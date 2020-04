Insta Venezuela a Washington a ocuparse de su crisis humanitaria

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, instó este martes a Estados Unidos ocuparse de su catástrofe humanitaria en vez de buscar pretextos para atacar a su país. En la red social Twitter el diplomático venezolano aseguró que el país norteño sufre en este mes más víctimas por la COVID-19 que bajas militares durante los 11 años de guerra en Vietnam. ¨Estados Unidos, está viviendo una verdadera catástrofe humanitaria que no puede ser usada para un ataque militar a Venezuela, es momento de solidaridad', señaló el tuit de Samuel Moncada. Las estadísticas mundiales destacan que uno de cada cuatro personas que mueren por el virus viven en Estados Unidos, cifras abrumadoras si se tiene en cuenta que la COVID-19 se ha propagado por más de 183 países.

En abril 2020 los EEUU sufre más víctimas por covid19 que bajas militares durante los 11 años de guerra en Vietnam. Es una verdadera catástrofe humanitaria que no puede ser usada para ataque militar a Venezuela. Es momento de solidaridad.



Evo Morales: Bolivia sufre dos pandemias, el coronavirus y la dictadura del Gobierno de Jeanine Añez



El expresidente boliviano Evo Morales apuntó hoy que su país sufre dos pandemias, la del nuevo coronavirus y la de una dictadura impuesta por Jeanine Añez que mata de hambre al pueblo. En una entrevista con el programa Salvemos Kamchatka, por FM La Patriada, de Argentina, el líder indígena boliviano habló sobre la situación económica y sanitaria en su país y también sobre las próximas elecciones presidenciales. 'A la crisis sanitaria no podemos agregarle una crisis económica', manifestó el exmandatario, quien al respecto apuntó que se debe dar un crédito con cero por ciento de interés para los pequeños productores. La madre tierra con los pequeños productores nos van a salvar de la pobreza, expresó Evo Morales. Sobre la cuestión sanitaria por la Covid-19, el expresidente boliviano, apuntó que las cifras que maneja el Ministerio de Salud no son reales, y señaló 'ocultan los muertos y no son transparente con los gastos. Muchos trabajadores de la salud están contagiados. Los hospitales en Bolivia no están siendo equipados y 'la vida no continúa siendo una mercancía. Lamentablemente vamos a vivir por mucho tiempo con el coronavirus'.



Rechaza China las acusaciones de EEUU sobre los equipos médicos falsificados



China rechazó hoy acusaciones de Estados Unidos sobre el envío de pruebas de anticuerpos falsificadas y otros materiales médicos de baja calidad, al enfatizar en que son señalamientos infundados y extremadamente irresponsables. Según reportó el canal de televisión CGTN, un vocero del Ministerio de Comercio aseguró que desde el comienzo del brote de la COVID-19 su país mantuvo buena comunicación y cooperación con las agencias norteamericanas y de otros países encargada de la certificación y registro de mercancías exportadas, y dichos contactos tiene como objetivo garantizar que los bienes cumplan con los requerimientos de calidad de la parte importadora. También, el funcionario del Ministerio de Comercio de China comentó sobre el envío al exterior de millones de materiales con buena aceptación y puntualizó que aún no se ha recibió ninguna queja de los vendidos a Estados Unidos. Asimismo, el vocero refutó la afirmación del asesor de la Casa Blanca Peter Navarro sobre el presunto enriquecimiento por parte de China en la actual situación mundial por la COVID-19.



Continúa Vietnam sin reportar nuevos casos de la COVID-19



Vietnam no reporta nuevos casos de personas contagiadas el nuevo coronavirus desde el 16 de abril y sin notificar un fallecido por esa causa, informó hoy la comisión nacional encargada de contener a la COVID-19. De los 270 casos detectados en el país desde la entrada del SARS-CoV-2 hace más de tres meses, 221 o sea casi el 82 por ciento ya recibieron el alta hospitalaria. Entre los 49 contagiados por el nuevo coronavirus, ocho resultaron negativos en dos pruebas consecutivas a que fueron sometidos y 11 en la primera, por lo que la cifra de restablecidos pudiera aumentar en los próximos días. Además, la comisión de salud vietnamita informó que todavía en los centros médicos especializados o en sus casas cumplen cuarentena preventiva o están bajo observación más de 42 mil personas que tuvieron contacto con los infectados o visitaron lugares donde existe la posibilidad de haberse contagiado. Este miércoles hace seis días que el Gobierno comenzó a relajar las medidas de prevención en algunas provincias y ciudades consideradas fuera de riesgo y anunció hará próximamente lo mismo con otros territorios si la situación del momento lo permite.



