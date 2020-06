Invita Lula al exjuez Moro a un debate

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva invitó una vez más a un debate en vivo al exministro de Justicia Sérgio Moro, a quien calificó de canalla y candidato de la Red Globo para las elecciones de 2022. 'Estoy alentando a Moro y a Deltan Dallagnol a debatir conmigo, en vivo, y si Globo quiere hacerlo, lo superaré', declaró Lula a los creadores de contenidos en la plataforma de videos YouTube y blogueros. Además, Lula comentó que el cursó de la invitación es porque tenemos que desenmascarar a estos sinvergüenzas y mostrar lo que le hicieron al país'. Por su parte, Moro solo respondió en la red social Twitter que el exgobernante merecía ser ignorado, pues él no dialogaba con corruptos y condenados.



Instan los socialistas venezolanos a Colombia a que rechacen las tropas de estados Unidos en su país



El Partido Socialista Unido de Venezuela exhortó este jueves al pueblo colombiano a rechazar la presencia militar estadounidense en su país. En un manifiesto dirigido a la vecina nación con motivo de cumplirse el próximo lunes 15 el aniversario 207 del Decreto de Guerra a Muerte, el primer vicepresidente de esa organización partidista venezolana, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la unidad de ambos pueblos como condición imprescindible de la emancipación. También, la convocatoria recuerda los lazos que los unen y refiere las ideas bolivarianas de una sola América al recordar la frase del Libertador, Simón Bolívar, cuando expresó: 'para Nosotros la Patria es América'. Somos, naciones hermanas que se abrazarán en la utopía necesaria de la Colombia concebida por el Congreso de Angostura y de la América unida pensada desde la concepción de la anfictionía bolivariana, destacó el manifiesto de Partido Socialista Unido de Venezuela.



Supera América Latina y el Caribe el 1,5 millones los casos de contagios por la COVID-19



Los casos de contagio por coronavirus en América Latina y el Caribe llegaron el jueves a un millón 509 mil 813 desde que inició la pandemia, según un recuento de la agencia de prensa francesa AFP basado en las cifras oficiales reportadas por los países. La región se ha convertido el epicentro de la pandemia, y 73 mil 602 personas han muertos por el nuevo coronavirus más de la mitad en Brasil, que registró la víspera los 40 mil decesos y más 800 mil casos de la COVID-19. Mientras que la COVID-19 avanza de manera acelerada en algunos países de América Latina y el Caribe, la región se ubica aún por detrás de Europa, donde se han registrado 2 millones 344 mil 118 casos de contagios, y de Estados Unidos y Canadá, con 2 millones 106 mil 712 personas que han sido confirmadas con el virus. México, el segundo país con más muertes en la región con 15 mil y 129 mil 184 personas infectadas, y lleva 'cerca de 17 o 18 días estancado en el descenso' de la curva pero sin 'patrón ascendente' de la pandemia, es decir, en una meseta, según dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Le sigue Perú, con una población de 33 millones de personas y que registra una cifra de 6 mil 109 víctimas mortales, aunque este país presenta el segundo lugar en casos positivos de la COVID-19 con 214 mil 788 personas contagiadas con el nuevo coronavirus.



Sancionará Trump a miembros de la Corte Penal Internacional por investigar a Estados Unidos



El presidente norteamericano, Donald Trump, autorizó las sanciones y restricciones de visas adicionales contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual investiga presuntos crímenes de guerra del personal estadounidense en Afganistán. Según una orden ejecutiva emitida por Trump, podrían estar sujetos a sanciones quienes hayan participado directamente en cualquier esfuerzo del organismo penal para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personal norteamericano sin el consentimiento de los Estados Unidos. La controvertida medida, vista como una nueva obstrucción por parte de Washington al trabajo de la Corte Penal Internacional, también afectaría a cualquier persona que haya 'intentado lo mismo contra un aliado de Estados Unidos sin el consentimiento de ese país'. Este ataque de Trump contra el tribunal se produce luego de que en marzo pasado el organismo de justicia internacional autorizó abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Afganistán desde mayo de 2003 por el Talibán, soldados afganos y efectivos armados y de inteligencia estadounidenses. Estas nuevas sanciones del Gobierno de Trump tienen lugar después de que la fiscal jefa de la corte, Fatou Bensouda, a quien Washington le retiró la visa de entrada en Estados Unidos en 2019, incrementó los esfuerzos para investigar posibles crímenes cometidos por Israel contra los palestinos. Según explicó este jueves el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, las sanciones económicas aprobadas por Trump se determinarán caso por caso, y las restricciones de visas incluirían a miembros de la familia de los funcionarios seleccionados.



