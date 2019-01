Interactuarán en la Isla chefs y artistas de cinco países

Especialistas de cinco países interactuarán en La Habana, del 8 al 10 de enero próximo en el programa académico Gastrocult 2019, que estará dedicado a la India, destacó la presidenta del comité organizador, Lis Cuesta. Chefs, artistas y amantes de la cocina cubana provenientes de México, Perú, España, India y el anfitrión se darán cita en el recién inaugurado hotel habanero Packard con el propósito de crear alianzas entre arte y cocina mediante conferencias, degustaciones, 'show cookings' y espectáculos. En declaraciones a Prensa Latina, Cuesta, gerente de servicios académicos de la Agencia de Turismo Cultural Paradiso, precisó que no se trata de un evento sino de un encuentro que pretende frecuencia anual y resaltará la identidad culinaria de la Isla. Subrayó, además, que en tres jornadas de trabajo habrá también clases magistrales de reconocidos chefs nacionales e internacionales, presentaciones de literatura especializada y una conferencia especial sobre cambio climático a cargo del gerente de las bodegas homónimas españolas, Miguel Torres.



Celebró Ballet Nacional de Cuba con gala el triunfo de la Revolución



El Ballet Nacional de Cuba, BNC, celebró el aniversario 60 del triunfo de la Revolución con una gala en la cual interpretó un clásico de culto mundial, El lago de los cisnes. La función tuvo lugar, la víspera, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y los protagonistas fueron los primeros bailarines Grettel Morejón y Dani Hernández. Antes del espectáculo de tres actos y un epílogo, se dio a conocer el Premio Anual del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y las menciones en el Libro de Honor de la prestigiosa institución. El BNC cumplió el pasado año siete décadas de fundado, y para resaltar su valía el gobierno decidió declarar a la compañía Patrimonio Cultural de la Nación.



Prestigiarán creadores de varios países bienal de diseño en Cuba



Creadores de varios países confluirán en la segunda Bienal de Diseño de la Habana, a celebrarse del 20 al 26 de mayo de 2019. La Oficina Nacional de Diseño de Cuba lanzó la convocatoria oficial de esta segunda edición, bajo el lema Diseñar más allá de la forma. Según informa la nota, desde su surgimiento en 2016, la bienal ha devenido en un espacio múltiple, de intercambio y promoción sobre la importancia de esta manifestación para el crecimiento personal y social. En esta edición, el evento sesionará en varios espacios de la capital cubana, con exposiciones, muestras, pasarelas y recorridos sobre el diseño cubano y foráneo, en tanto el Palacio de Convenciones de esta ciudad acogerá el evento teórico de la cita. Dedicada al 500 Aniversario de La Habana, la bienal tendrá como subsedes a las provincias cubanas de Camagüey y Santiago de Cuba.



Realizan en Matanzas homenaje a Las Alturas de Simpson



La presentación de la Orquesta Miguel Failde en la Sala de Conciertos José White, de Matanzas, propició, la víspera, el homenaje a Las Alturas de Simpson, pieza pionera del danzón, en el mismo sitio donde se estrenó oficialmente hace 140 años. El especialista de la dirección provincial de Cultura en la Antenas de Cuba, Noslén González, informó que en la cuna del danzón no debe faltar el tributo al género, patrimonio cultural de la nación, y llegará el agasajo con la agrupación de Ethiel Failde, tataranieto del creador de Las Alturas de Simpson. Asimismo, el concierto homenaje al tema compuesto por Miguel Failde en el siglo diecinueve, se incluyó en el programa de actividades en la Ciudad de los Puentes para celebrar el triunfo de la Revolución cubana. De igual forma, se desarrollaron bailables populares en todos los municipios matanceros y para hoy se prevén eventos infantiles, propicios para disfrutar en familia.