Admite en Gobierno de Brasil el empeoramiento de la situación en el país por la COVID-19



El gobierno brasileño admitió en la noche del martes el empeoramiento de la situación de emergencia causada por la pandemia de la COVID-19 en el país, reportó Telesur. De acuerdo al último balance respecto a la cifra de fallecidos y contagiados, en las últimas 24 horas se reportaron 474 muertes, el mayor número registrado desde el inicio de la epidemia. Ante la cifra de decesos, el ministro de Salud, Nelson Teich, aseguró que "lo que tiene que quedar claro es que es un número de muertos viene creciendo. Tenemos que abordar esto como un problema, como una curva que viene ascendiendo, con el empeoramiento de la situación en el país". Por su parte, el secretario nacional de vigilancia en salud, Wanderson Oliveira, pronosticó que las cifras de muertos y contagios en Brasil empeorarán en las próximas semanas. Según el último balance divulgado hoy por el gobierno brasileño, 5 mil 017 personas murieron en el país víctimas del nuevo coronavirus, mientras que la cifra de contagiados creció a 71 mil 886.



Piden los médicos y enfermeras de Estados Unidos revisar las respuestas del país a la COVID-19



Miles de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud de Estados Unidos llaman hoy al gobierno federal investigar lo que consideran una mala respuesta de sus empleadores a la pandemia del nuevo coronavirus. Los miembros de la Federación Estadounidense de Maestros, sindicato que no solo incluye a docentes, sino también a otros profesionales como los enfermeros, presentaron 40 quejas ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para denunciar que han sido obligados a trabajar con equipos defectuosos, y a racionar máscaras y batas. Al respecto, el portavoz de la organización Andrew Crook explicó que las quejas sobre el tema se presentaron en nombre de más de 20 mil trabajadores de 40 sindicatos locales ubicados en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Ohio, Wisconsin, Montana, Oregón, Alaska, Maryland y Virginia Occidental. 'Nos merecemos estar seguros en el trabajo para poder hacer nuestra labor de cuidar a los pacientes, pero el hospital me falló a mí, a mis compañeros de trabajo y a la comunidad', manifestó la enfermera Nara Owens, quien dijo haberse contagiado en una unidad destinada a personas con otros padecimientos.



Continúa la provincia china de Hubei sin reportar nuevos casos del nuevo coronavirus



La provincia central china de Hubei no reportó el martes ningún nuevo caso confirmado de la COVID-19 en su territorio, informó hoy miércoles la autoridad provincial de salud. Hubei tenía registrados hasta ayer un total de 600 pacientes asintomáticos, también la provincia había rastreado a un total de 282 mil 324 personas que tuvieron contacto cercano con pacientes de COVID-19 hasta el martes, de ellas mil 675 y se encuentra en observación médica. Desde el comienzo del brote del nuevo coronavirus en Wuhan la capital de la provincia de Hubei se reportó un total de 68 mil 128 casos confirmados de COVID-19, incluidos 50 mil 333 pacientes dentro de Wuhan.



Mueren 4 personas por un atentado en Afganistán



Al menos cuatro personas murieron, entre ellos el atacante, y otras 15 resultaron heridas en un atentado suicida ocurrido este miércoles cerca de una sede del Ministerio de Defensa en el sur de Kabul, que hasta ahora no ha sido reivindicado. El ataque tuvo lugar en el área de Reshkhor, donde se encuentra la sede del Cuerpo de Operaciones Especiales del Ministerio de Defensa, informó el Ministerio del Interior, que indicó que el atacante se inmoló entre varios civiles. 'El atacante suicida detonó sus explosivos, adheridos a su cuerpo, entre los civiles, como resultado tres personas murieron y 15 de nuestros compatriotas civiles resultaron heridos', dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian, en un comunicado. Afganistán se encuentra en un punto muerto tras la firma del acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos en Catar, a la espera de que comiencen las conversaciones de paz entre Kabul y la formación insurgente, atascadas en estos momentos por la falta de acuerdo en un proceso de intercambio de prisioneros, iniciado por ambos de forma unilateral.



