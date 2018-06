Investigarán a expresidentes de Perú por caso Odebrecht

La Fiscalía de Perú anunció este domingo la apertura de una investigación preliminar por lavado de activos contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo, por presuntos aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, no declarados por sus respectivos partidos políticos. Las investigaciones surgieron tras la declaración del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos en febrero pasado en Brasil, donde se refiere a aportes de campaña que, presuntamente, la constructora hizo a las organizaciones políticas de los exmandatarios, anunció la Fiscalía a través de sus redes sociales. Jorge Barata también mencionó un aporte a la campaña de 2011 de la hija del dictador peruano, Keiko Fujimori, quien ese año se presentó en los comicios presidenciales, los que finalmente ganó Ollanta Humala, también investigado en forma preliminar por la Fiscalía debido al aporte de tres millones de dólares, presuntamente entregados por Odebrecht a su campaña.



Invitó Kim Jong-un a Donald Trump a visitar Pyongyang en julio próximo



El líder norcoreano, Kim Jong-un, invitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a celebrar una segunda cumbre en Pyongyang en el mes de julio como seguimiento a la histórica reunión que mantendrán el mañana en Singapur, aseguran hoy varios medios de comunicación internacionales. El líder norcoreano habría remitido la invitación en la carta que le entregó el general Kim Yong-chol, a Trump, en Washington, según detalló el diario Joon ang, que cita una fuente anónima en Singapur cercana al asunto. También los medios de comunicación afirman que en las múltiples reuniones preparatorias que han sostenido las delegaciones de Corea del Norte y Estados Unidos, en los últimos días en Washington y Singapur o la frontera intercoreana ambas partes se han mostrado de acuerdo en la necesidad de celebrar más cumbres para dar continuidad al actual acercamiento. En caso de que la histórica Cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump de mañana en Singapur se salde con un acercamiento exitoso, la segunda cumbre de Pyongyang serviría para trazar detalles sobre un plan de desnuclearización norcoreano, indicaron las fuentes consultadas. La cumbre de mañana en Singapur, cuyo objetivo es tratar la posible desnuclearización de la península coreana, es la primera entre los mandatarios de ambos países tras casi 70 años de confrontación a raíz de la Guerra Corea (1950-1953), y 25 de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano. Por otro lado, la Casa Blanca informó de que Trump y Kim se reunirán a solas durante un tiempo al comienzo de la cumbre, que empezará mañana a las 09:00 hora local.



Se sumarán pobladores a las labores de búsquedas en las zonas afectadas por el volcán Fuego en Guatemala



A ocho días de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, familiares que aún buscan a sus seres queridos podrán ingresar hoy a la llamada zona cero junto a los socorristas, personal de la policía, el Ejército y bomberos, reportó Prensa Latina. Según el último parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la erupción del volcán Fuego ha dejado 110 muertos, pero según cálculos conservadores faltan por localizar cerca de 200 desaparecidos. Además, a las labores de búsqueda de víctimas y sobrevivientes contará con apoyo de maquinaria pesada en San Miguel Los Lotes y El Rodeo, dos comunidades del departamento sureño de Escuintla que quedaron prácticamente sepultadas por el material volcánico. La información fue ofrecida por Sergio García Cabañas, secretario ejecutivo de la Conred, en conferencia de prensa con la presencia del presidente Jimmy Morales. Las tareas de rescate se suspendieron el pasado jueves ante nuevas explosiones y lahares del volcán Fuego, que mantuvo en tensión a las poblaciones cercanas todo el fin de semana con el pronóstico adicional de intensas lluvias. Asimismo, el secretario ejecutivo de la Conred precisó, que la catástrofe natural dejó 1,7 millones de personas afectadas, de ellas, un poco más de cinco mil permanecen en albergues habilitados de forma improvisada para paliar la tragedia de quienes lo perdieron todo.



Elevan a 14 las muertes por ébola confirmadas en la RD Congo



El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC) elevó hoy a 14 las muertes confirmadas por el brote de ébola en el noreste del país, aunque el número de casos positivos se mantienen en 38. En las tres zonas de la RDC afectadas por el nuevo brote de ébola, Bikoro e Iboko y la urbana de Mbandaka, se registran hasta hoy 14 casos sospechosos, 14 probables y 38 confirmados. El Ministerio de Sanidad, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y otros organismos internacionales, realizan desde hace dos semanas una campaña de vacunación en las tres zonas con la que se inmunizó a más de 2mil personas. Se inmuniza, de momento, con un tratamiento experimental que fue probado en Guinea Conakri tras la epidemia de 2014 a 2016, y la participación en la campaña es gratuita y voluntaria. Actualmente se valoran otros 5 fármacos. Este brote de ébola, localizado inicialmente en las zonas rurales del noroeste y que después alcanzó el área urbana de Mbandaka, es el noveno que golpea a la República Democrática del Congo desde que se descubrió el virus en 1976 en este país, cuando entonces se denominaba Zaire. La enfermedad se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90 %. Sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos.



Ratifica encuesta que gana Lula en primer turno y barre en segundo



En cualquier escenario en el que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva compita en las próximas elecciones presidenciales en el próximo mes de octubre ganaría fácil en la primera vuelta y barrería en segunda, demostró una nueva encuesta. Según el sondeo realizado en días pasados por el instituto Datafolha, Lula obtendría en la primera convocatoria un 30 por ciento de los votos por 17 el precandidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), y en una posible segunda ronda en solo tres fue contemplado Lula y en la totalidad de estas saldría victorioso con entre el 46 y el 49 por ciento de respaldo en las urnas. El lanzamiento nacional de la precandidatura de Lula fue realizado el viernes último en Belo Horizonte, un día después de completar dos meses como preso político en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la capital del estado de Paraná. En un manifiesto al pueblo brasileño divulgado en la ocasión, Lula afirmó que será candidato en las elecciones de octubre venidero para acabar con el sufrimiento del pueblo, reconstruir el país y volver a soñar con una gran nación. Señaló también que en su prolongada carrera política tuvo muchas candidaturas, pero consideró que ésta 'es diferente: es el compromiso de su vida', remarcó.



Angela Merkel tacha los tuits del presidente Trump sobre el G-7 de aleccionadores y deprimentes



La decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de no firmar el comunicado final de la cumbre del G-7, que tuvo lugar de 8 a 9 de junio en Canadá, es aleccionador y deprimente, declaró este domingo la canciller alemana, Angela Merkel. Asimismo, la canciller indicó que Alemania y la UE ya no pueden confiar de manera despreocupada en EE.UU., pero Berlín tiene la intención de continuar el diálogo con Trump. No obstante declaró que “No hay razones para dejar el diálogo", y subrayó que continuará las conversaciones con el presidente de EE.UU. en la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Bruselas (Bélgica). "No será fácil", confesó Merkel.



