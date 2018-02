Instructor español imparte clínica de arbitraje en La Habana





El español Carlos García Santiesteban, árbitro instructor de la Federación Internacional de Lucha, impartió este viernes una clínica a los jueces y entrenadores, que participarán en la 51 edición de los torneos Granma-Cerro Pelado que se inician este sábado en La Habana.



En el encuentro de aproximadamente dos horas, García Santisteban, explicó en detalles y con la ayuda de gráficas y videos, los cambios vigentes en el reglamento de este deporte desde enero de 2018.



Los más significativos ocurren en la lucha grecorromana donde se busca que los gladiadores no tengan que ser requeridos por pasividad.



Según el instructor, se necesita que la lucha grecorromana en la posición de pie sea una lucha atractiva, una lucha donde ocurran proyecciones, técnicas, aun así, se puede llegar a un combate donde ese equilibrio en el marcador tenga que ser roto por la pasividad, por ejemplo, 0-0 cuando llegas a los dos minutos, ahí se da la primera pasividad donde se le da al luchador activo un punto y la opción de continuar en el suelo o de pie.



“La orientación y la dirección tiene que ser de una lucha activa en la posición de pie, la lucha en el suelo debe ser una opción a usar solo en casos extremos, no queremos volver a la época en que los atletas no hacían nada arriba, solo esperando ir al suelo, es por eso que necesitamos a árbitros con personalidad, que sean capaces de motivar a los luchadores”, señaló.



Por otra parte, el visitante también se refirió al sistema de competencias, que ya se aplica desde finales de 2017, donde en los torneos con 16 o más participantes por división, es obligatorio realizarlo en dos jornadas y con el pesaje el mismo día, horas antes de comenzar el evento.



En la primera fecha se disputan los pleitos eliminatorios, y en la segunda jornada se efectúan los repechages y finales en cada categoría, permitiéndosele a los atletas hasta dos kg de tolerancia para el segundo día.



“Cuando el pesaje ocurría el día anterior, que hacían los atletas, sobre todo de las categorías mayores, eran capaces de quitarse hasta seis kilos de peso, y luego recuperarlo, y ese es un esfuerzo que no es sano para el cuerpo”, apuntó, García.



“Es por eso que la federación internacional, siguiendo las recomendaciones del consejo médico del COI, decidió eliminar esta posibilidad, por eso se hace el pesaje el mismo día de la competencia, para que el luchador combata en su categoría de peso, este año se va admitir como prueba dos kilos de tolerancia, pero para 2019, esos dos kilos el segundo día serán eliminados”, concluyó.



En audio la entrevista concedida por el instructor de la Federación Internacional de Lucha, el español Carlos García Santiesteban:

Del Autor