Abre Cinemateca de Cuba 2019 con tributo a neorrealismo italiano



La Cinemateca de Cuba abrió 2019 con la proyección de un ciclo dedicado al neorrealismo italiano, importante corriente fílmica que influyó en las primeras realizaciones del Icaic. Dicho movimiento, surgido después de la segunda Guerra Mundial, tuvo hondas raíces sociales y proyección naturalista, notable en escenarios reales y el uso de actores no profesionales. Según el programador de la Cinemateca de Cuba, Antonio Mazón, era una atractiva alternativa para realizadores interesados en comentar la realidad distanciándose tanto del estilo e inquietudes del Hollywood de los años de 1950, como del cine cubano anterior a la Revolución. Los filmes a exponerse en el cine Charles Chaplin de La Habana, hasta el nueve de enero, son Obsesión de Luchino Visconti; Cuatro pasos por las nubes de Alessandro Blasetti; Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini; Gente del Po de Michelangelo Antonioni; El limpiabotas de Vittorio de Sica.



Premian a actor cubano Patricio Wood en Festival de Cine de Chile



El consagrado actor cubano de cine, radio y televisión, Patricio Wood, recibió recientemente el premio de actuación El Ñirre, bandera de la Patagonia, por su trabajo en el filme de Fernando Pérez, Últimos días en La Habana. El lauro le fue otorgado durante el Festival Internacional de Cine Polo Sur Latinoamericano, organizado en Chile, en su doceava edición. Wood resultó galardonado entre otros aspirantes del cine latinoamericano por su papel en el filme de Fernando Pérez, en el que encarna el personaje de Miguel, posiblemente uno de los roles cinematográficos más importantes de su carrera reciente. Miguel es un personaje de un complejo entramado de conflictos que no padece sino acompaña el padecimiento de su amigo, enfermo de SIDA. Su actuación en Últimos días en La Habana le mereció el premio principal del evento, titulado El Ñirre Bandera de la Patagonia, “por mostrar amistad incondicional y sin prejuicios”. El lauro lo compartió en segundo término con Lissette Orozco, directora del filme chileno El pacto de Adriana.



Recorrerá barrios de La Habana proyecto cultural Timbalaye



El proyecto cultural Timbalaye surgió en el año 1998 como un canto de libertad popular por la liberación de los Cinco Héroes Cubanos, y se desarrollará los días cinco y seis de enero de 2019 en barrios habaneros, informó Irma Castillo, del Comité Organizador. Castillo señaló desde su nacimiento Timbalaye defiende la verdad histórica de la Isla a través de la cultura popular entre bailes y tambores, como una manera para difundirla por diferentes partes del mundo con su motor la rumba, patrimonio cultural de la nación. Para el seis de enero está prevista una feria cultural en el centro de 31 y 2, que comprende actividades infantiles, artes plásticas y culinarias, denominada esta última Los orishas también comen, en la cual se presentarán y degustarán platos típicos, así como una actividad cultural en el Callejón de los Protestantes. Comprende también La Ruta de la rumba, que estará dedicada al 500 aniversario de La Habana y recorrerá siete barrios capitalinos, comenzando por la Timba el seis de enero y concluirá en agosto con la inauguración de la oncena edición del Festival Internacional dedicado a esta manifestación.



Presentan en Colombia texto de reconocido investigador cubano



Avalado por la amplia y profunda labor de su autor en los campos investigativo y musical, se presentó en la ciudad de Cali, Colombia, Rico Vacilón. Cuba en la fonografía musical mexicana, texto de Gaspar Marrero, que desde la cultura aborda los lazos entre ambas naciones. En unas 460 páginas y teniendo como premisa apenas 60 años de esa historia, el reconocido musicólogo espirituano aborda la presencia de creadores cubanos en la discografía y el cine de la nación azteca, lo cual ha despertado el interés de muchísimos especialistas y amantes de estas manifestaciones. Según precisó Marrero, el volumen se había presentado en el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, y en la Feria de Cali comprende de 1897 a 1957, pero aclaró que es esta una historia inconclusa dada las referencias que siguen apareciendo. Significó que este tipo de intercambios reúne a una cantidad importante de coleccionistas de América Latina, y un título como este resulta muy atractivo para todo ese público que tiene una pasión increíble por la música.



