticas: la plástica, la danza, el cine y la música, entre otras, además de proponer diversas jornadas teóricas. Los participantes este año arriban de Perú, Colombia, España, Costa Rica, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador, India, Italia, Estados Unidos, Panamá, Chile, Haití, El Salvador y Guatemala. Más de 200 acciones artísticas y culturales acontecerán durante la Fiesta que será inaugurada esta noche con una gala cultural, en el Teatro Comandante Eddy Suñol, protagonizada por el eminente pianista y compositor Frank Fernández y la compañía Codanza. Varias actividades del programa oficial rendirán tributo al poeta español Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte; al Mayor General cubano Calixto García en el 180 aniversario de su natalicio y al Comandante Camilo Cienfuegos, a propósito de los 60 años de su desaparición física. El programa de la presente cita, del 24 al 30 de octubre, incluye el 14 Congreso Iberoamericano de Pensamiento, con la participación de ponentes de Estados Unidos, El Salvador, Italia, México y Costa Rica.



Sinfónica Nacional de Cuba en la Clausura del Festival de Teatro de La Habana



El Teatro Nacional de Cuba anuncia concierto de la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, como parte de la clausura del XVIII Festival de Teatro de La Habana. En esta oportunidad, la OSN presentará un programa clásico que ofrece, como principal atractivo, el regreso al escenario cubano del reconocido pianista y pedagogo Víctor Rodríguez con el concierto para piano, de Robert Schumann, que constituye posiblemente la pieza cumbre en el catálogo de este compositor alemán. En la segunda parte, se podrá escuchar la Sinfonía No. 5, de Franz Schubert, obra que se conoce también como “la sinfonía sin trompetas ni percusión” por los modestos recursos utilizados por este relevante músico en la orquestación que incluyen, además de las cuerdas, una sola flauta, un par de oboes, fagots y trompas.



Celebran aniversario 20 de la Librería Fayad Jamís



Como parte de la jornada Con tantos libros que te dio la vida, a propósito del aniversario 20 de la Librería Fayad Jamís, se llevará a cabo hoy jueves 24 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la sede de esa institución cultural, en el Centro Histórico habanero, el encuentro Libros, libreros y autores en el nuevo milenio. La narradora María Elena Llana, el escritor Enrique Pérez Díaz y el bibliotecario Adrián Guerra conversarán en este encuentro con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, mientras que la agrupación de cuerdas Síncopa, dirigida por Ana Karla Recio, interpretará poemas musicalizados de Fayad Jamís. La jornada, cuyo título está inspirado en un verso del poema «Con tantos palos que te dio la vida» de Fayad Jamís, servirá, igualmente, como homenaje a este poeta y pintor cubano, autor del poemario Por esta libertad, galardonado, en 1962, con el Premio Casa de las Américas. El encuentro Libros, libreros y autores en el nuevo milenio, hoy jueves 24 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja, es con entrada libre.



Realizarán hoy Premier del documental dedicado a Moraima Secada



La razón no valía, documental de Felipe Morfa y Mayra María García sobre la vida de la cantante cubana Moraima Secada, tendrá su premier hoy en el Cine La Rampa en La Habana. Para el audiovisual fueron entrevistadas personas que conocieron a la cantante nacida en la central ciudad de Santa Clara en 1930 e ícono de una época importante para la canción en la Isla. El productor y compositor Tony Pinelli, Malena Burke, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Rey Montesino, el legendario Meme Solís, Jon Secada y otros familiares de la artista aparecen en el material. El producto es resultado de ocho años de trabajos de investigación y contiene canciones inéditas que además están incluidas en un doble álbum, materiales acuñados por la casa discográfica Bis Music. Luego del estreno La razón no valía podrá ser disfrutado por el público capitalino en el Multicine Infanta y posteriormente en otros cines del país.



