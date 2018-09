Inicia Hospital Salvador Allende Consulta Popular de la Constitución

Para la consulta popular del proyecto de Constitución los casi 1700 trabajadores del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Salvador Allende se han dividido en 16 grupos. Este miércoles comenzaron a escucharse las propuestas de las áreas de Geriatría, Endocrinología, Alergia, Oncología y Fisioterapia.



Sobre los principios fundamentales de la nación el geriatra Francisco Rosell propuso incluir el peso cubano como moneda del país mientras que la Dra. Ania Duany sugirió un cambio de palabra en artículo del título Fundamentos Económicos.



“En el artículo 22 que dice que: “El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”, creo que debe cambiarse la palabra regula por controla porque la ley es la que regula y no el estado.



El geriatra Francisco Roseel intervino en varias ocasiones generalmente para defender los derechos del adulto mayor, grupo etario del que conoce no solo características clínicas sino modos de vida. Sobre el artículo 70 que define la obligación de los hijos a respetar y atender a sus padres el galeno manifestó que debe ampliarse y quedar de la siguiente manera:



“Los hijos a su vez están obligados a atender a sus padres integralmente, brindar protección, garantizando su alimentación, la conservación de su salud, su coste económico, accesibilidad a la familia y a la comunidad y a su independencia.





Sobre el artículo 79 que reconoce el derecho a la seguridad social opinó que se debe incluir un párrafo que proteja al hijo único, que además es el proveedor económico, que se dedique al cuidado de sus padres, o a uno de los dos, que se encuentre en estado de dependencia y en ausencia de otro cuidador consanguíneo”.



Pensando también en el envejecimiento poblacional consideró que debe agregarse un artículo en el título Derechos sociales, económicos y culturales.



“Las personas nacidas en Cuba, en plenas facultades mentales y con voluntad propia puedan confiar al Estado Cubano la protección y/o fiscalización de sus bienes económicos, en caso de la pérdida de sus capacidades mentales que garanticen a la familia consanguínea y no consanguínea, destinada a atenderla los recursos para ello.



El Dr. Iván Giró alegó no coincidir con la limitación de edad del presidente así como con los dos períodos de mandato.



“Por qué si lo está haciendo de una manera brillante, ejemplar y la Asamblea decide que debe continuar vamos a limitar a dos periodos la presidencia, igual pienso de la edad.”



El personal sanitario y de servicio del Hospital Salvador Allende, conocido como la Covadonga continuarán los debates hasta el 4 de octubre.

Del Autor