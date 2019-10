Presidirá Venezuela el Foro de Países Exportadores de Gas

Presidir Venezuela el Foro de Pases Exportadores de Gas

2019-10-01 09:00:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

Venezuela presidirá la reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas que se realizará el 3 de octubre en Rusia, según anunciaron fuentes del Ministerio del Petróleo. En ese evento, en el que participan los países líderes mundiales en términos de reservas y exportaciones de gas natural, tiene como objetivo impulsar el uso de los recursos energéticos en beneficio del desarrollo de los pueblos. El Foro de Países Exportadores de Gas es una asociación gubernamental, la cual, de acuerdo con su estatuto, tiene como objetivo apoyar los derechos soberanos de sus miembros sobre sus recursos de gas natural y sus capacidades para desarrollar, preservar y usar dichos recursos en beneficio de sus pueblos. Actualmente los países miembros del Foro son Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Catar, Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, mientras Azerbaiyán, Iraq, Noruega, Kazajistán, Omán, Perú y Angola tienen la condición de miembros observadores.



Denuncia el Partido de los Trabajadores la nueva farsa de Lava Jato contra los derechos de Lula



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil calificó de una nueva farsa el pedido de la operación Lava Jato de pasar a régimen semiabierto al expresidente Luiz Inácio Lula de Silva, en prisión política desde abril de 2018. 'Ni la libertad de Lula ni la democracia brasileña pueden subordinarse al chantaje y la negociación', indica el PT en una nota publicada en su página oficial. Los fiscales de la Lava Jato pidieron el viernes a la Justicia Federal que el exmandatario cumpla el resto de su castigo en régimen semiabierto, una vez que está a punto de cumplir la sexta parte de su pena en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Mientras, la organización política considera que tal solicitud 'es otro delito por parte de los fiscales de Lava Jato a la verdad, justicia y dignidad de Lula'.



Preside Xi Jinping el acto y desfile militar para conmemorar el aniversario 70 de la creación de la República Popular China



El presidente, Xi Jinping enfatizó que "ninguna fuerza puede detener al pueblo chino durante la conmemoración del aniversario 70 de la creación de la República Popular China. Además, el líder del gigante asiático afirmó que Pekín se mantendrá "en el camino del desarrollo pacífico" y seguirá "una estrategia de apertura". Xi jinping, presidió el desfile militar en el que Pekín, donde se presentó el misil balístico hipersónico Dongfeng-17 (DF-17) —con capacidades nucleares y el nuevo Dongfeng 41 (DF-41), un proyectil que convierte a China en el único país que opera tres tipos de misiles intercontinentales balísticos de manera simultánea. En el que han participado unos 15 mil soldados, 580 vehículos militares y 160 aeronaves, del Ejército de China. Las ceremonias de celebración del aniversario 70 de la promulgación de la República Popular China concluyeron con la liberación de decenas de miles de palomas y globos que ascendieron al cielo mientras los asistentes cantaban en coro 'Oda a la Patria'.

¡Una gran celebración! Más de 100.000 militares y civiles se reunieron en el corazón de Beijing, capital de #China, el martes por la mañana, listos para una parada militar y un desfile masivo con motivo del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China pic.twitter.com/0TJ5VMvh6h — China Xinhua Español (@XHespanol) October 1, 2019

Insta Nicolás Maduro a Duque a responsabilizarse por los falsos positivos presentados en las Naciones Unidas



El presidente Nicolás Maduro instó al Gobierno de Colombia del presidente Iván Duque a asumir con responsabilidad los falsos positivos presentados en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas. Al respecto, Maduro explicó nos hicieron llegar los documentos en alerta de que el Gobierno de Estados Unidos les dio la orden de montar un falso positivo en la ONU para empezar una escalada de ataques militares y políticos en contra de Venezuela. En la conferencia de prensa, además, Maduro señaló que Duque debe pedirle perdón al pueblo de Colombia por presentarse ante la Naciones Unidas a mentir en nombre de su país". En referencia a los intentos de ejercicios militar entre Colombia y EE.UU. refirió que el Gobierno venezolano rechaza cualquier práctica que pueda implicar una agresión al país suramericano. "Venezuela no quiere conflictos con nadie, aspiramos relaciones de paz y respeto con Colombia", enfatizó, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



