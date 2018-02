Internet: ¿A quiénes benefician los planes de EEUU para Cuba? (+Audio)

Una “fuerza de tarea” o “fuerza operativa” (task force en inglés) es una terminología que proviene de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y define una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión concreta.



Siguiendo las directrices planteadas por el presidente Donald Trump en su Memorando Presidencial del 16 de junio del pasado año, el gobierno de Estados Unidos anunció a finales de enero la creación de una nueva Fuerza de Tarea en Internet dedicada a subvertir el orden interno en Cuba.





Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, ese Grupo Operativo está compuesto por funcionarios gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de “promover el libre flujo de información” en la Isla vecina.



Pero, en realidad, ¿por qué no nos sorprende? Es que los cubanos jamás olvidaremos nuestra historia. ¿Cómo hacerlo ante una maquinaria diseñada para fabricar permanentemente proyectos subversivos orientados a un “cambio de régimen” y la destrucción de la Revolución cubana?



Durante décadas, a lo largo del diferendo Cuba-Estados Unidos, frases como “trabajar por la libertad de expresión” y “expandir el acceso a Internet en Cuba” han sido utilizadas por Washington para enmascarar planes desestabilizadores con el uso de las nuevas tecnologías.





Ciertamente, estos planes subversivos no son nada novedosos, datan de hace muchos años. En apariencia, presentan proyectos que pueden resultar atractivos, pero en su esencia existe un carácter injerencista, un tramposo y sutil intento de quebrantar el sistema político establecido en Cuba hace más de medio siglo.



Los cubanos sabemos bien que numerosas agencias estadounidenses usan las redes sociales de manera encubierta para la propaganda, el engaño, la mensajería masiva y la construcción de historias falsas. Ya lo vimos en otros países del mundo: en una primera etapa se envían mensajes supuestamente “nobles”, como noticias de deportes, música y cultura; y después comienzan a introducirse otros con marcado contenido político que incitarían a revueltas populares.



Ahora bien, en cuanto a los expedientes de las entidades encargadas de promover la Fuerza Operativa de Internet contra Cuba son escandalosamente bochornosos.





Ciertamente, resulta indignante que según la presentación oficial, este grupo creado por Washington tiene la tarea de analizar “los retos tecnológicos y las oportunidades de la extensión de acceso a Internet en Cuba para ayudar al pueblo cubano a disfrutar de un flujo de información libre y no regulado”.



Si es tanta la preocupación, ¿por qué no explican que mientras una feroz y permanente campaña mediática trata de culpar al Estado cubano acusándolo de no incrementar el servicio de Internet y otros servicios de comunicaciones; el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba impide el mayor y mejor acceso a la red de redes?



Con muchas limitaciones tecnológicas, existe una política soberana aprobada por el gobierno cubano que establece la informatización ascendente de la sociedad. Mucho nos queda por avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías; pero, que nadie piense desde Washington que los cubanos somos un pueblo ingenuo.





Cuba ha reiterado que agresiones como éstas y otras formas de guerra no convencional, jamás podrán detener los esfuerzos del gobierno cubano para utilizar las nuevas tecnologías en pos del bienestar común, el desarrollo económico, cultural y social de su pueblo.



La nueva Fuerza de Tarea en Internet dedicada a subvertir el orden interno en Cuba, no es más que otro capítulo de la escabrosa y bochornosa política de Estados Unidos contra la nación cubana.



Washington conformó este grupo operativo en un momento en que se dan pasos claros hacia la informatización de la sociedad, con una visión que prioriza el acceso social y busca proteger la soberanía del país, a pesar de las limitaciones económicas.



Por decisión soberana, sin condicionamientos, ni imposiciones, el gobierno cubano ha reiterado que seguirá impulsando su estrategia de informatización de la sociedad y el aumento gradual del acceso de la ciudadanía a la red de redes.



