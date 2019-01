Inversiones en cambio

Uno de los principales objetivos del plan de la economía para el presente año es asegurar un proceso inversionista eficiente, capaz de cubrir con su rendimiento los financiamientos otorgados y que respalde los programas priorizados del país, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz.



Pero como insistió el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al intervenir ante el Parlamento en diciembre último, este es un tema por resolver.



Al cierre del pasado año, por ejemplo, se estimó un cumplimiento del programa inversionista de solo el 85 % con respecto a lo planificado, y este comportamiento no fue una excepción, sino que ha sido la regla por demasiado tiempo.



Pero los problemas van más allá de los incumplimientos en valores. También son reiteradas las deficiencias en la calidad de esas inversiones, que luego provocan la no recuperación del rendimiento de lo invertido, en el tiempo y la forma en que se preveía en los estudios de factibilidad.



Sobre ese asunto la intención es conseguir un control más riguroso mediante los necesarios estudios pos-inversión, porque después que concluye la construcción de una industria o una infraestructura, la tarea no termina, sino que comienza.



Al respecto, la política trazada es muy clara: hay que garantizar que las inversiones en el sector productivo se amorticen con su propio rendimiento. Esta, según el propio titular del Ministerio de Economía y Planificación, es otra tarea no resuelta, pero que resulta imprescindible para el buen desempeño de la economía.



No quiere decir esto que no haya resultados o avances muy concretos, por supuesto. Hay un grupo de programas priorizados del país a los que se les ha dado seguimiento y que tienen un resultado favorable. El programa de recuperación y desarrollo del ferrocarril, la inversión en la terminal multipropósito de Santiago de Cuba y en la zona especial de desarrollo del Mariel, las nuevas redes de abasto de agua en muchos territorios o la propia ampliación de las líneas telefónicas y de los servicios de acceso de internet a la población, son algunas de esas inversiones que reportan beneficios a nuestra población y a la economía.



Todavía es insuficiente, sin embargo, lo que se alcanza en la construcción de viviendas, asunto tan sensible para nuestra ciudadanía.







Es importante resaltar que de acuerdo con el plan, en el 2019 se destinará el 24,5 % de las importaciones a insumos para las inversiones. Dicho en otras palabras, se le pone dinero no solo al consumo, sino también al desarrollo. La cuestión es garantizar entonces lo que se señalaba por las autoridades económicas: hacer las inversiones bien, que se puedan pagar con su rendimiento, que se cumpla lo que dicen los estudios de factibilidad, que podamos, realmente, garantizar un proceso inversionista eficiente, y que cada dólar que le presten al país para hacer una inversión se devuelva en el tiempo indicado, a partir del rendimiento de esa propia inversión.



Los recursos para cumplir tales propósitos, están previstos. Tanto los materiales como los financieros. Las inversiones tienen que crecer el 20% que está inscrito en el plan, o estaremos en serias dificultades para afrontar los pagos de los créditos que financian las materias primas y tecnologías necesarias para ese incremento constructivo.



Nada puede quedar al azar, incluyendo la participación de la inversión extranjera, que todavía solo cubre un 10% de la inversión total en el país, pero es esencial materializarla, para que siga creciendo.



No pueden fallar tampoco las inversiones en las fuentes renovables de energía, por lo que ello representa en autosuficiencia energética y ahorro de importaciones, con un ritmo muy bien calculado en el plan de desarrollo estratégico hasta el 2030.



Hay mucho trabajo por delante, pues, porque en materia de inversiones, necesitamos, de modo inexorable, un cambio.



(Haciendo Radio)