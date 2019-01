Inicia Venezuela otra semana decisiva, tras golpe de Estado en marcha

2019-01-28 12:52:07 / web@radiorebelde.icrt.cu





Venezuela inició este lunes otra semana decisiva para la Revolución Bolivariana, cuando la oposición tiene previsto lanzar una nueva ofensiva en las calles, con apoyo de Estados Unidos y sus aliados, como parte del golpe de estado en marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro.



El autoproclamado presidente opositor, Juan Guaidó, llamó a manifestaciones de sus seguidores para el miércoles y el sábado, bajo la premisa de que un desenlace puede ocurrir en cualquier momento, en una evaluación de incentivo a sus partidarios con la perspectiva de que un derrocamiento inminente de Maduro.



Así lo señaló Guaidó este lunes, aunque matizó que no puede establecer un día o la hora en que ocurrirá ese desenlace, al tiempo que admitió que lo único que hace falta para que él pueda asumir la Presidencia de Venezuela es una "una decisión política" de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, además de que necesita contar con las bases del chavismo.



Guaidó llamó a los simpatizantes de la oposición a salir a las calles el miércoles y a seguir entregando copias de un proyecto de ley de amnistía para civiles y militares que desobedezcan a Maduro, una campaña callejera que lanzó el domingo en todo el país.



3/4

También, convocamos a la organización cívica para el día Sábado #2Feb, no solo en todo el territorio nacional sino en todo el mundo, para respaldar el apoyo de la Unión Europea al reconocimiento de nuestra lucha y su ultimátum al usurpador — Juan Guaidó (@jguaido) January 28, 2019



En su cuenta de la red social Twitter, Guaidó también convocó a la oposición a salir el próximo sábado, para respaldar el apoyo de la Unión Europea, que impuso un ultimátum a Maduro, exigiéndolo convocar a elecciones en un plazo de ocho días o reconocerían al líder opositor como nuevo mandatario.



En paralelo, Estados Unidos continuó a la cabeza del golpe de Estado con nuevas acciones para reforzar a Guaidó y darle sustentabilidad a un gobierno paralelo al de Maduro, al traspasar el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo jurisdicción de Washington al líder de la Asamblea Nacional.







Lo anunció en Twitter el artífice de la actual estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela, el senador Marco Rubio, pero el gobierno de Trump no lo ha confirmado ni está claro si la medida afecta a todas las cuentas del Estado venezolano, algunas de las cuales están sujetas a sanciones económicas de Washington.



Rubio señaló que Estados Unidos anunciará en los próximos días más detalles en el caso de las transacciones petroleras, y adelantó que seguirán las compras del crudo venezolano, pero el dinero se pondrá a disposición de Guaidó.



La ofensiva de la Casa Blanca para sostener el golpe de Estado en marcha sumó la aceptación del opositor Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos y la advertencia del consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, de que habrá una “respuesta significativa” a cualquier amenaza contra Guaidó o diplomáticos estadounidenses.



Entre tanto, la Unión Europea (UE) reiteró hoy que tomará medidas para reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, si Maduro No convoca a nuevas elecciones en los próximos días.



Fuentes diplomáticas no han avanzado si se espera que la UE ultime el jueves un plazo más concreto a las autoridades venezolanas o si comenzarán a explorar sanciones económicas en el caso de que Maduro mantenga su rechazo al ultimátum, que vence el tres de febrero.







Mientras Estados Unidos, sus socios europeos y sus vasallos latinoamericanos de acompañamiento, arrecian su ofensiva golpista, otros actores de la comunidad internacional defienden la independencia y soberanía venezolanas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su administración no cambiará de postura sobre la crisis política en Venezuela.



López Obrador se remitió a la constitución mexicana, respetuosa de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.



En ese sentido, el mandatario mexicano señaló que No interferir en los asuntos de otras naciones, permitirá también fortalecer la soberanía mexicana ante los poderes hegemónicos.



China remarcó este lunes que la decisión sobre el futuro de Venezuela debe ser tomada por el pueblo, y que apoya los esfuerzos del Gobierno de Maduro para garantizar la soberanía, la independencia y la estabilidad del país.







El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang, subrayó que el gigante asiático se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela.



Entre tanto, Rusia reiteró este lunes que compete solo a los venezolanos resolver todas las diferencias que puedan existir entre ellos, y la única manera de ayudarlos es No interferir en esa situación, como lo hacen directamente algunos países.



Así lo señaló el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien hizo hincapié en que la intervención de diversos Estados en los asuntos internos de Venezuela solo agrava la crisis.



(Noticiero Nacional de Radio)