Se convierte Laos en el primer país del sudeste asiático libre de la COVID-19



Transcurridos hoy 59 días consecutivos sin nuevos casos de la COVID-19, y dado de alta su decimonoveno y último enfermo, y sin reportar fallecidos, Laos se convirtió este viernes en el primer país del sudeste asiático en declararse libre del SARS-Cov-2. En conferencia de prensa, el primer ministro Thongloun Sisoulith apuntó que esta es una importante victoria, pero de ningún modo garantiza inmunidad frente al nuevo coronavirus, por lo que llamó a todas las instituciones implicadas a trabajar por impedir un rebrote y propagación. Además, Sisoulith destacó que las oportunas medidas del gobierno y la responsabilidad con que la ciudadanía las cumplió, junto al apoyo de organismos internacionales y países amigos, le permitieron a Laos convertirse en la primera nación del sudeste asiático que pone bajo control absoluto a la actual pandemia. Asimismo, el primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith anunció que el gobierno continuará evaluando la situación epidemiológica y establecerá puntuales medidas preventivas y de control, en tránsito hacia una 'nueva normalidad' que incluya la progresiva recuperación de las actividades productivas, la economía y la vida social en general. Laos, junto a Vietnam y Cambodia, son los únicos países del sudeste asiático que no lamentan pérdidas humanas por la COVID-19.



Deja la COVID-19 más de 416 mil muertos y más de 7,3 millones de casos en todo el mundo



La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado 416 mil 201 víctimas mortales víctimas mortales y 7,3 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia y supera los dos millones de contagios con 112.924 víctimas mortales tras sumar 18 mil 100 casos en las últimas 24 horas. Le sigue Brasil sigue que registró la víspera una 772.416 personas contagiadas y 39 mil 680 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 493 mil 023 positivos y 6 mil 350 muertos, tras sumar el jueves 8 mil 600 casos. En cuarta posición, se encuentra el Reino Unido contabilizó 291 mil 588 personas contagiadas con la COVID-19 y 41 mil 213 decesos. Por debajo de los 100 mil positivos del nuevo coronavirus, está Canadá contabiliza 98 mil 720 personas con la COVID-19 y 8 mil 038 víctimas mortales y China que acumula 84 mil 209 casos con 4 mil 638 fallecidos.



Refuerza Beijing el sistema sanitario ante un posible rebrote de la COVID-19



Beijing, la capital de China, trabaja hoy en el reforzamiento y optimización de su sistema de salud pública con medidas que permitan enfrentar de forma efectiva un previsible rebrote de la COVID-19 en el otoño e invierno. Una orden del gobierno municipal le indicó a los hospitales, instituciones y demás entidades sanitarias alistar el plan para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2, y de paso otras enfermedades infecciosas típicas de la época invernal. Por su parte, las autoridades locales establecerán un sistema de monitoreo capaz de detectar y reportar con inmediatez casos sospechosos y confirmados de Covid-19, y de conjunto se alistará un equipo epidemiológico de 500 especialistas activos y tres mil de reserva. También, el plan incluye un incremento en la realización de pruebas y la conformación de estándares para manejar equipos médicos, lo cual conlleva a la capacitación del personal de laboratorio y el vinculado a las distintas tareas asistenciales, y un monitoreo diario a la situación internacional a fin de evaluar riesgos y las acciones de contingencias requeridas para controlar la posible llegada de casos importados.



Condenó la alcaldesa de Seattle la nueva amenaza de Trump



La alcaldesa de la ciudad estadunidense de Seattle, Jenny Durkan, declaró que las descripciones de las protestas en la ciudad hechas por el presidente Donald Trump son erróneas y que las amenazas de 'invadirla' no son bienvenidas ni legales. 'Reunirse y ejercer legalmente los derechos de la primera enmienda para demandar que lo hagamos mejor como sociedad y garanticemos la igualdad verdadera para las comunidades de color no es terrorismo, es patriotismo', afirmó la alcaldesa en una rueda de prensa. 'Quiero dejar también claro lo que he declarado públicamente con anterioridad, es inconstitucional e ilegal enviar al ejército a Seattle. No permitiremos que suceda', añadió la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan.



