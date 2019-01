Inició en EEUU el segundo mes del cierre parcial del gobierno

2019-01-22 08:16:09 / web@radiorebelde.icrt.cu

Estados Unidos entró hoy en el segundo mes del cierre parcial de su gobierno por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, con una las mínimas esperanzas de salir de una crisis que pesa en la economía de la mayor potencia mundial, informó la agencia de prensa francesa AFP. Desde el 22 de diciembre, buena parte de la administración federal está bloqueada por el 'shutdown' a causa del pulso entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca sobre el financiamiento para la construcción del muro en la frontera con México que el presidente Donald Trump, quién está empecinado en construir. Trump, se niega a firmar cualquier ley presupuestaria que omita los 5 700 millones de dólares que precisa para ese muro contra la inmigración ilegal, una de sus principales promesas en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, y los demócratas se oponen a la financiación de esa obra al considerarla 'inmoral', costosa e ineficaz. Unos 800 mil empleados federales están en desempleo forzoso o trabajan sin cobrar. En áreas sensibles como seguridad interior, transportes o asuntos exteriores, los efectivos fueron reducidos al mínimo. (AFP)



Asciende a 91 la cifra de muertos por la explosión de una toma clandestina de gasolina en México



La cifra de muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, aumentó a 91 personas mientras que otras 52 quedaron heridas, reportó Telesur. En rueda de prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la nueva cifra de fallecidos en la explosión, y aseveró que no nos vamos a olvidar de esta tremenda tragedia. Además, López Obrador reiteró que la investigación de la explosión continuará hasta esclarecer las responsabilidades y encontrar a los culpables de este suceso, una de las tragedias más mortales de México en décadas. Mientras, el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer, indicó que el número de hospitalizados es de 52, pues en las últimas horas se dieron dos altas por presentar una mejoría en sus estados de salud. Por su parte, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, resaltó la gran "dimensión" de la tragedia y tendió una mano a los familiares, asegurando que recibirán ayuda económica para el sepelio y se continuará con la investigación. Esta explosión del ducto de gasolina se dio en medio de la lucha que ha emprendido el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador en contra del robo de combustible a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía. (Telesur)



Retoma Japón las importaciones de petróleo de Irán, pese a las sanciones de Washington a ese país



Después de China, Corea del Sur, La India y Turquía, Japón también comenzó a importar petróleo de Irán, anunció el presidente del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemati, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. También, Hemati añadió que los nuevos ingresos petroleros se incorporarán gradualmente al ciclo económico del país. Por otro lado, un portavoz de la refinería nipona Fuji Oil Co, declaró a la agencia local de noticias Kyodo que el buque VLCC Kisogawa embarcó con dos millones de barriles de crudo iraní y está previsto que llegue a Japón el 9 de febrero. Japón es uno los mayores clientes de Irán y en 2018 el petróleo de esa nación representó el 5,3 por ciento del total de las importaciones de crudo del archipiélago asiático. (Hispantv)



Elevó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos a 21 el número de muertos por los bombardeos israelí contra Damasco



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó hoy a 21 el número de muertos en los bombardeos lanzados en la madrugada del lunes por Israel contra varios objetivos en Siria, entre ellos 12 de iraníes, publicó la agencia de prensa española EFE. Entre los fallecidos hay 6 combatientes del Ejército y las milicias sirias aliadas de Damasco y 15 extranjeros, entre ellos al menos 12 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, aliado del Gobierno del presidente sirio, Bachar al Asad, según el recuento de la Organización No Gubernamental. Esta nueva cifra eleva en 10 el número de muertos contabilizados por el propio Observatorio que reportará la víspera. Israel bombardeo durante alrededor de una hora a las defensas antiaéreas sirias, almacenes de armas y posiciones de las fuerzas iraníes y de la milicia libanesa Hizbulá en una amplia extensión en el suroeste de Siria. (EFE)



Abordará el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el conflicto palestino-israelí



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realiza hoy su debate trimestral sobre el conflicto palestino-israelí, justo en un momento marcado por el incremento de tensiones en los Altos del Golán ocupados por Tel Aviv. Por medio de una video-conferencia, el coordinador especial de ONU para el proceso de paz en el Medio Oriente, Nickolay Mladenov, actualizará al Consejo de Seguridad sobre la situación en el territorio palestino ocupado. A pesar de los llamados de la comunidad internacional, las actividades israelíes de asentamiento ilegal continúan, una violación del derecho internacional que resulta un obstáculo para la paz y el desarrollo del pueblo palestino, señalaron varios reportes de las Naciones Unidas. Israel ocupó mil 200 kilómetros cuadrados de los Altos de Golán desde 1967, e incorporó esa zona a su sistema jurídico en 1981, lo cual implica una anexión de facto rechazada por la comunidad internacional y las Naciones Unidas. (PL)



