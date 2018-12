Instructor de Arte, una profesión para pulir el alma





"Una escuela sin Instructor de Arte no puede mostrar un buen ambiente cultural", así afirma Liyenis Centeno Arias quien imparte la especialidad de Música en el Seminternado Alfredo Marrero Núñez, ubicado en el municipio Buey Arriba, Granma.



Perteneciente a la tercera graduación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, Liyenis Centeno asegura que una de las esencias de su profesión radica en conocer las características de cada uno de los niños.



"El Instructor de Arte debe conocer al niño que tiene sentado al frente. Muchas veces debemos enseñar a cantar o bailar a alumnos que no tienen un buen aprendizaje o una buena conducta. Nosotros debemos tocar la sensibilidad de cada uno de ellos", apunta Marrero Núñez en medio de la Jornada por el Día del Educador en la Isla.











Encargada de la Brigada de Instructores de Arte en el territorio bueyarribense, Liyenis afirma que los Talleres de Creación y Apreciación Artística pueden ayudar a mejorar el desempeño académico de los niños en el aula.



"Cuando uno escoge una canción para interpretar dentro de un Taller, los niños deben no sólo aprender la letra sino también conocer la vida y la obra del compositor de la misma. El análisis del texto musical también puede ser una buena clase de Español", señala la entrevistada.



Creadora junto a otros instructores de arte del proyecto infantil Los Caminantes, Liyenis Centeno asevera que a los alumnos aún en el escenario no les puede faltar la guía del profesor.



"Los niños no cantan bien cuando no está su Instructor de Arte cerca del escenario. Nosotros les inspiramos confianza. Desde un rincón o esquina podemos recordarles reglas tan sencillas como levantar la cabeza y mirar al público o abrir la boca para que el sonido salga con calidad", asegura.







Convencida de la importancia de un Instructor de Arte hasta para lograr una buena entonación del Himno Nacional en los matutinos de una escuela, Liyenis Centeno siente orgullo de cada uno de los niños que ha enseñado a cantar.



"Cuando los veo en el escenario no me puedo aguantar. Es una tormenta de emociones. Unas veces me río y otras hasta lloro. Es un trabajo difícil, pero al final uno obtiene su recompensa", expresa la joven instructora de arte.



La Brigada de Instructores de Arte José Martí fue creada en el 2004 con la misión de llevar la enseñanza de la música, la danza y el teatro a uno de los escenarios más importantes del país: la escuela.