Cita la Cámara Baja al abogado de Trump por el juicio político



Los titulares de tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citaron al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, como parte de la investigación por juicio político contra el jefe de Estado. Los presidentes de los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja, Adam Schiff, Eliot Engel y Elijah Cummings, respectivamente, solicitaron al abogado la entrega de los documentos relacionados con la conversación telefónica que mantuvo Trump con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski. Esta citación al abogado de Trump por parte de los congresistas debe ser cumplida antes del próximo 15 de octubre; y la acción jurídica llegará después de que Giuliani reconociera en varias entrevistas que mientras se desempeñaba como abogado personal del presidente solicitó al Gobierno de Ucrania que se centraran en el exvicepresidente demócrata, Joe Biden. Por su parte, los representantes demócratas denuncian que el abogado ha reiterado tener en su poder pruebas como mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunicaciones, lo cual presume que el jefe de Estado actuaba con ayuda de otros funcionarios de su administración.



Dará conocer Boris Johnson su plan del brexit que entregará a la Unión Europea



El primer ministro, el conservador Boris Johnson, dará a conocer en los próximos días los detalles de un plan del 'brexit' que presentará a los líderes de la Unión Europea (UE), que incluirá una alternativa a la polémica salvaguarda irlandesa, según revelaron hoy los medios de prensa británicos. Según el diario 'The Daily Telegraph', el Gobierno de Johnson hablará por teléfono con varios líderes europeos por teléfono antes de entregar formalmente el documento del 'brexit' después de que termine el congreso anual del Partido Conservador, que se celebra hasta mañana miércoles en la ciudad inglesa de Manchester. Al parecer, el Reino Unido propondrá una alternativa a la salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas y que contempla mantener a la provincia de Irlanda del Norte alineada con ciertas normas del mercado único y la unión aduanera, pero rechazada por los diputados británicos. Por otro lado, los medios británicos subrayan, no obstante, que no hay certeza de que la Unión Europea acepte los planes del Reino Unido para cumplir con el 'brexit' el próximo 31 de octubre.



Respaldan a Vizcarra las Fuerzas Armadas y policiales de Perú tras el cierre del Congreso



Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú manifestaron hoy su respaldo al presidente de ese país, Martín Vizcarra, luego de la decisión tomada por el mandatario de disolver el Parlamento. Según se informó mediante un comunicado publicado la cuenta en Twitter de la Presidencia de Perú, esta decisión fue tomada por los altos dirigentes de los organismos militares y policiales como "respaldo al orden constitucional". Vizcarra estuvo reunido con las altos mandos militares y policiales, a pocas horas de que el Congreso, con un pleno con presencia exclusiva de la oposición, suspendiera al presidente por incapacidad y nombrar a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, en su reemplazo. El presidente peruano, Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Legislativo luego de exigir su respaldo a un proyecto de ley que buscaba cambiar el método que emplea el Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, e invocando para tal fin el mecanismo de la cuestión de confianza.



Piden los sindicatos brasileños al Senado suspender la votación de la nueva reforma de pensiones



Las seis mayores centrales sindicales de Brasil pidieron al Senado que suspenda la votación programada para hoy de la impopular Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que cambiará el régimen de jubilaciones y pensiones en el país. Hemos denunciado durante mucho tiempo el carácter perverso e injusto de la reforma de la Seguridad Social propuesta por el Gobierno actual, a través de la PEC número seis de 2019, y sus terribles consecuencias para el país y, sobre todo, para los trabajadores', denuncian en una nota la centrales Unitaria de Trabajadores, de los Sindicatos Brasileños, de los Trabajadores y Trabajadores de Brasil, la Fuerza Sindical, Nova Central NSCT y la Unión General de los Trabajadores. En el comunicado de los sindicatos, los firmantes aseguran que existen denuncias después que docentes de la Universidad Estadual de Campinas publicaron un análisis, el cual muestra que las cifras presentadas por el Gobierno para justificar la reforma son incorrectas y hay evidencia de falsificación. Para las organizaciones obreras, tal acusación resulta muy grave y 'los cálculos manipulan los datos sin respetar la legislación e inflan el costo fiscal de las pensiones actuales para justificar la reforma, exagerar la economía fiscal y el impacto positivo inexistente en la reducción de la desigualdad de las nuevas pensiones'.



(Haciendo Radio)

