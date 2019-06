Inicia hoy Trump desde la Florida su campaña hacia la reelección en el 2020

Inicia hoy Trump desde la Florida su campaa hacia la reeleccin en el 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un lanzamiento de campaña… "salvaje"… este martes en Florida, desde donde iniciará su camino en busca de la reelección en los comicios presidenciales del 2020. Los organizadores afirman que las entradas para el mitin en un anfiteatro para 20 mil personas de la localidad de Orlando, están agotadas y que muchos partidarios de Trump se agolparán fuera del recinto para verlo a través de pantallas gigantes.



Se espera que el discurso de Trump en Orlando apunte hacia esa ferviente base de votantes de derecha, a quienes necesita movilizar para ganar la reelección en el 2020. Es previsible que la alocución de Trump en la Florida reivindique la buena marcha de la economía, el fortalecimiento de las fuerzas armadas, su lucha por la olvidada clase trabajadora estadounidense y el supuesto respeto ganado por Estados Unidos a escala mundial durante su mandato.



En las elecciones del 2016, Trump centró precisamente su campaña en los estadounidenses blancos, con un discurso contra la globalización y las élites liberales, una estrategia por la apostará nuevamente, con la creencia de que el 2016 todo le funcionó de maravillas, según destacó el analista político de la Universidad de Virginia Larry Sabato. Promesas hechas, promesas cumplidas", es uno de los principales eslóganes de la campaña de Trump, con los analistas reconociéndole algunos éxitos a la hora de cumplir sus promesas a la base que lo eligió, pero anotándose también fracasos.







De acuerdo con un compendio de la agencia noticiosa AP, la economía es lo que mejor puede vender Trump, en términos de crecimiento productivo y caída del desempleo, pero no al nivel exagerado de lo mejor de la historia como suele afirmar. También logró nombrar a un gran número de jueces federales conservadores, la salida del Pacto de Libre Comercio Transpacífico, el abandono del acuerdo nuclear internacional con Irán y el fin de los compromisos adquiridos por Estados Unidos en el histórico Tratado climático de París.



También cumplió sus amenazas de aplicar mano dura a China en materia de comercio; de exigir más financiación a sus aliados de la OTAN; y de renegociar el acuerdo comercial con México y Canadá, así como su reconocimiento de Jerusalén como Jerusalén como capital de Israel. Pero en su compendio de pros y contras en la gestión de Trump, la agencia noticiosa AP considera debatible si Estados Unidos es ahora "respetado" en todo el mundo, como el presidente se encarga de repetir, pese a que el nivel de tensión de la superpotencia con otros países no lo demuestra.



Entre los fracasos de la gestión de Trump, la AP menciona su fallo en una de las principales tareas de su agenda: revocar la ley sanitaria Barak Obama, contra la cual los republicanos no han logrado presentar un plan alternativo creíble. Tampoco ha pasado nada con las promesas de Trump de que construiría un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar "la invasión de migrantes", y obligar al país vecino a pagar las obras.







Como otros fracasos, Trump suma el cierre parcial más largo de la administración estadounidense cuando trató de conseguir financiación pública para construir los tramos de la valla fronteriza, pero después de 35 días puso fin al estancamiento aceptando apenas mil 700 millones de los cinco mil 700 que exigía para cumplir su promesa. Además, pese a que su nombre no figuraba en las boletas que los estadounidenses depositaron en las elecciones de medio mandato de noviembre pasado, la votación se entendió como un referéndum sobre Trump, al perder los republicanos el control de la Cámara de Representantes.



Ahora, ya hay más de 20 demócratas compitiendo por la nominación y varias encuestas muestran que el republicano queda muy relegado si se enfrentara al ex vicepresidente, Joe Biden, el favorito para hacerse con la nominación del partido rival. Pero los analistas han admitido que los sondeos son muy tempranos y tienen poco valor cuando está muy lejos la fecha de las elecciones de noviembre del 2020, al tiempo que recuerdan que los estudios de opinión en el 2016 fallaron a la hora de predecir la victoria de Trump frente a la demócrata Hillary Clinton.



No obstante, los demócratas están entusiasmados de cara a la contienda del 2020, con su ala más activa virando hacia el progresismo y una minoría clamando por un procedimiento de "impeachment" o juicio político para destituir a Trump. Al arrancar este martes su campaña electoral desde la Florida, Trump reconoce, al igual que los demócratas, que ese Estado va a ser crucial para que cualquiera de los candidatos pueda obtener suficientes votos electorales con vistas a una victoria en los comicios presidenciales del 2020.



