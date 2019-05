Irán apoya Tratado de No Proliferación del Arma Nuclear

Irn apoya Tratado de No Proliferacin del Arma Nuclear

Irán apoya en toda la extensión el Tratado de No Proliferación del Arma Nuclear, apuntó su representante ante la ONU, Mohammad Ali Robatjazi, en una declaración citada hoy en Teherán. En una reunión en Nueva York, Robajatjazi calificó el armamento atómico de mayor amenaza para la humanidad. El delegado iraní criticó la ayuda nuclear de Estados Unidos a Israel que refleja su doble rasero para la posesión y desarrollo de tecnología atómica. Israel debe ser obligado a unirse al Tratado de No Proliferación, y someterse a las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), subrayó. Con anterioridad, el representante iraní ante la OIEA, Reza Najafi, denunció el enfoque parcializado de Occidente sobre la posesión y desarrollo de la tecnología atómica y exhortó a finalizar cualquier cooperación nuclear con el régimen de Tel Aviv. Najafi advirtió ante los 35 miembros de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica que el programa nuclear israelí, afecta la seguridad en Medio Oriente.



Entra en vigor incremento arancelario de Estados Unidos a productos chinos



China deploró hoy que Estados Unidos procediera con el alza del 10 al 25 por ciento de los gravámenes aplicados a sus productos y anunció que responderá con las contramedidas necesarias, sin renunciar a una salida negociada. Al respecto, el Ministerio de Comercio no detalló en su en su breve comunicado cuáles serán las acciones a tomar por Beijing, pero sí expresó esperanza de que las consultas en marcha entre ambos países les permitan seguir trabajando juntas para resolver las diferencias mediante la cooperación y el diálogo. Hoy entró en vigor el incremento arancelario de Washington por un valor de 200 mil millones de dólares a mercancías chinas como teléfonos celulares, computadoras, ropa y juguetes; y existe la amenaza de otro 25 por ciento y por 325 mil millones de dólares sobre bienes que permanecen libres de gravámenes. China reaccionó al comienzo de la semana con mesura e incluso envió a su equipo negociador a Washington para continuar las consultas, pese a la turbulencia desatada por la decisión del presidente Donald Trump y que terminó con la tregua de seis meses a la guerra comercial. Pero desde el miércoles China volvió a la posición defensiva, elevó el tono en su respuesta y replanteó su determinación a proteger hasta las últimas consecuencias sus intereses e incluso a pagar cualquier precio sí la Casa Blanca persiste en la escalada de presiones en su contra.



Reitera Venezuela denuncia del robo de más de 30 mil millones de dólares por parte de EE.UU.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la denuncia del robo de más de 30 mil millones de dólares por parte del Gobierno de Estados Unidos. Maduro recordó que Novo Banco, de Portugal, tiene retenidos "1.726 millones de dólares que estaban destinados a traer medicinas y alimentos para Venezuela”. Además, rechazó las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quien intenta manipular a los venezolanos chavistas al referirse a una supuesta traición de Nicolás Maduro al legado de Hugo Chávez. Actualmente, Venezuela realiza una campaña global para denunciar el bloqueo financiero y las sanciones económicas unilaterales de EE.UU, que impiden la compra de medicinas y alimentos e impide el desarrollo de la nación suramericana. Según una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el bloqueo financiero contra Venezuela provoca pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017. Mientras que la banca internacional retiene más de cuatro mil millones dólares de activos venezolanos.



Avanza cómputo de las elecciones presidenciales en Sudáfrica



El gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) avanzaba hoy hacia una victoria segura, pero sin llegar a los niveles que aspiraba según los últimos reportes brindados por la Comisión Electoral de Sudáfrica. Con el cómputo del 76 por ciento de los votos, el Congreso acaparaba el 57,18 por ciento del electorado y marchaba al frente en ocho de las nueve provincias, aunque en algunas de ellas queda mucho por calcular. Cabo Occidental es la única de las nueve provincias sudafricanas donde se confirma la victoria del opositor partido Alianza Democrática (AD), que consiguió un respaldo del 54,98 por ciento cuando ya el 95,98 por ciento de las boletas fueron revisadas. Según el parte brindado esta mañana por la Comisión Electoral, luego del Congreso Nacional Africano se encontraba a nivel nacional y Alianza Democrática con 21,86 por ciento de los votos. Por su parte, funcionarios de la Comisión Electoral de Sudáfrica afirmaron que los resultados ofrecidos hasta el momento 'no están contaminados' y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tratar de votar por segunda ocasión. Aclararon que las alegaciones de fraude no cuentan con pruebas y que quienes han contravenido la ley serán juzgados por los tribunales.



