Cede Gigantes del Sur en voleibol argentino

El equipo Gigantes del Sur cedió ante Bolívar Voley en su primera presentación del 2019 en un choque escenificado en el estadio República de Venezuela y que forma parte de la Liga de Voleibol de Argentina (LVA). El encuentro se extendió a cinco parciales que culminaron con tanteadores de 19-25, 17-25, 25-23, 25-18 y 10-15. Las figuras del choque fueron los cubanos Yadrián Escobar y Miguel David Gutiérrez.



Gutiérrez se destacó con 26 puntos para Gigantes, donde también sobresalió Miguel Ángel López con 19 puntos y el pasador regular fue Adrián Goide, ambos antillanos. Miguel David tuvo una efectividad de 53% atacando y consiguió 5 puntos en el servicio. López logró 14 tantos rematando de 34 ocasiones que lo intentó y registró 41% de efectividad, adicionando a su cuenta par de anotaciones con su saque. Por su parte Goide solo compiló 3 unidades pero su responsabilidad estuvo centrada en repartir de la mejor manera posible los pases a sus atacadores.



Luego los de Miguel aportaron ofensivamente para los del Sur el capitán Javier Sánchez y Luciano Zornetta con 8 unidades per cápita.



En el otro sector de la cancha Escobar consiguió 27 puntos por los ganadores y tuvo un 61% de efectividad rematando. En la posición de opuesto el oriundo de Cuba, que no juega bajo el auspicio de la Federación Cubana de Voleibol (FCV), ha sido imprescindible en la temporada de Bolívar, que no ha caído en nueve presentaciones en la liga. En la actuación precedente a este choque, el natural de Cienfuegos lideró a su club con 16 tantos en un partido de 3 sets donde Bolívar superó a UNTREF Voley.



En el conjunto que lidera la LVA actualmente también se desempaña otro nacido en la Mayor de las Antillas, Raydel Hierrezuelo, que se desempeña como acomodador del conjunto tras su incorporación al club para disputar este campeonato. El habanero ha sido titular durante todo el calendario y en esta oportunidad consiguió cinco tantos para su equipo, tres de ellos desde la línea de servicio. Hierrezuelo tampoco compite por la FCV.



Junto con Escobar ofensivamente aportaron para la victoria Lucas Ocampo con 13 tantos y Pablo Crer y Jan Martínez con 10 unidades cada uno.



Tras este encuentro Gigantes se encuentra en la sexta posición y se presentarán este domingo ante Ciudad Voley como visitante, equipo donde se encuentra el integrante del equipo Cuba Liván Osoria.



La cartelera del día incluye el desafío entre Monteros Vóley Club y River Plate. Por su parte Bolívar estará el 13 de enero ante Ciudad Voley.

