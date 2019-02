Investigará Venezuela a los funcionarios nombrados por Guaidó

2019-02-15 10:06:17 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Ministerio Público impulsa hoy investigaciones contra ciudadanos designados como embajadores y directivos de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, Citgo, por el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, publicó Prensa Latina. Las pesquisas involucran a funcionarios nombrados sin basamento jurídico y al margen de la Constitución por el titular de la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato, y reconocido por Estados Unidos y otros países como mandatario interino de la nación, acción calificada por Caracas como golpe de Estado en desarrollo. Al respecto, el fiscal general, Tarek William Saab, aseveró que las acciones de las autoridades se encaminan a mantener la estabilidad del país, el orden constitucional y la integridad de las instituciones ante lo que catalogó como un intento de asalto a todos los poderes venezolanos. También, Saab explicó que estos nombramientos carecen de asidero ni despacho legal, en una copia de las actuaciones de la Asamblea Nacional en desacato que adopta normativas sin consecuencia legal con el objetivo de perturbar la paz de Venezuela. Por otro lado, el fiscal general precisó que el diputado Guaidó solamente busca satisfacer los intereses del gobierno de Estados Unidos y generar desestabilización y violencia en Venezuela, y recalcó que los únicos directivos legítimamente designados en Pdvsa son los reconocidos por el Ejecutivo bolivariano y las leyes de la República. A su vez la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el nombramiento de una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela y de Citgoal darse la usurpación de Juan Guaidó de las funciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Respaldan los intelectuales argentinos a Venezuela ante las agresiones de Estados Unidos



El grupo de intelectuales argentinos Carta Abierta, se reunió en la ciudad de Buenos Aires, Argentinapara expresar su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro frente a los ataques de Estados Unidos (EE.UU.), que promueve un golpe de Estado en ese país a través de los grupos de oposición de derecha, reportó Telesur. A través de una declaración titulada "Nuestro apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro", los integrantes del grupo aseguraron que los ataques que sufre Venezuela forman parte del “ejercicio más crudo de un nuevo acto de dominio imperial, de un decrépito dominio imperial". Los intelectuales argentinos hicieron un repaso histórico de los procesos injerencistas de EE.UU. en América Latina, y explicó que los golpes de Estado “son una especialidad norteamericana”, poniendo como ejemplo el derrocamiento del expresidente chileno Salvado Allende. En ese sentido, el grupo de intelectuales aseguró que el conflicto en Venezuela, no solo depende de los intereses de EE.UU. por el petróleo y las riquezas del país suramericano, sino que además existe una intención clara de someter nuevamente a la América Latina tras los procesos políticos que impulsaron “Sandino, Perón, Fidel, Lula, Chávez, Kirchner, Evo Morales”, inspirados en las ideas José Martí. También, los intelectuales argentinos reconocieron las carencias que padecen hoy los venezolanos, producto del intenso bloqueo de EE.UU. a Venezuela, por lo que reivindicaron el trabajo que impulsa el presidente Nicolás Maduro, a quien ratificaron su apoyo y desearon una salida "por la vía institucional más adecuada" para resolver el conflicto.



Pierde Theresa May otra votación del Brexit



Telesur informó que la primera ministra británica Theresa May perdió otra votación ante el parlamento, que consistía en una moción de apoyo sobre su estrategia para el brexit. Con 303 votos en contra y 258 votos a favor, el parlamento británico reafirmó de forma simbólica la posibilidad de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se haga sin un acuerdo. La votación simbólica tenía como objetivo para May conseguir la confianza del parlamento para obtener alternativas en cuanto a la salvaguardia negociada con la UE sobre la frontera con Irlanda y su negativa a que el brexit se ejecute sin un trato. May ha encontrado dificultades para reabrir las negociaciones, pues tanto la UE como el parlamento británico se han mostrado inflexibles. Si no se llega a un acuerdo, la salida de Reino Unido de la UE debería concretarse el próximo 29 de marzo.



Convoca Pedro Sánchez a elecciones el próximo 28 de abril



Varias agencias de prensa internacionales indicaron que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, convocó hoy elecciones legislativas anticipadas para el próximo 28 de abril. Poco después de las 9 de la mañana dio comienzo en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó a los miembros del Gabinete la fecha de las próximas elecciones generales, informaron fuentes gubernamentales. Está previsto que el jefe del Ejecutivo comparezca para comunicar oficialmente la fecha de los comicios, así como explicar los motivos que le han llevado al adelanto después de que esta misma semana hayan sido tumbados en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales para 2019. El Congreso español rechazó el miércoles el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 después de que los partidos independentistas catalanes en el Congreso rechazaran apoyar al Ejecutivo. Fuentes políticas han indicado que Sánchez quería una votación cuanto antes para pasar página de la derrota parlamentaria y movilizar al electorado de izquierda contra el auge del grupo de ultraderecha Vox, que a fines del año pasado dio con su apoyo el poder en el gobierno de Andalucía al Partido Popular y Ciudadanos, una alianza que los analistas consideran posible a nivel nacional.



Aprueba el Congreso ley de financiamiento del gobierno, Trump decretará la emergencia nacional



En una carrera contra el tiempo, el Congreso de Estados Unidos aprobó hoy la ley de financiamiento del gobierno federal, fruto de un sudado acuerdo bipartidista que evitará un segundo shutdown a partir de este 15 de febrero. El documento, avalado en la Cámara de Representantes y el Senado, pasará al escritorio del presidente Donald Trump para que lo firme, de esa forma la administración estadounidense continuará funcionando hasta septiembre, refiere Prensa Latina. Este viernes vence el plazo de tres semanas que siguió al cierre parcial de diciembre, el cual con sus 35 días se convirtió en el más largo de la historia del país y cuyos afectos sintieron más de 800 mil empleados públicos. La base de la legislación está en lo pactado el lunes por un grupo bicameral de congresistas demócratas y republicanos, quienes llegaron a un punto de encuentro, entre otros aspectos, sobre la vigilancia fronteriza e inmigración.

Congreso de Estados Unidos envía a @POTUS plan presupuestario para evitar cierre de Gobierno .-

Trump podrá desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a su proyecto fronterizohttps://t.co/OiwAyzW6dG pic.twitter.com/tIfAwitMrj — Politicus.mx (@politicusmx) 15 de febrero de 2019

Prosiguen ronda de diálogo para negociar acuerdo en medio de guerra de aranceles comerciales



Medios internacionales informan que China y EE.UU. iniciaron una nueva ronda de negociaciones económicas de alto nivel en Beijing. La ceremonia inaugural de las consultas fue copresidida por el viceprimer ministro chino Liu He, el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. A principios de diciembre de 2018, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), países industrializados y emergentes, celebrada en Argentina, los líderes de China y EE.UU. acordaron una tregua en la guerra comercial. EE.UU. y China, la primera y la segunda economías del mundo, respectivamente, se enfrascaron en una guerra comercial desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en junio de 2018 la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos chinos por valor de 50 mil millones de dólares con el fin de reducir el déficit comercial.



